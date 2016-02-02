Элфорд - Когда боги спустились с Небес
Алан Элфорд – независимый исследователь древних тайн, он родился и вырос в Англии. Хотя он учился на экономиста, его больше привлекал альтернативный взгляд на древнюю историю, впервые предложенный Эрихом фон Деникеном, а затем развитый Зехарием Ситчин.
Он сосредоточил свою работу на исследовании, которое проводил в середине 70-х годов 20 века во время посещения Египта.
Алан Элфорд - Боги нового тысячелетия - Путь Феникса - Когда боги спустились с Небес
Алан Элфорд опубликовал результаты своего первоначального исследования в 1996 году в своей первой книге «Боги нового тысячелетия», которая в общем поддерживала гипотезу Ситчина о том, что Землю в прошлом посещала раса людей с планеты Солнечной системы (названной Нибиру или Мардук). Эти инопланетяне, ануннаки, прибыли на Землю 445 000 лет назад.
Они поработили людей и заставили их работать на добыче золота. Позднее они стали источником человеческой цивилизации. Через год после появления книги «Боги нового тысячелетия» Ходдер и Стоугтон переиздали ее и подписали с Аланом контракт на написание продолжения книги. В 1998 году он опубликовал книгу «Решение Феникса», а в 2000 году – «Когда Боги спустились вниз».
Алан Элфорд - Когда боги спустились с Небес
М., Вече, 2008
Эта книга Алана Элфорда — ещё более сложная для осмысления и дерзка по выводам, чем «Путь феникса. Тайны забытой цивилизации». Автор использует древнейшие письменные источники - не только Библию (включая апокрифические Евангелия), но и шумерские и аккадские таблички, тексты Кумранских свитков, египетских папирусов.
Знания в области религиозных обрядов древних, их быта, традиций, языковых тонкостей, имеющих сакральный смысл, сопоставление незначительных, на первый взгляд, фактов позволяют А.Элфорду по-своему трактовать господствующие в современной науке взгляды. Однако автор предупреждает читателя: чтобы понять его позицию, надо принять образ мышления древних.
Алан Элфорд - Когда боги спустились с Небес - Содержание
Глава 1 Что есть тайна?
Глава 2 Любовь на горе
Глава 3 Божественное дитя
Глава 4 Обретённый рай
Глава 5 Тайна богов
Глава 6 Город за рекой
Глава 7 Жизнь в Ковчеге
Глава 8 «Черноголовые»
Глава 9 Пересмотренное бытие
Глава 10 Разделение вод
Глава 11 Жертвенный агнец
Глава 12 Подъявший мёртвых
Глава 13 Конец света
Глава 14 Прощание со сказками
Приложение 1 Эмиссары богов
Приложение 2 Mary, Mary, quite contrary[1384]
Приложение 3 Иисус из Назарета
Приложение 4 Иисус и Иоанн Креститель
Приложение 5 Понтий Пилат
No comments yet. Be the first!