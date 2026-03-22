Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джонс - Соль и Алхимическая Душа

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Согласно физиологии, тело среднестатистического человека содержит около восьми унций поваренной соли и дефицит соли приводит к конвульсиям, параличу и смерти. В равной мере мы нуждаемся и в «философской соли».

Эрнест Джонс, Карл Густав Юнг, Джеймс Хиллман - Соль и Алхимическая Душа

«Касталия», 2022. — 242 с.

ISBN 978-5-521-16347-2

Эрнест Джонс, Карл Густав Юнг, Джеймс Хиллман - Соль и Алхимическая Душа - Содержание

  • Благодарности

  • Предисловие редактора

  • Введение

  • Эрнест Джонс «СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЛИ В ФОЛЬКЛОРЕ И СУЕВЕРИЯХ»

  • Карл Густав Юнг «СОЛЬ»

    • A. Соль как арканная субстанция

    • B. Горечь

    • С. Регенерация в морской воде

    • D. Интерпретация и значение соли

  • Джеймс Хиллман «СОЛЬ: ГЛАВА В АЛХИМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

    • I. В направлении субстанциальной психологии

    • II. Соляные шахты: добыча и создание соли

    • III. Когда и как солить

    • IV. Страсть соли

Views 52
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

