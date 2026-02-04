Де Дананн - Последние колдуны Ирландии

Дананн - Последние колдуны Ирландии
Стены библиотеки Тринити-колледжа Дублина хранят в себе множество уникальных рукописей, среди которых встречаются поистине удивительные: Келлская книга, Книга из Баллимоута, Лейнстерская книга, Великая книга Лекана и еще более ранняя Желтая книга Лекана. Средневековых кельтских манускриптов сохранилось достаточно. Тем не менее, не многие из них могут похвастаться целостностью – как это часто бывает с древними текстами, многие из их фрагментов утрачены или совершенно нечитаемы. И это при том, что записи ирландских авторов XI – XV веков и так не отличаются развернутыми описаниями и даже какой-либо строгой последовательностью.
В русскоязычном сегменте ирландская мифология наиболее известна, как правило, по переводам и адаптациям Йейтса, выполненным им в начале XX века. Его перо оживило многие незаслуженно забытые тексты и даже преобразило некоторые из них в пьесы – пусть и не всегда сценичные. Однако, как правило, героями рассказов деятелей Гэльского Возрождения становились персонажи поздних легенд – такие, как Кухулин – принадлежавшие уже к нашей эре. Бесчисленное же множество древних языческих преданий и мифов, увековеченных на страницах ветхих фолиантов, осталось не переведенным иногда даже на английский язык.
Непроработанность «поля» исследования подталкивает к необходимости создания подобного сборника, где были бы собраны пусть и немногие, но ранее неизвестные русскоязычному читателю или существовавшие лишь в фабульном пересказе тексты.
Основными героями сборника станут Туата Де Дананн – мифическое племя, правившее Ирландией до Сыновей Миля – последнего заселившегося племени, предков современных ирландцев. Туата Де Дананн, в зависимости от источников, сравниваются и с Богами, и с инопланетной расой, и с эльфами, владеющими тайными магическими искусствами. В христианской традиции об этом племени принято писать с некоторой опаской и осуждением: в текстах встречаются эпитеты вроде «темных магов», «говорящие с мертвыми», да и природа их кровавых жертвоприношений остается под серьезным вопросом. Тем не менее, перед историкамикатоликами никогда не стояло задачи уничтожить память об этом легендарном народе – лишь «сгладить углы», убрав или заменив самые неоднозначные формулировки или упоминания. Таким образом, Туата Де Дананн предстают перед нами совершенно инаковым, но по-своему прекрасным народом – последней искрой магии, померкнувшей в мире после их исчезновения (по преданию, ныне они заселяют «изнанку» Ирландии, ее невидимые земли, иначе говоря – бессознательное кельтов).
Туата Де Дананн: последние колдуны Ирландии - Сборник мифов и легенд
составитель Иван Ветринский
«Касталия», 2022. — 190 с.
ISBN 978-5-521-16356-4
Туата Де Дананн: последние колдуны Ирландии - Сборник мифов и легенд - Содержание
Вторжение Немеда
Четыре сокровища Туата Де Дананн
О том, как Дагда раздобыл свой волшебный посох
Получение Сида
Насмешка Корпре Мак Эдайна над Бресом Мак Эладейном
Основание дворца Эмайн Махи
Сражение сыновей Партолона
Сон Оэнгуса
Судьба сыновей Туренна
Причина битвы при Кнуче
Приключения Коннла Справедливого
Приключения Арта, сына Конна
О том, как Финн стал капитаном Фианны с Эрин
Арфист из народа Фейри
Скатах из Теней
Рождение Кормака мак Арта
Правосудие Кормака мак Арта
Как Кормак Мак Арт попал к народу Фейри
Смерть и погребение Кормака
История Туана, сына Кайрелла
Дети Лира
Приключения Лейтин
Ястреб с Акилла
Баншенча: Мифологема женщины
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