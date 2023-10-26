Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, повел успешную борьбу даже с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап. Парламенты были в его распоряжении, а соборы — на его содержании. У Филиппа было три совершеннолетних сына, так что он мог рассчитывать на продолжение рода. Свою дочь он выдал за короля Англии Эдуарда II. Среди своих вассалов он числил шесть иностранных королей, а союзы, заключенные им, связывали его со многими государствами, вплоть до России.

Он прибирал к рукам любые капиталы и состояния. Постепенно он обложил налогом церковную казну и земли, обобрал евреев, нанес удар по объединению ломбардских банкиров. Чтобы удовлетворять нужды казны, он прибегал к выпуску фальшивых денег. День ото дня золотые монеты становились все легче весом и стоили все дороже. Ужасающе тяжелым было бремя налогов; королевские соглядатаи буквально наводнили страну. Экономические кризисы вели к разорению и голоду, что, в свою очередь, вело к возмущениям, которые король топил в крови. Бунты кончались длинной вереницей виселиц. Всё и вся должны были покоряться, гнуть спину или разбивать себе лоб о твердыню королевской власти.

Этот невозмутимый и жестокий владыка вынашивал мысль о национальном величии Франции. При его правлении Франция была великой державой, а французы — несчастнейшими из людей. Только одна сила осмелилась поднять голову — орден тамплиеров. Эта разветвленная организация, военная, религиозная и финансовая в одно и то же время, прославилась и разбогатела в период Крестовых походов. Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило Филиппа Красивого, а их неисчислимые богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. Второго такого судилища не знала история, ибо по ходу дела было привлечено около пятнадцати тысяч обвиняемых. Нет такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе, длившемся целых семь лет. Наше повествование начинается с последнего, седьмого года

Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона

пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023, 720 с.

Серия "Иностранная литература. Большие книги"

ISBN 978-5-389-22561-9

Морис Дрюон - Проклятые короли - Железный король; Узница Шато-Гайара; Яд и корона - Содержание

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ

Перевод Надежды Жарковой

Пролог

Часть первая ПРОКЛЯТИЕ Глава I. Королева, не знающая любви Глава II. Узники Тампля Глава III. Невестки короля Глава IV. Когда собор Парижской Богоматери был еще белым Глава V. Маргарита Бургундская, королева Наварры Глава VI. Как происходил Королевский совет Глава VII. Башня любви Глава VIII. «Призову на суд Божий» Глава IX. Ночные грабители

Часть вторая ПРИНЦЕССЫ-ПРЕЛЮБОДЕЙКИ Глава I. Банк Толомеи Глава II. Путешествие в Лондон Глава III. В Вестминстере Глава IV. Заемное письмо Глава V. На Нофльской дороге Глава VI. На Клермонской дороге Глава VII. По отцу и дочка Глава VIII. Маго, графиня Бургундская Глава IX. Королевская кровь Глава X. Суд Глава XI. На площади Мартре Глава XII. Ночной гонец

Часть третья КАРАЮЩАЯ ДЛАНЬ Глава I. Улица Бурдонне Глава II. Судилище теней Глава III. Архивы одного царствования Глава IV. Лето 1314 года Глава V. Власть и деньги Глава VI. Толомеи выигрывает партию Глава VII. Тайны Гуччо Глава VIII. Встреча в лесу Пон-Сент-Максанс Глава IX. Тень простерлась над королевством



УЗНИЦА ШАТО-ГАЙАРА

Перевод Надежды Жарковой

Пролог

Часть первая НА ЗАРЕ ЦАРСТВОВАНИЯ Глава I. Узницы Шато-Гайара Глава II. Его светлость Робер Артуа Глава III. Последний шанс стать королевой Глава IV. Да здравствует король! Глава V. Принцесса, живущая в Неаполе Глава VI. Королевское ложе

Часть вторая ВОЛКИ ПЕРЕГРЫЗЛИСЬ Глава I. Людовик Сварливый созывает свой первый Совет Глава II. Мессир де Мариньи все еще правитель королевства Глава III. Карл Валуа Глава IV. Кто же правит Францией? Глава V. Замок над морем Глава VI. Погоня за кардиналами Глава VII. Цена папы Глава VIII. Письмо, которое могло изменить все

Часть третья ДОРОГА НА МОНФОКОН Глава I. Голод Глава II. В Венсенне Глава III. Охота на голубей Глава IV. Ночь без рассвета Глава V. Утро казни Глава VI. Поверженная статуя



ЯД И КОРОНА

Перевод Надежды Жарковой

Пролог

Часть первая ФРАНЦИЯ ЖДЕТ КОРОЛЕВУ Глава I. Прощание в Неаполе Глава II. Буря Глава III. Больница для бедных Глава IV. Зловещие предзнаменования Глава V. Взвивается королевский стяг Глава VI. «Грязевой поход» Глава VII. Приворотное зелье Глава VIII. Сельская свадьба

Часть вторая ПОСЛЕ ФЛАНДРИИ — ГРАФСТВО АРТУА Глава I. Смутьяны Глава II. Графиня Пуатье Глава III. Вторая королевская чета Глава IV. Дружба служанки Глава V. Вилка и скамеечка Глава VI. Тяжба

Часть третья СРОК КОМЕТЫ Глава I. Новый хозяин Нофля Глава II. Мадам Элиабель принимает гостя Глава III. Венчание в полночь Глава IV. Комета Глава V. Кардинал насылает порчу на короля Глава VI. «Беру графство Артуа под свою руку» Глава VII. В отсутствие короля Глава VIII. Монах умер Глава IX. Траур над Венсенном Глава X. Толомеи молится за короля Глава XI. Кто будет регентом?



Историко-биографическая справка

Перевод Леонида Ефимова

Примечания. Перевод Леонида Ефимова