Никто не хочет оказаться в жизненном тупике. Тем не менее мы все там бываем: когда текущие отношения себя изжили, а решиться на дальнейшие шаги не получается; когда долго гнались за заработком, чтобы заполучить внешний статус или перестать тревожиться о завтрашнем дне, — но, обложившись дорогими сумками, машинами и квартирами, не испытали ни радости, ни успокоения, зато столкнулись с чувством бессмысленности и опустошения. Когда долгие годы «жили правильно», а потом вдруг ощутили себя учеником, который получает одни пятерки, делает все с оглядкой на других и ради их одобрения, но не знает своего истинного «я». Столкнувшись с ощущением застревания и мыслью, что так продолжаться больше не может, а как быть дальше — непонятно, мы пытаемся развернуть целую внутреннюю программу под названием «Антитупик». Она обычно заключается в том, чтобы обманывать себя, говоря что-то вроде: «могло быть и хуже», «все так живут» или «мне просто надо изменить отношение к происходящему». Возможно, вам знакомо такое?

Чтобы увильнуть от необходимости кардинально пересматривать свою жизнь, человек может начать, как я это называю, «мутить воду»: создавать вокруг себя водоворот из хаотичной смены хобби, бесцельных покупок и поверхностного общения. Мы мечтаем, что вместе с курсами по пилотированию, поездкой в экзотическую страну или очередной вечеринкой в жизнь придет что-то новое. Десятки раз в своем кабинете я слышала рассказы о попытках «приложить к ране подорожник», когда мы с клиентом оба в глубине души понимали, что это ничего не изменит, так как надо искать первопричину, почему жизнь идет не так, как хотелось бы. Признаться в таком, увы, бывает непросто, ведь это будет означать долгий поиск выхода. А многие хотят волшебную таблетку или гарантированно работающую инструкцию. В такие моменты мы очень хотим получить готовый ответ — но никакие советы нам не подходят.

Екатерина Давыдова - Таинственный лес - Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика

М. : Альпина Паблишер, 2024, 198 с.

ISBN 978-5-9614-82355־

Екатерина Давыдова - Таинственный лес - Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика - Содержание

Все понимаю, но сделать ничего не могу. Что такое жизненный тупик?

Символическое мышление: как оно работает

История первая «Я все знаю». Когда эго находится в заложниках у опыта

История вторая «Хочу всё и сразу». Фантазии о всемогуществе

История третья «Внутри я танцую». Жить правильно или джазовать?

История четвертая «Собака в песках». Как перестать всех спасать и избавиться от тревоги

История пятая Лесной болван. Когда жизнь заставляет задуматься о главном

История шестая «Женщина-мечта». Как выйти из роли и найти себя

История седьмая «В лес за оленем». Как найти призвание, когда внутренний голос молчит

Темный лес бессознательного

Какие еще открытия ждут нас при контакте с бессознательным?

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