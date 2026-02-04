Де Дананн - Последние колдуны Ирландии

Стены библиотеки Тринити-колледжа Дублина хранят в себе множество уникальных рукописей, среди которых встречаются поистине удивительные: Келлская книга, Книга из Баллимоута, Лейнстерская книга, Великая книга Лекана и еще более ранняя Желтая книга Лекана. Средневековых кельтских манускриптов сохранилось достаточно. Тем не менее, не многие из них могут похвастаться целостностью – как это часто бывает с древними текстами, многие из их фрагментов утрачены или совершенно нечитаемы. И это при том, что записи ирландских авторов XI – XV веков и так не отличаются развернутыми описаниями и даже какой-либо строгой последовательностью.



В русскоязычном сегменте ирландская мифология наиболее известна, как правило, по переводам и адаптациям Йейтса, выполненным им в начале XX века. Его перо оживило многие незаслуженно забытые тексты и даже преобразило некоторые из них в пьесы – пусть и не всегда сценичные. Однако, как правило, героями рассказов деятелей Гэльского Возрождения становились персонажи поздних легенд – такие, как Кухулин – принадлежавшие уже к нашей эре. Бесчисленное же множество древних языческих преданий и мифов, увековеченных на страницах ветхих фолиантов, осталось не переведенным иногда даже на английский язык.

Непроработанность «поля» исследования подталкивает к необходимости создания подобного сборника, где были бы собраны пусть и немногие, но ранее неизвестные русскоязычному читателю или существовавшие лишь в фабульном пересказе тексты.

Основными героями сборника станут Туата Де Дананн – мифическое племя, правившее Ирландией до Сыновей Миля – последнего заселившегося племени, предков современных ирландцев. Туата Де Дананн, в зависимости от источников, сравниваются и с Богами, и с инопланетной расой, и с эльфами, владеющими тайными магическими искусствами. В христианской традиции об этом племени принято писать с некоторой опаской и осуждением: в текстах встречаются эпитеты вроде «темных магов», «говорящие с мертвыми», да и природа их кровавых жертвоприношений остается под серьезным вопросом. Тем не менее, перед историкамикатоликами никогда не стояло задачи уничтожить память об этом легендарном народе – лишь «сгладить углы», убрав или заменив самые неоднозначные формулировки или упоминания. Таким образом, Туата Де Дананн предстают перед нами совершенно инаковым, но по-своему прекрасным народом – последней искрой магии, померкнувшей в мире после их исчезновения (по преданию, ныне они заселяют «изнанку» Ирландии, ее невидимые земли, иначе говоря – бессознательное кельтов).

Туата Де Дананн: последние колдуны Ирландии - Сборник мифов и легенд

составитель Иван Ветринский

«Касталия», 2022. — 190 с.

ISBN 978-5-521-16356-4

Туата Де Дананн: последние колдуны Ирландии - Сборник мифов и легенд - Содержание