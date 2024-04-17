Метцгер Джон - Бог в затмении
Тема, раскрывающая сущность Божьей природы, является весьма трудным и сложным для нашего человеческого понимания вопросом. Как мы можем познать Бога во всей Его сложности? Приняв еврейство? Живя благочестивой жизнью? Следуя учениям раввинов? Совершая покаяние, добрые дела и милосердие? Возможно ли человеку познать Бога? Восточные религии либо человеческая философия, находящиеся за пределами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. Но человек может обрести личные взаимоотношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или еврейкой, то знайте - это Бог отцов ваших. Возможно, вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом.
Однако я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, таинственным и даже необщительным? Для начала позвольте мне представиться, так как я действительно хочу размышлять над всем этим вместе с вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служитель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я 9 с юности искренне люблю государство Израиль и еврейский народ. С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь христианином, который пытается быть евреем. Но в поиске смысла моей христианской веры я обнаружил, что коренится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Писание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я получаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в Своём Слове.
Насколько удивительными для меня стали слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что много слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Машиах2 ]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Давидом и Нового завета, а также их окончательное исполнение в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих открытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь с Господом как Личностью, Которая хочет построить близкие взаимоотношения с вами.
Джон Метцгер - Бог в затмении
Как долго Он будет молчать
Славянское Евангельское Общество, 2016. 242стр. Лавз Парк, Иллинойс, 61111, США
ISBN 978-1-56773-079-5
Джон Метцгер - Бог в затмении - Содержание
ГЛАВА 1: Боr в затмении
- Введение
- В поисках разумных ответов
ГЛАВА 2: Божий Первенец
- Тайна, которую не могут объяснить раввины
- Новая тайна настоящего времени
ГЛАВА 3: Как: нам описать Бога по отношению к: человеку?
- Бог
- Две особенности
- По образу и подобию Элокима
- Кто такой Господь или ХаШем?
ГЛАВА 4: Слышимые и (или) видимые явления Элокима и Яхве
- Исход 3:1-17 ... Ангел ХаШема
- Бытие 22 ... Ангел ХаШема
- Исход 23:20-23 ... Ангел
- Иисуса Навина 5:13-15 ... Вождь воинства Господнего
- Судей 2:1 ... Ангел ХаШема
- Исход 14: 15-28 ... Облачный и огненный столб Шехина
ГЛАВА 5: Описания во множественном числе
- Глаголы во множественном числе
- Описания во множественном числе
ГЛАВА 6: Шма
- Тема усердной любви
- Устный закон или записанный?
- Наш Бог един: ключ к разгадке - во множественном числе
ГЛАВА 7: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в Законе
- Пророчество о Семени
- Бытие 3:15
- Бытие 4: 1
- Бытие 5:28-29
- Бытие 6:1-5
- Бытие 22: 18
- Семя даст царя из Иудеи
- Бытие 49:9-10
- Числа 24:9, 17
- Царь-Семя будет Пророком
- Второзаконие 18:15-19
- Числа 12:5-8
- Второзаконие 34:9-12
ГЛАВА 8: Мессия: Семя, Царь и Пророк: в книгах Пророков
- 2 Царств 7 и 1 Паралипоменон 17
- Пророк Исаия
- Исаии 7-12-Книга Эммануила
- Рождение Мессии -Исаии 7: 14
- Мессия -человек или Бог? Исаии 9:6-7
- Ветвь Иессея -Исаии 11 : 1-2
- Раб-Искупитель -Исаии 49: 1-6 Кто такой Раб?-Исаии 53
- Исаии 52:13-53:12
- Пророк Иеремия
- Иеремии 4: 1-4
- Иеремии 23:5-6
- Пророк Михей
- Пророк Захария
- Захарии 11: 12-13
- Захарии 12:1, 10
- Захарии 13:7
- Захарии 14:3-4
- Пророк Малахия
ГЛАВА 9: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Писаниях
- ПоследниесловаДавида-2 Царств 23:1-5а
- Псалом 2
- Псалом 15
- Псалом 21
- Псалом 79: 18
- Псалом 109
- Притчи 30:4
- Даниила 9:24-27
- 2 Паралипоменон 36
ГЛАВА 10: Ветвь
- 2 Царств 2 3: 1-5 ... Божий вечный завет с Давидом
- Иеремии 23:5-6 ... Праведная Отрасль
- Захарии 3:8 ... Божий Раб, Отрасль
- Захарии 6: 12 ... Человек, Который есть, Отрасль с двумя венцами
- Отрасль Яхве ... Исаии 4:2; 11:1
ГЛАВА 11: Слово Господа
- Слово [Мемра] - отличающийся, но равный
- Слово [Мемра] - посредник в творении
- Слово [Мемра] -средство спасения
- Слово [Мемра] - средство самооткровения ХаШема
- Слово [Мемра] - средство откровения
- Слово [Мемра] - посредник при подписании заветов
ГЛАВА 12: Как Иешуа мог быть Мессией?
- Что стало причиной раскола?
- Разрыв
- Оборонительность
- Камень преткновения
- Богословское толкование относительно Мессии
- Одно явление или два?
- Один Мессия или два?
ГЛАВА 13: Как вы сможете узнать Его, когда Он придёт?
- Как мы можем знать, что Иешуа был Мессией?
ЭПИЛОГ: Особое слово к народу завета, к Израилю
- Родовые схватки перед приходом Мессии
- Отступничество и исчезновения
- Надвигающиеся неисполнившиеся пророчества
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Как стать одним целым с Богом
- Примирение с Богом
- Иерусалимский путь
- Нет никого, кто был бы без греха
- Псалом 13:3
- Псалом 50:7
- Исаии 53:6
- Иеремии 17:9
- Исаии 59: 1-2
- Екклесиаста 7 :20
- Добрые дела не могут очистить от греха
- Исаии 64:6
- Аввакума 2:4
- Иеремии 18:20
- Бог требует жертву крови
- Левит 17:11
- Применение крови Мессии
- Исход 12:21-23
- Левит 16:15-19
- Даниила 9:26
- Евреям 9: 12
- Безопасность и защита, сокрытая в Божьем Мессии
- Псалом 2: 12
- Псалом 50: 15
- Другие тексты
- Слова Иешуа [Иисуса]
- Слова апостола Петра об Иисусе перед Синедрионом
- Слова апостола Павла о Евангелии
- Ответ человека Богу
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Иисус или устный Закон
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Евреи, которые нашли себя
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Исторические предпосылки для читателей-христиан из язычников
- Историческая вражда
- Рекомендуемое чтение по истории Церкви и еврейского народа
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