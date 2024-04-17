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Метцгер Джон - Бог в затмении

Метцгер Джон - Бог в затмении
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology
Тема, раскрывающая сущность Божьей природы, является весьма трудным и сложным для нашего человеческого понимания вопросом. Как мы можем познать Бога во всей Его сложности? Приняв еврейство? Живя благочестивой жизнью? Следуя учениям раввинов? Совершая покаяние, добрые дела и милосердие? Возможно ли человеку познать Бога? Восточные религии либо человеческая философия, находящиеся за пределами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. Но человек может обрести личные взаимоотношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или еврейкой, то знайте - это Бог отцов ваших. Возможно, вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом.
Однако я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, таинственным и даже необщительным? Для начала позвольте мне представиться, так как я действительно хочу размышлять над всем этим вместе с вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служитель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я 9 с юности искренне люблю государство Израиль и еврейский народ. С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь христианином, который пытается быть евреем. Но в поиске смысла моей христианской веры я обнаружил, что коренится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Писание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я получаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в Своём Слове.
Насколько удивительными для меня стали слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что много слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Машиах2 ]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Давидом и Нового завета, а также их окончательное исполнение в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих открытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь с Господом как Личностью, Которая хочет построить близкие взаимоотношения с вами.

Джон Метцгер - Бог в затмении

Как долго Он будет молчать
Славянское Евангельское Общество, 2016. 242стр. Лавз Парк, Иллинойс, 61111, США
ISBN 978-1-56773-079-5

Джон Метцгер - Бог в затмении - Содержание

ГЛАВА 1: Боr в затмении
  • Введение
  • В поисках разумных ответов
ГЛАВА 2: Божий Первенец
  • Тайна, которую не могут объяснить раввины
  • Новая тайна настоящего времени
ГЛАВА 3: Как: нам описать Бога по отношению к: человеку?
  • Бог
  • Две особенности
  • По образу и подобию Элокима
  • Кто такой Господь или ХаШем?
ГЛАВА 4: Слышимые и (или) видимые явления Элокима и Яхве
  • Исход 3:1-17 ... Ангел ХаШема
  • Бытие 22 ... Ангел ХаШема
  • Исход 23:20-23 ... Ангел
  • Иисуса Навина 5:13-15 ... Вождь воинства Господнего
  • Судей 2:1 ... Ангел ХаШема
  • Исход 14: 15-28 ... Облачный и огненный столб Шехина
ГЛАВА 5: Описания во множественном числе
  • Глаголы во множественном числе
  • Описания во множественном числе
ГЛАВА 6: Шма
  • Тема усердной любви
  • Устный закон или записанный?
  • Наш Бог един: ключ к разгадке - во множественном числе
ГЛАВА 7: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в Законе
  • Пророчество о Семени
  • Бытие 3:15
  • Бытие 4: 1
  • Бытие 5:28-29
  • Бытие 6:1-5
  • Бытие 22: 18
  • Семя даст царя из Иудеи
  • Бытие 49:9-10
  • Числа 24:9, 17
  • Царь-Семя будет Пророком
  • Второзаконие 18:15-19
  • Числа 12:5-8
  • Второзаконие 34:9-12
ГЛАВА 8: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в книгах Пророков
  • 2 Царств 7 и 1 Паралипоменон 17
  • Пророк Исаия
  • Исаии 7-12-Книга Эммануила
  • Рождение Мессии -Исаии 7: 14
  • Мессия -человек или Бог? Исаии 9:6-7
  • Ветвь Иессея -Исаии 11 : 1-2
  • Раб-Искупитель -Исаии 49: 1-6 Кто такой Раб?-Исаии 53
  • Исаии 52:13-53:12
  • Пророк Иеремия
  • Иеремии 4: 1-4
  • Иеремии 23:5-6
  • Пророк Михей
  • Пророк Захария
  • Захарии 11: 12-13
  • Захарии 12:1, 10
  • Захарии 13:7
  • Захарии 14:3-4
  • Пророк Малахия
ГЛАВА 9: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Писаниях
  • ПоследниесловаДавида-2 Царств 23:1-5а
  • Псалом 2
  • Псалом 15
  • Псалом 21
  • Псалом 79: 18
  • Псалом 109
  • Притчи 30:4
  • Даниила 9:24-27
  • 2 Паралипоменон 36
ГЛАВА 10: Ветвь
  • 2 Царств 2 3: 1-5 ... Божий вечный завет с Давидом
  • Иеремии 23:5-6 ... Праведная Отрасль
  • Захарии 3:8 ... Божий Раб, Отрасль
  • Захарии 6: 12 ... Человек, Который есть, Отрасль с двумя венцами
  • Отрасль Яхве ... Исаии 4:2; 11:1
ГЛАВА 11: Слово Господа
  • Слово [Мемра] - отличающийся, но равный
  • Слово [Мемра] - посредник в творении
  • Слово [Мемра] -средство спасения
  • Слово [Мемра] - средство самооткровения ХаШема
  • Слово [Мемра] - средство откровения
  • Слово [Мемра] - посредник при подписании заветов
ГЛАВА 12: Как Иешуа мог быть Мессией?
  • Что стало причиной раскола?
  • Разрыв
  • Оборонительность
  • Камень преткновения
  • Богословское толкование относительно Мессии
  • Одно явление или два?
  • Один Мессия или два?
ГЛАВА 13: Как вы сможете узнать Его, когда Он придёт?
  • Как мы можем знать, что Иешуа был Мессией?
ЭПИЛОГ: Особое слово к народу завета, к Израилю
  • Родовые схватки перед приходом Мессии
  • Отступничество и исчезновения
  • Надвигающиеся неисполнившиеся пророчества
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Как стать одним целым с Богом
  • Примирение с Богом
  • Иерусалимский путь
  • Нет никого, кто был бы без греха
  • Псалом 13:3
  • Псалом 50:7
  • Исаии 53:6
  • Иеремии 17:9
  • Исаии 59: 1-2
  • Екклесиаста 7 :20
  • Добрые дела не могут очистить от греха
  • Исаии 64:6
  • Аввакума 2:4
  • Иеремии 18:20
  • Бог требует жертву крови
  • Левит 17:11
  • Применение крови Мессии
  • Исход 12:21-23
  • Левит 16:15-19
  • Даниила 9:26
  • Евреям 9: 12
  • Безопасность и защита, сокрытая в Божьем Мессии
  • Псалом 2: 12
  • Псалом 50: 15
  • Другие тексты
  • Слова Иешуа [Иисуса]
  • Слова апостола Петра об Иисусе перед Синедрионом
  • Слова апостола Павла о Евангелии
  • Ответ человека Богу
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Иисус или устный Закон
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Евреи, которые нашли себя
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Исторические предпосылки для читателей-христиан из язычников
  • Историческая вражда
  • Рекомендуемое чтение по истории Церкви и еврейского народа
Views 346
Rating 5.0 / 5
Added 17.04.2024
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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