Книга «Петр, Павел и Мария Магдалина» (в некоторых переводах упоминаемая в контексте «Тайн Иисуса и Марии Магдалины») известного библеиста Барта Эрмана посвящена критическому анализу исторических свидетельств о ближайших последователях Христа. Автор ставит перед собой задачу отделить реальные факты от легенд, которые накапливались веками. Особое внимание Эрман уделяет фигуре Марии Магдалины, развеивая популярный миф о том, что она была блудницей — заблуждение, возникшее из проповеди папы Григория Великого лишь спустя пять веков после её смерти. Учёный доказывает, что Мария была состоятельной женщиной и ключевой фигурой в раннем христианском движении, фактически став «апостолом для апостолов».

Эрман подробно исследует не только канонические Евангелия, но и апокрифические тексты, такие как Евангелие от Филиппа и Евангелие от Марии. Он анализирует сенсационные теории о браке Иисуса и Марии Магдалины (популяризированные в современной культуре, например, Дэном Брауном), подходя к ним с позиции строгого исторического метода. Автор объясняет, почему большинство ученых считают версию об их супружестве маловероятной, и раскрывает истинное значение загадочных фрагментов о «поцелуях» в гностических текстах, помещая их в контекст древних духовных практик. Книга написана доступным языком и помогает читателю понять, как формировались образы главных героев Нового Завета в истории и культуре.

Барт Эрман - Тайны Иисуса и Марии Магдалины

Барт Д. Эрман; перевод с англ. А.В. Казанцевой, Е.Е. Сырневой.

М: АСТ: Астрель, 2007. - 22 0, [4 ]с. - (Все тайны Земли)

Барт Эрман - Тайны Иисуса и Марии Магдалины - Содержание

Часть I. Император Константин, Новый Завет и другие евангелия

1. Роль Константина в раннем христианстве

2. Открытие свитков Мертвого моря и библиотека Наг-Хаммади

3. Другие евангелия

4. Константин и формирование канона Нового Завета

Часть II. Иисус и Мария Магдалина

5. Исторические источники об Иисусе

6. Фигура Иисуса в наших источниках

7. Иисус, Мария Магдалина и брак

8. Женское начало в раннем христианстве

Эпилог