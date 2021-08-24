Объектом нашего исследования является мифоритуальный универсум христианской культовой практики, отраженный в памятниках христианской (преимущественно русской православной) гимнографии, иконографии и архитектуры. Эти три рода религиозного искусства составляют самодостаточный семантический комплекс средств выражения религиозных верований, включающий а) линеарно разворачивающуюся во времени вербальную артикуляцию мифологического нарратива (одномерная диахрония); б) наглядное плоскостное изображение в икониче-ских знаках сакрального содержания религиозного мифа (двумерная репрезентация); в) трехмерную архитектонику сакрального пространства, в котором бытийствует мифоритуал в моменты своей реактуализации (драматизации). Синтез искусств конструирует мифоритуальный хронотоп и процесс со-бытия с ним и в нем, который П. А. Флоренский называл «храмовым действом».

Предметом комплексного религиоведческого анализа, опирающегося на методологию структурного функционализма, выступают всякий раз конкретизируемые и требующие предварительной экспликации функции (религии, мифа, ритуала, архетипических образов коллективного бессознательного), мифемы и мифологемы (в терминологии К. Леви-Строса) христианской традиции (преимущественно восточноевропейской), объективированные в текстах агиографических и паралитургических жанров церковной литературы («миф в слове»)] в моленных образах чтимых православными христианами персонажей библейской и церковной истории («миф в краске»)] в топологии, экстерьере и интерьере православных храмов и готических соборов («миф в камне»)] в ритуальных моторно-топологических схемах действия клириков и прихожан на сакральной территории («миф в литургии»). Селекция данной предметной области продиктована несколькими соображениями:

материал русского православия достаточно богат, разнообразен, легко доступен, и в силу этих свойств защищаемые нами тезисы становятся полностью верифицируемыми. В свою очередь, он обеспечивает: возможность выборочного применения методологии и понятийного аппарата философии постмодернизма к памятникам религиозного искусства различных родов и жанров; демонстрацию эффекта трансгрессии на конкретных примерах архитектурных и живописных ансамблей (таких, как Московский кремль и храм Василия Блаженного, башенные церкви Ростовского Кремля, Новоиерусалимский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Преображенские монастыри Валаама и Соловков, Ионинские пещеры в Киеве, фресковые циклы Великого Акафиста в интерьерах балканских церквей и т. п.)

Иван Павлович Давыдов - Храм и ритуал: социальные функции священного

СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 453 с.: ил., [32] с. ил.

ISBN 978-5-907309-81-4

Иван Павлович Давыдов - Храм и ритуал: социальные функции священного - Содержание

Введение

Раздел 1. Трансгрессия мифоритуала

Глава 1. Концепт трансгрессии в философии постмодернизма

Глава 2. Функциональный анализ религии §1. Проблема определения понятия религии §2. Функции религии

Глава 3. Ритуал как религиозный феномен

Глава 4. Философия религиозного мифа §1. Ретроспектива философии мифа 1.1. Философия мифа Ролана Барта 1.2. Семиотический анализ Юлии Кристевой § 2. Философия христианского мифа

Глава 5. Функциональный анализ архетипики коллективного бессознательного (ритуал и архетип)

Раздел 2. Функциональный анализ христианской гимнографии, иконописи и зодчества

Глава 6. Функции агиографической литературы (на примере православных акафистов русским святым)

Глава 7. Иконология образов Иисуса Христа и Богородицы §1. Иконика как комплексная дисциплина религиоведческого цикла §2. Функции иконы §3. Актуальные аспекты типологизации икон Иисуса Христа §4. Типологизация образов Девы Марии (на примере образов Марии-младенца и Марии-отроковицы) §5. Архетипические образы спасовой и богородичной русской православной иконографии

Глава 8. Семиотика культовой архитектуры §1. Методологические подходы в интерпретации сакрального зодчества §2. Урбанистика православного храма §3. Функциональный анализ культовой христианской архитектуры



Заключение

Список таблиц, схем и рисунков

Библиография