Демчук - Ложное Я - Реальное Я

Мы часто чувствуем, что живем не свою жизнь, принимаем решения из чувства вины или пытаемся соответствовать идеальному образу. Ольга Демчук объясняет, что это работа нашего «Ложного Я» — искусственной надстройки, которая когда-то помогла нам выжить и адаптироваться, но теперь мешает дышать.

Книга предлагает детальный разбор внутреннего устройства личности: от механизмов подавления чувств до поиска «Реального Я», которое способно на истинную радость и творчество.

Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я - О внутреннем мире личности

Киев : Аванпост-Прим, 2022.-384 с.

ISBN 978-617-502-175-0

Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я – Содержание

К читателю

Глава 1. Ложное Я: Идеальное Я и Ничтожное Я. И Реальное Я: Истинное Я

Глова 2. Страх и соответствие

Глава 3. Эволюция Ложного Я. Появление Идеального Я и Ничтожного Я

Глава 4. Ничтожное Я

Глава 5. Идеальное Я

Глава 6. Идеальное Я и Ничтожное Я как единство противоположностей Ложного Я

Глава 7. Аспекты Ложного Я

Глава 8. Душа и «комната боли»

Глава 9. ТБС и ТБУ. Внутренний аффективно инфантильный фантом

Глава 10. Персонажи Ложного Я

Глава 11. Внутренний идеал

Глава 12. Внутренний надзирающий объект. ВНО и ВАИФ

Глава 13. Внутренний аффективно инфантильный фантом, или Чем опасен «внутренний ребёнок»

Глава 14. «Меня нет, но я есть». Полярные колебания в Ложном Я и целостность Истинного Я

Глава 15. Взаимодействия структур психики. Внутриличностные конфликты

Глава 16. Типы отношений с другими людьми из Ложного Я

Глава 17. Агрессия. Недовольство и личностные границы

Глава 18. Два вида агрессии: подавление и принуждение

Глава 19. Аутоагрессия. Атаки на Реальное Я

Глава 20. «Белая комната». Проецирование персонажей Ложного Я в других людей

Глава 21. Аутоагрессия. Уязвимость и уязвлённость

Глава 22. Боль как смысл жизни

Глава 23. Потребности, агрессия, активность и боль

Глава 24. Истинное Я

Пьесы и рассказы