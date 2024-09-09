Дюрант - История цивилизации - Том 9 - Эпоха Вольтера
Он еще не был Вольтером; до своего освобождения из Бастилии в 1718 году он был Франсуа Мари Аруэ. Он родился в Париже 21 ноября 1694 года и до 1778 года стал его дистиллированной сущностью. Его предполагаемый отец, Франсуа Аруэ, был состоятельным адвокатом, знакомым с поэтом Буало и куртизанкой Нинон де Ленкло, чьи завещания он написал, а также с драматургом Пьером Корнелем, которого он назвал "самым скучным смертным", которого он когда-либо встречал. Мать, Мари Маргарита Домар, происходила из слегка знатного рода, была дочерью чиновника Парламента и сестрой генерального контролера королевской гвардии; через них она имела доступ ко двору Людовика XIV.
Ее живость и остроумие превратили ее дом в небольшой салон. Вольтер считал, что она обладала всем интеллектом в его роду, как и его отец - всеми финансовыми способностями; сын впитал оба этих дара в свое наследие. Она умерла в возрасте сорока лет, когда ему было семь. Из пяти ее детей старшим был Арман, который ревностно придерживался янсенистской теологии и родового имущества. Франсуа Мари, младший ребенок, был настолько хилым в первый год жизни, что никто не верил, что он выживет. До восемьдесят четвертого года он продолжал ожидать и объявлять о своей скорой смерти.
Среди друзей семьи было несколько аббатов. Этот титул, означающий "отец", давался любому светскому церковному деятелю, независимо от того, был ли он рукоположен в священники. Многие аббаты, продолжая носить церковную одежду, становились светскими людьми и блистали в обществе; некоторые занимали видное место в непочтительных кругах; некоторые соответствовали своему титулу буквально, но тайно. Аббат де Шатонеф был последним любовником Нинон де Ленкло и первым учителем Вольтера. Это был человек широкой культуры и широких взглядов; он передал своему ученику язычество Нинон и скептицизм Монтеня. Согласно старой, но подвергнутой сомнению истории, он познакомил мальчика с насмешливым эпосом La Moпsade, который циркулировал в секретных рукописях; его тема заключалась в том, что религия, помимо веры в Высшее Существо, была устройством, используемым правителями для поддержания порядка и благоговения перед управляемыми.
Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 9 - Эпоха Вольтера
Электронное издание, 2024 г.
Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 9 - Эпоха Вольтера - Оглавление
- ГЛАВА I. Франция: Регентство 1715-23
КНИГА I. АНГЛИЯ 1714-56
- ГЛАВА II. Народ 1714-56
- ГЛАВА III. Правители
- ГЛАВА IV. Религия и философия
- ГЛАВА V. Литература и сцена 1714-56
- ГЛАВА VI. Искусство и музыка 1714-56
КНИГА II. ФРАНЦИЯ 1723-56
- ГЛАВА VII. Народ и государство
- ГЛАВА VIII. Мораль и нравы
- ГЛАВА IX. Поклонение красоте
- ГЛАВА X. Игра разума
- ГЛАВА XI. Вольтер во Франции
КНИГА III. СРЕДНЯЯ ЕВРОПА 1713-56
- ГЛАВА XII. Германия Баха 1715-56
- ГЛАВА XIII. Фридрих Великий и Мария Тереза
- ГЛАВА XIV. Швейцария и Вольтер 1715-58
КНИГА IV. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 1715-89
- ГЛАВА XV. Ученые
- ГЛАВА XVI. Научный прогресс 1715-89
- ГЛАВА XVII. Медицина 1715-89
КНИГА V. НАПАДЕНИЕ НА ХРИСТИАНСТВО 1730-74
- ГЛАВА XVIII. Атеисты 1730-51
Библиография
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