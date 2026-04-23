Данн - Кризис веры

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling

Книга Рональда Данна «Кризис веры» — это не сухой теологический трактат, а глубокое и честное исследование природы веры, рожденное в горниле личных испытаний автора. Данн поднимает острый вопрос: почему вера не всегда «работает» так, как нам хочется? Он вскрывает опасные заблуждения современной религиозной культуры, где веру часто путают с позитивным мышлением, магическими ритуалами или попытками манипулировать Богом ради материальных благ. Автор убедительно доказывает, что подлинная вера ярче всего проявляется именно в моменты кризиса, когда внешние обстоятельства кажутся безнадежными.

Разделенная на две части — изучение и применение — книга ведет читателя от понимания источника веры к практическим шагам упования на Бога. Данн учит отличать настоящую веру от её суррогатов, помогая христианам обрести твердую опору в Слове Божьем даже тогда, когда «шторм» жизненных трудностей становится невыносимым. Это духовное руководство призвано не просто объяснить теорию, но преобразить жизнь верующего, превращая кризисы из причины для отчаяния в возможность для более глубокого единения с Творцом.

Рональд Данн — Кризис веры

Санкт-Петербург: Мирт, 2021. — 180 с.
ISBN 978-5-88869-329-2

Рональд Данн — Кризис веры — Оглавление

  • Отзывы ведущих христианских руководителей

  • Введение

  • Часть I. Изучение веры

  • Глава 1. Дом, который построила благодать

  • Глава 2. Настоящая вера

  • Глава 3. Источник веры

  • Глава 4. Кому чудес?

  • Глава 5. То, что есть

  • Глава 6. Верить — это видеть

  • Часть II. Применение веры

  • Глава 7. Вера, угодная Богу

  • Глава 8. Как верить Богу: наглядный пример

  • Глава 9. Исповедание — значит обладание?

  • Глава 10. Как достичь совершенства веры

  • Глава 11. В ожидании обетования

  • Глава 12. Заключительное слово — как растет вера

  • Примечания

  • Список литературы

  • Об авторе

  • Условные сокращения

Comments (1 comment)

zalservik 8 hours ago
Благодарю.

