Этот том представляет собой корпус документов, отражающих разработку новой модели управления церковной областью (епархией). В центре внимания Отдела II находился острейший вопрос того времени: баланс между властью правящего архиерея и соборным началом. Протоколы фиксируют дискуссии о правах и обязанностях епархиальных собраний и советов, в которых впервые за долгое время предполагалось полноправное участие мирян и рядового духовенства.

Материалы тома позволяют детально проследить процесс создания «Положения об епархиальном управлении» — документа, который должен был демонтировать жесткую бюрократическую систему синодального периода и заменить её живым соборным организмом. Издание снабжено научным аппаратом и уникальными архивными данными, что делает его незаменимым для исследователей церковного права и истории России начала XX века.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 12 - Протоколы заседаний и материалы Отдела об епархиальном управлении

Отв. ред. протоиерей Максим Кокарев.

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. — 512 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-135-1

Протоиерей Максим Кокарев. Вопросы епархиального управления в трудах Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.

ПРОТОКОЛЫ ОТДЕЛА ОБ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

1.Протокол № 1. 1 сентября 1917 г. - 47.Донесение архиепископа Вениамина (Муратовского) по поводу несогласованностей в некоторых статьях соборного определения об епархиальном управлении. 10 (23) июля 1918 г.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА ОБ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

1.Доклад об органах епархиального управления - 12.Доклад по заявлению членов Собора о необходимости пересмотра соборного определения касательно избрания епископов. 26 июля (8 августа) 1918 г.

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА ОБ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

1. Доклад протоиерея Николая Троицкого «Об оживлении приходской жизни и об объединении прихожан» Комиссии по временной реорганизации епархиального управления в Тверской епархии. [Не позднее 10 апреля 1917 г.] - 21.Приглашение архиепископу Коломенскому Иоасафу (Каллистову) участвовать в заседании Отдела. [Не позднее 10 (23) июля 1918 г.]

Комментарии