Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках

Феи - Римские тайны
«Вот так задачка, Альберто»! – вырвалось у меня, когда я узнал про его намерение поведать публике о Риме или, точнее сказать, о его тайнах. То, что Тозо Феи способен гулять рука об руку с легендами, реликвиями, надписями, ведьмами, амурами, котами-чудодеями, заклинаниями, призраками и прочими аномалиями, я уже понял после его незабываемых прогулок по ночной Венеции; мы шли, и лагуна таинственно наполнялась образами другого измерения, словно в символистской новелле.
Еще бы! Ведь Венеция – его родной город и Альберто, хоть и выглядит сущим мальчишкой, живет здесь – лично или посредством «аватаров» – вот уже добрых пятьсот лет. Но Рим?! Разве о нем еще не все сказано, написано и спето? Неужели под огромной шляпой-куполом этой старой мадамы, «мамы Ромы», еще остались неизведанные уголки? Послушай, Альберто, ведь сотни риторов, начиная с авторов сатир I века вплоть до Гадды2 и Пазолини (не говоря уже о Феллини!), расписали нам во всех красках итальянскую столицу. Ты ввязываешься в опасное предприятие. Что ж, посмотрим, как ты выкрутишься, венецианец… А потом я прочел эту книгу. Сначала с осторожным любопытством, потом не на шутку втянулся, смекнув, что тут важны не столько новые открытия, сколько характер повествования.
Альберто сумел найти свой ключик: легкий и занимательный тон. Наметив, в духе туристических путеводителей, маршруты, он волшебным образом извлекает из сухого списка улиц массу возможностей для раскрытия глубинной сути Вечного города. В череде небольших городских приключений, как в его родной Венеции, обретают плоть и оживают колоритные фигуры правителей, императоров, пап, консулов, герцогов, кардиналов, прекрасных дам, художников, трибунов, певчих, простолюдинов и смутьянов, обессмертивших Рим. С каждой строкой уникальность Рима проступает все яснее. И мы понимаем, что это результат союза щедрой на традиции Истории, которая часто обескураживает (может, поэтому мы порой стараемся не смотреть ей в глаза?), и окутавшего ее Мифа, рожденного легионами римских верноподданных. Снимаю шляпу, Венецианец!
Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках
«ВЕБКНИГА», 2017
ISBN 978-5-94-282807-3
Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках - Содержание
Джанкарло де Катальдо. Предисловие
Первая ночь
- Внезапный отъезд
- Банковские истории
- Граф Болванка, или Истинная «римкость»
- Мимолетность ласк
- Жало каменного языка
- Секреты четырех рек
- Дружная и сплоченная семья
- Сикст V: характер – не сахар
- Воскрешение на пробу
- Никогда не летавший ангел
- Невероятное возвращение к жизни
- Бог, павший на землю
- Старушки-близняшки
- Волшебные статуи на страже империи
- Дух сильнее огня
Вторая ночь
- Нерон и крепкий орешек волшебниц
- Про́клятая стена
- Ненасытный призрак Мессалины
- Миллион секретов говорящей статуи
- Невыносимая пропаганда
- Крик в никуда
- Пророчества фонтанчика
- Саднящие раны войны
- Таинственное самоубийство
- Четыре развязные девы
- Падение столпа храма
- На пороге знания
Третья ночь
- Как подсмотреть за божественной властью
- Авентин: в царстве древних и новых мистерий
- Когда Рим обратился в пепел
- Похищенные невесты
- Ничего, кроме правды
- Ромул и Рем: рождение Рима
- «Между телкой и быком клад увесистый найдем»
- А невинен ли ангел?
- Дракон – узник ада
- Капитолийские гуси
- Крыша города
- Призрак сенатора
- Призрак монаха-прелюбодея
- Последний из трибунов
- О том, как святой младенец постоял за себя
- НЛО древние и современные
- Симон-волх и Симон-Петр: битва до последнего чуда
- «In hoc signo vinces» (Сим победиши!)
- «Добро пожаловать» из уст дьявола
- Родильные схватки императора
- Женщина, желавшая быть папой
Четвертая ночь
- Донна Олимпия: «мадам Папа»
- Императоры римского диалекта
- Народный герой Чичеруаккьо
- Страсти по Рафаэлю: меж телесным и бестелесным
- Нефть Трастевере
- Невероятный граф Калиостро
- Пожарные Августа
- Воистину нессчастный мост
- Четверо с головой на плечах
- Художник Варфоломей против своего святого тезки
- Во имя змеиного бога
Пятая ночь
- Близнецы в смятении
- Секретные ландшафты Рима
- Удивительный источник девы
- Семерка – волшебное число Рима
- Счастливые часов не наблюдают
- Убийственная красотка
- Сокровища папы-колдуна Сильвестра
- Мать-обезьяна
- Церковь тысячи Магдалин
- Караваджо, который держал в одной руке кисть, в другой – кинжал
- Последний отчаянный подвиг рыцаря
- Праотец всех храмов
- Как слон стал цыпленком
Шестая ночь
- Опасные передвижения
- Всем призракам призрак
- Предтеча ракеты
- Единственный автограф Микеланджело…
- …а также автограф помощника Кановы!
- Нечаянные муки
- Проклятие Григория Великого
- Habemus papam!
- Обман молодого Вольфганга
- Папское имя
- Неутомимый мастер Титта
- Муки и смерть под крылом ангела
- Колдовская лодка
- Утраченная невинность Беатриче
- Тибр – начало начал
- Двухтысячелетняя «Барби»
- Нетленная гостья из прошлого
- Дом пропащих душ
- С мечом за мир
- Право на улицу
- Призраки императоров – истинных и мнимых
Седьмая ночь
- «Маркиз» Онофрио дель Грилло
- Гнев апостола
- Родриго Борджиа, вечное пугало
- «Мертвец», не желавший успокоения
- Три имени Рима
- Сын папы от дьявола
- Внешность обманчива
- Мамели и прочие первые итальянцы
- Древняя мать скорбящая
- Дети Авраамовы под сенью купола Св. Петра
- Папа-еврей
- Про то рассказ, как фонтан графа спас
- Крах иллюзий Береники
- Гете и театр жизни
- Самая любящая дочка
- Усорший папа, приговоренный к смерти
Библиография
Интернет-ресурсы
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