Демчук - Ложное Я - Реальное Я
Мы часто чувствуем, что живем не свою жизнь, принимаем решения из чувства вины или пытаемся соответствовать идеальному образу. Ольга Демчук объясняет, что это работа нашего «Ложного Я» — искусственной надстройки, которая когда-то помогла нам выжить и адаптироваться, но теперь мешает дышать.
Книга предлагает детальный разбор внутреннего устройства личности: от механизмов подавления чувств до поиска «Реального Я», которое способно на истинную радость и творчество.
Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я - О внутреннем мире личности
Киев : Аванпост-Прим, 2022.-384 с.
ISBN 978-617-502-175-0
Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я – Содержание
К читателю
Глава 1. Ложное Я: Идеальное Я и Ничтожное Я. И Реальное Я: Истинное Я
Глова 2. Страх и соответствие
Глава 3. Эволюция Ложного Я. Появление Идеального Я и Ничтожного Я
Глава 4. Ничтожное Я
Глава 5. Идеальное Я
Глава 6. Идеальное Я и Ничтожное Я как единство противоположностей Ложного Я
Глава 7. Аспекты Ложного Я
Глава 8. Душа и «комната боли»
Глава 9. ТБС и ТБУ. Внутренний аффективно инфантильный фантом
Глава 10. Персонажи Ложного Я
Глава 11. Внутренний идеал
Глава 12. Внутренний надзирающий объект. ВНО и ВАИФ
Глава 13. Внутренний аффективно инфантильный фантом, или Чем опасен «внутренний ребёнок»
Глава 14. «Меня нет, но я есть». Полярные колебания в Ложном Я и целостность Истинного Я
Глава 15. Взаимодействия структур психики. Внутриличностные конфликты
Глава 16. Типы отношений с другими людьми из Ложного Я
Глава 17. Агрессия. Недовольство и личностные границы
Глава 18. Два вида агрессии: подавление и принуждение
Глава 19. Аутоагрессия. Атаки на Реальное Я
Глава 20. «Белая комната». Проецирование персонажей Ложного Я в других людей
Глава 21. Аутоагрессия. Уязвимость и уязвлённость
Глава 22. Боль как смысл жизни
Глава 23. Потребности, агрессия, активность и боль
Глава 24. Истинное Я
Пьесы и рассказы
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