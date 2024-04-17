Метцгер Джон - Бог в затмении

Тема, раскрывающая сущность Божьей природы, является весьма трудным и сложным для нашего человеческого понимания вопросом. Как мы можем познать Бога во всей Его сложности? Приняв еврейство? Живя благочестивой жизнью? Следуя учениям раввинов? Совершая покаяние, добрые дела и милосердие? Возможно ли человеку познать Бога? Восточные религии либо человеческая философия, находящиеся за пределами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. Но человек может обрести личные взаимоотношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или еврейкой, то знайте - это Бог отцов ваших. Возможно, вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом.

Однако я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, таинственным и даже необщительным? Для начала позвольте мне представиться, так как я действительно хочу размышлять над всем этим вместе с вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служитель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я 9 с юности искренне люблю государство Израиль и еврейский народ. С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь христианином, который пытается быть евреем. Но в поиске смысла моей христианской веры я обнаружил, что коренится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Писание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я получаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в Своём Слове.

Насколько удивительными для меня стали слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что много слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Машиах2 ]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Давидом и Нового завета, а также их окончательное исполнение в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих открытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь с Господом как Личностью, Которая хочет построить близкие взаимоотношения с вами.

Джон Метцгер - Бог в затмении

Как долго Он будет молчать

Славянское Евангельское Общество, 2016. 242стр. Лавз Парк, Иллинойс, 61111, США

ISBN 978-1-56773-079-5

Джон Метцгер - Бог в затмении - Содержание

ГЛАВА 1: Боr в затмении

Введение

В поисках разумных ответов

ГЛАВА 2: Божий Первенец

Тайна, которую не могут объяснить раввины

Новая тайна настоящего времени

ГЛАВА 3: Как: нам описать Бога по отношению к: человеку?

Бог

Две особенности

По образу и подобию Элокима

Кто такой Господь или ХаШем?

ГЛАВА 4: Слышимые и (или) видимые явления Элокима и Яхве

Исход 3:1-17 ... Ангел ХаШема

Бытие 22 ... Ангел ХаШема

Исход 23:20-23 ... Ангел

Иисуса Навина 5:13-15 ... Вождь воинства Господнего

Судей 2:1 ... Ангел ХаШема

Исход 14: 15-28 ... Облачный и огненный столб Шехина

ГЛАВА 5: Описания во множественном числе

Глаголы во множественном числе

Описания во множественном числе

ГЛАВА 6: Шма

Тема усердной любви

Устный закон или записанный?

Наш Бог един: ключ к разгадке - во множественном числе

ГЛАВА 7: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в Законе

Пророчество о Семени

Бытие 3:15

Бытие 4: 1

Бытие 5:28-29

Бытие 6:1-5

Бытие 22: 18

Семя даст царя из Иудеи

Бытие 49:9-10

Числа 24:9, 17

Царь-Семя будет Пророком

Второзаконие 18:15-19

Числа 12:5-8

Второзаконие 34:9-12

ГЛАВА 8: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в книгах Пророков

2 Царств 7 и 1 Паралипоменон 17

Пророк Исаия

Исаии 7-12-Книга Эммануила

Рождение Мессии -Исаии 7: 14

Мессия -человек или Бог? Исаии 9:6-7

Ветвь Иессея -Исаии 11 : 1-2

Раб-Искупитель -Исаии 49: 1-6 Кто такой Раб?-Исаии 53

Исаии 52:13-53:12

Пророк Иеремия

Иеремии 4: 1-4

Иеремии 23:5-6

Пророк Михей

Пророк Захария

Захарии 11: 12-13

Захарии 12:1, 10

Захарии 13:7

Захарии 14:3-4

Пророк Малахия

ГЛАВА 9: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Писаниях

ПоследниесловаДавида-2 Царств 23:1-5а

Псалом 2

Псалом 15

Псалом 21

Псалом 79: 18

Псалом 109

Притчи 30:4

Даниила 9:24-27

2 Паралипоменон 36

ГЛАВА 10: Ветвь

2 Царств 2 3: 1-5 ... Божий вечный завет с Давидом

Иеремии 23:5-6 ... Праведная Отрасль

Захарии 3:8 ... Божий Раб, Отрасль

Захарии 6: 12 ... Человек, Который есть, Отрасль с двумя венцами

Отрасль Яхве ... Исаии 4:2; 11:1

ГЛАВА 11: Слово Господа

Слово [Мемра] - отличающийся, но равный

Слово [Мемра] - посредник в творении

Слово [Мемра] -средство спасения

Слово [Мемра] - средство самооткровения ХаШема

Слово [Мемра] - средство откровения

Слово [Мемра] - посредник при подписании заветов

ГЛАВА 12: Как Иешуа мог быть Мессией?

Что стало причиной раскола?

Разрыв

Оборонительность

Камень преткновения

Богословское толкование относительно Мессии

Одно явление или два?

Один Мессия или два?

ГЛАВА 13: Как вы сможете узнать Его, когда Он придёт?

Как мы можем знать, что Иешуа был Мессией?

ЭПИЛОГ: Особое слово к народу завета, к Израилю

Родовые схватки перед приходом Мессии

Отступничество и исчезновения

Надвигающиеся неисполнившиеся пророчества

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Как стать одним целым с Богом

Примирение с Богом

Иерусалимский путь

Нет никого, кто был бы без греха

Псалом 13:3

Псалом 50:7

Исаии 53:6

Иеремии 17:9

Исаии 59: 1-2

Екклесиаста 7 :20

Добрые дела не могут очистить от греха

Исаии 64:6

Аввакума 2:4

Иеремии 18:20

Бог требует жертву крови

Левит 17:11

Применение крови Мессии

Исход 12:21-23

Левит 16:15-19

Даниила 9:26

Евреям 9: 12

Безопасность и защита, сокрытая в Божьем Мессии

Псалом 2: 12

Псалом 50: 15

Другие тексты

Слова Иешуа [Иисуса]

Слова апостола Петра об Иисусе перед Синедрионом

Слова апостола Павла о Евангелии

Ответ человека Богу

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Иисус или устный Закон

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Евреи, которые нашли себя

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Исторические предпосылки для читателей-христиан из язычников