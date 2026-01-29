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Демчук - Ложное Я - Реальное Я

Демчук - Ложное Я - Реальное Я
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Мы часто чувствуем, что живем не свою жизнь, принимаем решения из чувства вины или пытаемся соответствовать идеальному образу. Ольга Демчук объясняет, что это работа нашего «Ложного Я» — искусственной надстройки, которая когда-то помогла нам выжить и адаптироваться, но теперь мешает дышать.

Книга предлагает детальный разбор внутреннего устройства личности: от механизмов подавления чувств до поиска «Реального Я», которое способно на истинную радость и творчество.

Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я - О внутреннем мире личности

Киев : Аванпост-Прим, 2022.-384 с.

ISBN 978-617-502-175-0

Демчук Ольга - Ложное Я. Реальное Я – Содержание

К читателю

  • Глава 1. Ложное Я: Идеальное Я и Ничтожное Я. И Реальное Я: Истинное Я

  • Глова 2. Страх и соответствие

  • Глава 3. Эволюция Ложного Я. Появление Идеального Я и Ничтожного Я

  • Глава 4. Ничтожное Я

  • Глава 5. Идеальное Я

  • Глава 6. Идеальное Я и Ничтожное Я как единство противоположностей Ложного Я

  • Глава 7. Аспекты Ложного Я

  • Глава 8. Душа и «комната боли»

  • Глава 9. ТБС и ТБУ. Внутренний аффективно инфантильный фантом

  • Глава 10. Персонажи Ложного Я

  • Глава 11. Внутренний идеал

  • Глава 12. Внутренний надзирающий объект. ВНО и ВАИФ

  • Глава 13. Внутренний аффективно инфантильный фантом, или Чем опасен «внутренний ребёнок»

  • Глава 14. «Меня нет, но я есть». Полярные колебания в Ложном Я и целостность Истинного Я

  • Глава 15. Взаимодействия структур психики. Внутриличностные конфликты

  • Глава 16. Типы отношений с другими людьми из Ложного Я

  • Глава 17. Агрессия. Недовольство и личностные границы

  • Глава 18. Два вида агрессии: подавление и принуждение

  • Глава 19. Аутоагрессия. Атаки на Реальное Я

  • Глава 20. «Белая комната». Проецирование персонажей Ложного Я в других людей

  • Глава 21. Аутоагрессия. Уязвимость и уязвлённость

  • Глава 22. Боль как смысл жизни

  • Глава 23. Потребности, агрессия, активность и боль

  • Глава 24. Истинное Я

Пьесы и рассказы

Views 416
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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