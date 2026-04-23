Книга Рональда Данна «Кризис веры» — это не сухой теологический трактат, а глубокое и честное исследование природы веры, рожденное в горниле личных испытаний автора. Данн поднимает острый вопрос: почему вера не всегда «работает» так, как нам хочется? Он вскрывает опасные заблуждения современной религиозной культуры, где веру часто путают с позитивным мышлением, магическими ритуалами или попытками манипулировать Богом ради материальных благ. Автор убедительно доказывает, что подлинная вера ярче всего проявляется именно в моменты кризиса, когда внешние обстоятельства кажутся безнадежными.
Разделенная на две части — изучение и применение — книга ведет читателя от понимания источника веры к практическим шагам упования на Бога. Данн учит отличать настоящую веру от её суррогатов, помогая христианам обрести твердую опору в Слове Божьем даже тогда, когда «шторм» жизненных трудностей становится невыносимым. Это духовное руководство призвано не просто объяснить теорию, но преобразить жизнь верующего, превращая кризисы из причины для отчаяния в возможность для более глубокого единения с Творцом.
Рональд Данн — Кризис веры
Санкт-Петербург: Мирт, 2021. — 180 с.
ISBN 978-5-88869-329-2
Рональд Данн — Кризис веры — Оглавление
Отзывы ведущих христианских руководителей
Введение
Часть I. Изучение веры
Глава 1. Дом, который построила благодать
Глава 2. Настоящая вера
Глава 3. Источник веры
Глава 4. Кому чудес?
Глава 5. То, что есть
Глава 6. Верить — это видеть
Часть II. Применение веры
Глава 7. Вера, угодная Богу
Глава 8. Как верить Богу: наглядный пример
Глава 9. Исповедание — значит обладание?
Глава 10. Как достичь совершенства веры
Глава 11. В ожидании обетования
Глава 12. Заключительное слово — как растет вера
Примечания
Список литературы
Об авторе
Условные сокращения
Comments (1 comment)