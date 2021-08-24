Давыдов Иван - Храм и ритуал - социальные функции священного
Объектом нашего исследования является мифоритуальный универсум христианской культовой практики, отраженный в памятниках христианской (преимущественно русской православной) гимнографии, иконографии и архитектуры. Эти три рода религиозного искусства составляют самодостаточный семантический комплекс средств выражения религиозных верований, включающий а) линеарно разворачивающуюся во времени вербальную артикуляцию мифологического нарратива (одномерная диахрония); б) наглядное плоскостное изображение в икониче-ских знаках сакрального содержания религиозного мифа (двумерная репрезентация); в) трехмерную архитектонику сакрального пространства, в котором бытийствует мифоритуал в моменты своей реактуализации (драматизации). Синтез искусств конструирует мифоритуальный хронотоп и процесс со-бытия с ним и в нем, который П. А. Флоренский называл «храмовым действом».
Предметом комплексного религиоведческого анализа, опирающегося на методологию структурного функционализма, выступают всякий раз конкретизируемые и требующие предварительной экспликации функции (религии, мифа, ритуала, архетипических образов коллективного бессознательного), мифемы и мифологемы (в терминологии К. Леви-Строса) христианской традиции (преимущественно восточноевропейской), объективированные в текстах агиографических и паралитургических жанров церковной литературы («миф в слове»)] в моленных образах чтимых православными христианами персонажей библейской и церковной истории («миф в краске»)] в топологии, экстерьере и интерьере православных храмов и готических соборов («миф в камне»)] в ритуальных моторно-топологических схемах действия клириков и прихожан на сакральной территории («миф в литургии»). Селекция данной предметной области продиктована несколькими соображениями:
- материал русского православия достаточно богат, разнообразен, легко доступен, и в силу этих свойств защищаемые нами тезисы становятся полностью верифицируемыми. В свою очередь, он обеспечивает:
- возможность выборочного применения методологии и понятийного аппарата философии постмодернизма к памятникам религиозного искусства различных родов и жанров;
- демонстрацию эффекта трансгрессии на конкретных примерах архитектурных и живописных ансамблей (таких, как Московский кремль и храм Василия Блаженного, башенные церкви Ростовского Кремля, Новоиерусалимский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Преображенские монастыри Валаама и Соловков, Ионинские пещеры в Киеве, фресковые циклы Великого Акафиста в интерьерах балканских церквей и т. п.)
Иван Павлович Давыдов - Храм и ритуал: социальные функции священного
СПб.: Изд-во РХГА, 2021. — 453 с.: ил., [32] с. ил.
ISBN 978-5-907309-81-4
Иван Павлович Давыдов - Храм и ритуал: социальные функции священного - Содержание
Введение
Раздел 1. Трансгрессия мифоритуала
- Глава 1. Концепт трансгрессии в философии постмодернизма
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Глава 2. Функциональный анализ религии
- §1. Проблема определения понятия религии
- §2. Функции религии
- Глава 3. Ритуал как религиозный феномен
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Глава 4. Философия религиозного мифа
- §1. Ретроспектива философии мифа
- 1.1. Философия мифа Ролана Барта
- 1.2. Семиотический анализ Юлии Кристевой
- § 2. Философия христианского мифа
- Глава 5. Функциональный анализ архетипики коллективного бессознательного (ритуал и архетип)
Раздел 2. Функциональный анализ христианской гимнографии, иконописи и зодчества
- Глава 6. Функции агиографической литературы (на примере православных акафистов русским святым)
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Глава 7. Иконология образов Иисуса Христа и Богородицы
- §1. Иконика как комплексная дисциплина религиоведческого цикла
- §2. Функции иконы
- §3. Актуальные аспекты типологизации икон Иисуса Христа
- §4. Типологизация образов Девы Марии (на примере образов Марии-младенца и Марии-отроковицы)
- §5. Архетипические образы спасовой и богородичной русской православной иконографии
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Глава 8. Семиотика культовой архитектуры
- §1. Методологические подходы в интерпретации сакрального зодчества
- §2. Урбанистика православного храма
- §3. Функциональный анализ культовой христианской архитектуры
Заключение
Список таблиц, схем и рисунков
Библиография
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