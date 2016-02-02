Алан Элфорд – независимый исследователь древних тайн, он родился и вырос в Англии. Хотя он учился на экономиста, его больше привлекал альтернативный взгляд на древнюю историю, впервые предложенный Эрихом фон Деникеном, а затем развитый Зехарием Ситчин.

Он сосредоточил свою работу на исследовании, которое проводил в середине 70-х годов 20 века во время посещения Египта.

Алан Элфорд - Боги нового тысячелетия - Путь Феникса - Когда боги спустились с Небес

Алан Элфорд опубликовал результаты своего первоначального исследования в 1996 году в своей первой книге «Боги нового тысячелетия», которая в общем поддерживала гипотезу Ситчина о том, что Землю в прошлом посещала раса людей с планеты Солнечной системы (названной Нибиру или Мардук). Эти инопланетяне, ануннаки, прибыли на Землю 445 000 лет назад.

Они поработили людей и заставили их работать на добыче золота. Позднее они стали источником человеческой цивилизации. Через год после появления книги «Боги нового тысячелетия» Ходдер и Стоугтон переиздали ее и подписали с Аланом контракт на написание продолжения книги. В 1998 году он опубликовал книгу «Решение Феникса», а в 2000 году – «Когда Боги спустились вниз».

Алан Элфорд - Когда боги спустились с Небес

М., Вече, 2008

Эта книга Алана Элфорда — ещё более сложная для осмысления и дерзка по выводам, чем «Путь феникса. Тайны забытой цивилизации». Автор использует древнейшие письменные источники - не только Библию (включая апокрифические Евангелия), но и шумерские и аккадские таблички, тексты Кумранских свитков, египетских папирусов.

Знания в области религиозных обрядов древних, их быта, традиций, языковых тонкостей, имеющих сакральный смысл, сопоставление незначительных, на первый взгляд, фактов позволяют А.Элфорду по-своему трактовать господствующие в современной науке взгляды. Однако автор предупреждает читателя: чтобы понять его позицию, надо принять образ мышления древних.

Алан Элфорд - Когда боги спустились с Небес - Содержание

Глава 1 Что есть тайна?

Глава 2 Любовь на горе

Глава 3 Божественное дитя

Глава 4 Обретённый рай

Глава 5 Тайна богов

Глава 6 Город за рекой

Глава 7 Жизнь в Ковчеге

Глава 8 «Черноголовые»

Глава 9 Пересмотренное бытие

Глава 10 Разделение вод

Глава 11 Жертвенный агнец

Глава 12 Подъявший мёртвых

Глава 13 Конец света

Глава 14 Прощание со сказками

Приложение 1 Эмиссары богов

Приложение 2 Mary, Mary, quite contrary[1384]

Приложение 3 Иисус из Назарета

Приложение 4 Иисус и Иоанн Креститель

Приложение 5 Понтий Пилат