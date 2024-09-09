Он еще не был Вольтером; до своего освобождения из Бастилии в 1718 году он был Франсуа Мари Аруэ. Он родился в Париже 21 ноября 1694 года и до 1778 года стал его дистиллированной сущностью. Его предполагаемый отец, Франсуа Аруэ, был состоятельным адвокатом, знакомым с поэтом Буало и куртизанкой Нинон де Ленкло, чьи завещания он написал, а также с драматургом Пьером Корнелем, которого он назвал "самым скучным смертным", которого он когда-либо встречал. Мать, Мари Маргарита Домар, происходила из слегка знатного рода, была дочерью чиновника Парламента и сестрой генерального контролера королевской гвардии; через них она имела доступ ко двору Людовика XIV.

Ее живость и остроумие превратили ее дом в небольшой салон. Вольтер считал, что она обладала всем интеллектом в его роду, как и его отец - всеми финансовыми способностями; сын впитал оба этих дара в свое наследие. Она умерла в возрасте сорока лет, когда ему было семь. Из пяти ее детей старшим был Арман, который ревностно придерживался янсенистской теологии и родового имущества. Франсуа Мари, младший ребенок, был настолько хилым в первый год жизни, что никто не верил, что он выживет. До восемьдесят четвертого года он продолжал ожидать и объявлять о своей скорой смерти.

Среди друзей семьи было несколько аббатов. Этот титул, означающий "отец", давался любому светскому церковному деятелю, независимо от того, был ли он рукоположен в священники. Многие аббаты, продолжая носить церковную одежду, становились светскими людьми и блистали в обществе; некоторые занимали видное место в непочтительных кругах; некоторые соответствовали своему титулу буквально, но тайно. Аббат де Шатонеф был последним любовником Нинон де Ленкло и первым учителем Вольтера. Это был человек широкой культуры и широких взглядов; он передал своему ученику язычество Нинон и скептицизм Монтеня. Согласно старой, но подвергнутой сомнению истории, он познакомил мальчика с насмешливым эпосом La Moпsade, который циркулировал в секретных рукописях; его тема заключалась в том, что религия, помимо веры в Высшее Существо, была устройством, используемым правителями для поддержания порядка и благоговения перед управляемыми.

Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 9 - Эпоха Вольтера

Электронное издание, 2024 г.

Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 9 - Эпоха Вольтера - Оглавление

ГЛАВА I. Франция: Регентство 1715-23

КНИГА I. АНГЛИЯ 1714-56

ГЛАВА II. Народ 1714-56

ГЛАВА III. Правители

ГЛАВА IV. Религия и философия

ГЛАВА V. Литература и сцена 1714-56

ГЛАВА VI. Искусство и музыка 1714-56

КНИГА II. ФРАНЦИЯ 1723-56

ГЛАВА VII. Народ и государство

ГЛАВА VIII. Мораль и нравы

ГЛАВА IX. Поклонение красоте

ГЛАВА X. Игра разума

ГЛАВА XI. Вольтер во Франции

КНИГА III. СРЕДНЯЯ ЕВРОПА 1713-56

ГЛАВА XII. Германия Баха 1715-56

ГЛАВА XIII. Фридрих Великий и Мария Тереза

ГЛАВА XIV. Швейцария и Вольтер 1715-58

КНИГА IV. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 1715-89

ГЛАВА XV. Ученые

ГЛАВА XVI. Научный прогресс 1715-89

ГЛАВА XVII. Медицина 1715-89

КНИГА V. НАПАДЕНИЕ НА ХРИСТИАНСТВО 1730-74

ГЛАВА XVIII. Атеисты 1730-51

Библиография