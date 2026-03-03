Книга «Библейские принципы управления бизнесом» (2021) Говарда Дейтона представляет собой практическое интерактивное пособие, предназначенное для трансформации корпоративного мышления через призму христианской этики. Автор, основатель служения Compass, предлагает революционный подход к предпринимательству: признание Бога истинным владельцем компании, а предпринимателя — лишь Его управляющим. Книга структурирована как шестинедельный курс для малых групп, где классические бизнес-инструменты, такие как SWOT-анализ, миссия и финансовое планирование, переосмысливаются через библейские тексты и духовные дисциплины.
В содержании последовательно раскрываются все аспекты деловой активности: от формирования стратегии и подбора персонала до управления сложными финансовыми операциями и антикризисного менеджмента. Особое внимание Дейтон уделяет акту формальной передачи собственности Богу, утверждая, что именно это действие снимает с бизнесмена груз тревоги и открывает путь к подлинному успеху. Каждый раздел включает в себя блоки для личных размышлений, практические задания и работу с отчетностью, что превращает чтение в полноценный консалтинговый процесс, направленный на достижение «финансовой свободы Божьим путем».
Издание, выпущенное в Киеве «Брайт Стар Паблишинг», адаптировано для современного рынка и опирается на Синодальный перевод Библии. Автор убедительно доказывает, что следование Божьим ценностям в операционной деятельности не только не вредит прибыли, но и создает устойчивую, честную и привлекательную для клиентов и сотрудников бизнес-модель. Эта книга станет ценным ресурсом для христианских лидеров, стремящихся увидеть в своем деле не просто источник дохода, а Божий план и служение обществу.
Говард Дейтон — Библейские принципы управления бизнесом
К.: Брайт Стар Паблишинг, 2021. — 150 с.
ISBN (оригинал 2013) Compass-finance God’s Way
Говард Дейтон — Библейские принципы управления бизнесом - Содержание
Акт передачи собственности: Юридическое и духовное признание Бога Владельцем бизнеса (на основе 1 Пар. 29:11).
SWOT-анализ в молитве: Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз с учетом Божьего руководства.
Миссия и Ценности: Формирование корпоративной культуры, основанной на честности, служении и библейском видении.
Библейский HR-менеджмент: Принципы работы с персоналом, администрирование и отношение к сотрудникам как к Божьим творениям.
Финансовая прозрачность: Управление балансовой ведомостью, отчётами о прибыли и убытках согласно принципам верности.
Антикризисная стратегия: Как проходить периоды спада и выходить из кризиса, полагаясь на Божьи обетования и мудрое планирование.
Comments (1 comment)