По мере того, как перед Церковью возникают новые проблемы и вопросы, богословие должно многое разъяснять заново, а также обращать внимание на то, что прежде оставалось в тени. В то же время для того, чтобы, обращаясь к современности, сохранить в каждом поколении чистоту истинного знания о Боге, богословие должно опираться на неизменные библейские принципы. Одна из широко известных опасностей при изучении богословия состоит в том, что все изученное так и останется лишь интеллектуальным знанием. Учащийся может усвоить огромное количество фактов, но, если он не в состоянии применить их в своей жизни, они, в сущности, не имеют никакой ценности. Нам очень хотелось бы передать вам множество сведений и фактов и в то же время побудить вас применять эти замечательные принципы в повседневном хождении с Господом.

В первом разделе этого курса мы рассмотрим предмет систематического богословия и Личность Бога. То, что вы узнаете из этого раздела, послужит основанием для всего дальнейшего изучения курса. Приступайте к изучению с открытым сердцем, с желанием познать Бога во всей Его славе. Для начала прочитайте предисловие к учебнику «Основы богословия», оно называется «Кому нужны богословские книги?».

Доктрины Библии - часть 1

Учебное пособие

Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования

BEE Ukraine 2002 г. - 514 с.

Доктрины Библии - часть 1 - Содержание

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ В НЕМ

Урок 1. Основы систематического богословия

Приложение А. Космологический аргумент и термодинамика

Приложение Б. Телеологический аргумент

Урок 2. Природа Бога

Урок 3. Имена Бога и Троица

Раздел И. БИБЛИОЛОГИЯ

Урок 4. Особое откровение и богодухновенность

Урок 5. Каноничность

Урок 6. Библия и проблема критерия истины

Приложение В. Неоортодоксия

Раздел III. ВЫСШИЕ СОЗДАНИЯ БОГА - АНГЕЛЫ И ЧЕЛОВЕК

Урок 7. Ангелы - святые и падшие

Урок 8. «Противник ваш дьявол»

Урок 9. Сотворение человека

Раздел IV. ЧЕЛОВЕК, ГРЕХ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Урок 10. Различные аспекты природы человека и его грехопадение

Урок 11. Понятие греха

Урок 12. Грех и христианин

Ответы на вопросы для самопроверки

Экзамены

Библиография