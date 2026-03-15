Книга У. Л. Дьюэла «Великое спасение» посвящена центральной теме христианской веры — спасению человека через Иисуса Христа. Автор раскрывает библейское учение о грехе, искуплении, благодати и новой жизни, которую Бог предлагает каждому человеку.

Опираясь на Священное Писание, Дьюэл объясняет, в чём заключается сущность спасения, почему оно необходимо человеку и как оно осуществляется через веру во Христа. Особое внимание уделяется духовному преображению личности и жизни верующего после принятия спасения.

Книга написана ясным и доступным языком и будет полезна всем, кто хочет глубже понять христианское учение о спасении и укрепиться в своей вере.

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1999. – 312 с.

ISBN 5-7454-0284-9

У.Л. Дьюэл – Великое спасение - Содержание

Предисловие

От автора

Необходимость спасения от греха Вечность до появления греха и зла Сотворение и падение сатаны Характер сатаны сегодня Царство сатаны и его методы Сотворение человека и грехопадение Испытание в саду Шаги на пути к искушению и падению Определение и сущность греха Последствия греха. Часть I Последствия греха. Часть II Природа греха Доказательства греховности Распространение порочности Искупление через Христа Благодатный призыв Бога Предваряющая благодать Бога Обращение и покаяние Осознание греха через Святого Духа Печаль из-за греха, исповедь, возмещение убытков, оставление греха . Спасительная вера Ступени веры Новое рождение и оправдание Вера, основа нашего оправдания Возрождение Признаки возрождения или нового рождения. Часть I Подтверждение возрождения или новое рождение. Часть II Усыновление Первоначальное очищение Свидетельство Духа Двойственная природа греха Греховная природа человечества Славное Божие установление для верующих Освящение для святой жизни Два аспекта спасения Терминология полного освящения Библейские примеры полного освящения Чистота сердца — Божья воля для нас Природа полного освящения Результаты полного освящения Ступени к полному освящению Сохранение святости в жизни Вы — по-прежнему человек Возрастание в благодати Этика святой жизни Ваша роль святого лидера Осуществление великого божественного плана спасения

Приложение А. Библейские определения греха

Приложение Б. Христос — наша охрана

Приложение В. Дары Духа Святого

Тематический указатель