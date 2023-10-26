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Дрюон - Железный король - Узница Шато-Гайара - Яд и корона

Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature
Series Проклятые короли (3 books)

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, повел успешную борьбу даже с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап. Парламенты были в его распоряжении, а соборы — на его содержании. У Филиппа было три совершеннолетних сына, так что он мог рассчитывать на продолжение рода. Свою дочь он выдал за короля Англии Эдуарда II. Среди своих вассалов он числил шесть иностранных королей, а союзы, заключенные им, связывали его со многими государствами, вплоть до России.

Он прибирал к рукам любые капиталы и состояния. Постепенно он обложил налогом церковную казну и земли, обобрал евреев, нанес удар по объединению ломбардских банкиров. Чтобы удовлетворять нужды казны, он прибегал к выпуску фальшивых денег. День ото дня золотые монеты становились все легче весом и стоили все дороже. Ужасающе тяжелым было бремя налогов; королевские соглядатаи буквально наводнили страну. Экономические кризисы вели к разорению и голоду, что, в свою очередь, вело к возмущениям, которые король топил в крови. Бунты кончались длинной вереницей виселиц. Всё и вся должны были покоряться, гнуть спину или разбивать себе лоб о твердыню королевской власти.

Этот невозмутимый и жестокий владыка вынашивал мысль о национальном величии Франции. При его правлении Франция была великой державой, а французы — несчастнейшими из людей. Только одна сила осмелилась поднять голову — орден тамплиеров. Эта разветвленная организация, военная, религиозная и финансовая в одно и то же время, прославилась и разбогатела в период Крестовых походов. Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило Филиппа Красивого, а их неисчислимые богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. Второго такого судилища не знала история, ибо по ходу дела было привлечено около пятнадцати тысяч обвиняемых. Нет такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе, длившемся целых семь лет. Наше повествование начинается с последнего, седьмого года

Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона

пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 720 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-22561-9

Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона - Содержание

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ

  • Перевод Надежды Жарковой

  • Пролог

  • Часть первая ПРОКЛЯТИЕ

    • Глава I. Королева, не знающая любви

    • Глава II. Узники Тампля

    • Глава III. Невестки короля

    • Глава IV. Когда собор Парижской Богоматери был еще белым

    • Глава V. Маргарита Бургундская, королева Наварры

    • Глава VI. Как происходил Королевский совет

    • Глава VII. Башня любви

    • Глава VIII. «Призову на суд Божий»

    • Глава IX. Ночные грабители

  • Часть вторая ПРИНЦЕССЫ-ПРЕЛЮБОДЕЙКИ

    • Глава I. Банк Толомеи

    • Глава II. Путешествие в Лондон

    • Глава III. В Вестминстере

    • Глава IV. Заемное письмо

    • Глава V. На Нофльской дороге

    • Глава VI. На Клермонской дороге

    • Глава VII. По отцу и дочка

    • Глава VIII. Маго, графиня Бургундская

    • Глава IX. Королевская кровь

    • Глава X. Суд

    • Глава XI. На площади Мартре

    • Глава XII. Ночной гонец

  • Часть третья КАРАЮЩАЯ ДЛАНЬ

    • Глава I. Улица Бурдонне

    • Глава II. Судилище теней

    • Глава III. Архивы одного царствования

    • Глава IV. Лето 1314 года

    • Глава V. Власть и деньги

    • Глава VI. Толомеи выигрывает партию

    • Глава VII. Тайны Гуччо

    • Глава VIII. Встреча в лесу Пон-Сент-Максанс

    • Глава IX. Тень простерлась над королевством

УЗНИЦА ШАТО-ГАЙАРА

  • Перевод Надежды Жарковой

  • Пролог

  • Часть первая НА ЗАРЕ ЦАРСТВОВАНИЯ

    • Глава I. Узницы Шато-Гайара

    • Глава II. Его светлость Робер Артуа

    • Глава III. Последний шанс стать королевой

    • Глава IV. Да здравствует король!

    • Глава V. Принцесса, живущая в Неаполе

    • Глава VI. Королевское ложе

  • Часть вторая ВОЛКИ ПЕРЕГРЫЗЛИСЬ

    • Глава I. Людовик Сварливый созывает свой первый Совет

    • Глава II. Мессир де Мариньи все еще правитель королевства

    • Глава III. Карл Валуа

    • Глава IV. Кто же правит Францией?

    • Глава V. Замок над морем

    • Глава VI. Погоня за кардиналами

    • Глава VII. Цена папы

    • Глава VIII. Письмо, которое могло изменить все

  • Часть третья ДОРОГА НА МОНФОКОН

    • Глава I. Голод

    • Глава II. В Венсенне

    • Глава III. Охота на голубей

    • Глава IV. Ночь без рассвета

    • Глава V. Утро казни

    • Глава VI. Поверженная статуя

ЯД И КОРОНА

  • Перевод Надежды Жарковой

  • Пролог

  • Часть первая ФРАНЦИЯ ЖДЕТ КОРОЛЕВУ

    • Глава I. Прощание в Неаполе

    • Глава II. Буря

    • Глава III. Больница для бедных

    • Глава IV. Зловещие предзнаменования

    • Глава V. Взвивается королевский стяг

    • Глава VI. «Грязевой поход»

    • Глава VII. Приворотное зелье

    • Глава VIII. Сельская свадьба

  • Часть вторая ПОСЛЕ ФЛАНДРИИ — ГРАФСТВО АРТУА

    • Глава I. Смутьяны

    • Глава II. Графиня Пуатье

    • Глава III. Вторая королевская чета

    • Глава IV. Дружба служанки

    • Глава V. Вилка и скамеечка

    • Глава VI. Тяжба

  • Часть третья СРОК КОМЕТЫ

    • Глава I. Новый хозяин Нофля

    • Глава II. Мадам Элиабель принимает гостя

    • Глава III. Венчание в полночь

    • Глава IV. Комета

    • Глава V. Кардинал насылает порчу на короля

    • Глава VI. «Беру графство Артуа под свою руку»

    • Глава VII. В отсутствие короля

    • Глава VIII. Монах умер

    • Глава IX. Траур над Венсенном

    • Глава X. Толомеи молится за короля

    • Глава XI. Кто будет регентом?

Историко-биографическая справка

Перевод Леонида Ефимова

Примечания. Перевод Леонида Ефимова

Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 26.10.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Имею, что сказать, коллеги, и скажу вам вот что:

1. Слушаю сейчас все книги серии "Проклятые короли" и понимаю, что 40 лет назад я не понял в них главного: это не рыцарские романы, это - про жизнь. Здесь даны все те характеры, к-е я встретил в жизни, и многие ситуации, пережитые мной в церковной среде.

2. Эти книги следует внести в школьную программу.

3. Увы, выложены они в новом издании, к-е заметно уступает советскому: в нём в начале каждой книги были даны дейстующие лица, а в "Железном короле" еще и генеалогического древо от Людовтка VIII. Есть там и немного иллюстраций, в начале каждой из книг. К счатсью, озвучка сделана по сов. изданию.

4. Жаль, что сов. издание у меня только в джвю...

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