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Феи - Римские тайны

Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Mythology Legends
«Вот так задачка, Альберто»! – вырвалось у меня, когда я узнал про его намерение поведать публике о Риме или, точнее сказать, о его тайнах. То, что Тозо Феи способен гулять рука об руку с легендами, реликвиями, надписями, ведьмами, амурами, котами-чудодеями, заклинаниями, призраками и прочими аномалиями, я уже понял после его незабываемых прогулок по ночной Венеции; мы шли, и лагуна таинственно наполнялась образами другого измерения, словно в символистской новелле.
Еще бы! Ведь Венеция – его родной город и Альберто, хоть и выглядит сущим мальчишкой, живет здесь – лично или посредством «аватаров» – вот уже добрых пятьсот лет. Но Рим?! Разве о нем еще не все сказано, написано и спето? Неужели под огромной шляпой-куполом этой старой мадамы, «мамы Ромы», еще остались неизведанные уголки? Послушай, Альберто, ведь сотни риторов, начиная с авторов сатир I века вплоть до Гадды2 и Пазолини (не говоря уже о Феллини!), расписали нам во всех красках итальянскую столицу. Ты ввязываешься в опасное предприятие. Что ж, посмотрим, как ты выкрутишься, венецианец… А потом я прочел эту книгу. Сначала с осторожным любопытством, потом не на шутку втянулся, смекнув, что тут важны не столько новые открытия, сколько характер повествования.
Альберто сумел найти свой ключик: легкий и занимательный тон. Наметив, в духе туристических путеводителей, маршруты, он волшебным образом извлекает из сухого списка улиц массу возможностей для раскрытия глубинной сути Вечного города. В череде небольших городских приключений, как в его родной Венеции, обретают плоть и оживают колоритные фигуры правителей, императоров, пап, консулов, герцогов, кардиналов, прекрасных дам, художников, трибунов, певчих, простолюдинов и смутьянов, обессмертивших Рим. С каждой строкой уникальность Рима проступает все яснее. И мы понимаем, что это результат союза щедрой на традиции Истории, которая часто обескураживает (может, поэтому мы порой стараемся не смотреть ей в глаза?), и окутавшего ее Мифа, рожденного легионами римских верноподданных. Снимаю шляпу, Венецианец!

Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках

«ВЕБКНИГА», 2017
ISBN 978-5-94-282807-3

Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках - Содержание

Джанкарло де Катальдо. Предисловие
Первая ночь
  • Внезапный отъезд
  • Банковские истории
  • Граф Болванка, или Истинная «римкость»
  • Мимолетность ласк
  • Жало каменного языка
  • Секреты четырех рек
  • Дружная и сплоченная семья
  • Сикст V: характер – не сахар
  • Воскрешение на пробу
  • Никогда не летавший ангел
  • Невероятное возвращение к жизни
  • Бог, павший на землю
  • Старушки-близняшки
  • Волшебные статуи на страже империи
  • Дух сильнее огня
Вторая ночь
  • Нерон и крепкий орешек волшебниц
  • Про́клятая стена
  • Ненасытный призрак Мессалины
  • Миллион секретов говорящей статуи
  • Невыносимая пропаганда
  • Крик в никуда
  • Пророчества фонтанчика
  • Саднящие раны войны
  • Таинственное самоубийство
  • Четыре развязные девы
  • Падение столпа храма
  • На пороге знания
Третья ночь
  • Как подсмотреть за божественной властью
  • Авентин: в царстве древних и новых мистерий
  • Когда Рим обратился в пепел
  • Похищенные невесты
  • Ничего, кроме правды
  • Ромул и Рем: рождение Рима
  • «Между телкой и быком клад увесистый найдем»
  • А невинен ли ангел?
  • Дракон – узник ада
  • Капитолийские гуси
  • Крыша города
  • Призрак сенатора
  • Призрак монаха-прелюбодея
  • Последний из трибунов
  • О том, как святой младенец постоял за себя
  • НЛО древние и современные
  • Симон-волх и Симон-Петр: битва до последнего чуда
  • «In hoc signo vinces» (Сим победиши!)
  • «Добро пожаловать» из уст дьявола
  • Родильные схватки императора
  • Женщина, желавшая быть папой
Четвертая ночь
  • Донна Олимпия: «мадам Папа»
  • Императоры римского диалекта
  • Народный герой Чичеруаккьо
  • Страсти по Рафаэлю: меж телесным и бестелесным
  • Нефть Трастевере
  • Невероятный граф Калиостро
  • Пожарные Августа
  • Воистину нессчастный мост
  • Четверо с головой на плечах
  • Художник Варфоломей против своего святого тезки
  • Во имя змеиного бога
Пятая ночь
  • Близнецы в смятении
  • Секретные ландшафты Рима
  • Удивительный источник девы
  • Семерка – волшебное число Рима
  • Счастливые часов не наблюдают
  • Убийственная красотка
  • Сокровища папы-колдуна Сильвестра
  • Мать-обезьяна
  • Церковь тысячи Магдалин
  • Караваджо, который держал в одной руке кисть, в другой – кинжал
  • Последний отчаянный подвиг рыцаря
  • Праотец всех храмов
  • Как слон стал цыпленком
Шестая ночь
  • Опасные передвижения
  • Всем призракам призрак
  • Предтеча ракеты
  • Единственный автограф Микеланджело…
  • …а также автограф помощника Кановы!
  • Нечаянные муки
  • Проклятие Григория Великого
  • Habemus papam!
  • Обман молодого Вольфганга
  • Папское имя
  • Неутомимый мастер Титта
  • Муки и смерть под крылом ангела
  • Колдовская лодка
  • Утраченная невинность Беатриче
  • Тибр – начало начал
  • Двухтысячелетняя «Барби»
  • Нетленная гостья из прошлого
  • Дом пропащих душ
  • С мечом за мир
  • Право на улицу
  • Призраки императоров – истинных и мнимых
Седьмая ночь
  • «Маркиз» Онофрио дель Грилло
  • Гнев апостола
  • Родриго Борджиа, вечное пугало
  • «Мертвец», не желавший успокоения
  • Три имени Рима
  • Сын папы от дьявола
  • Внешность обманчива
  • Мамели и прочие первые итальянцы
  • Древняя мать скорбящая
  • Дети Авраамовы под сенью купола Св. Петра
  • Папа-еврей
  • Про то рассказ, как фонтан графа спас
  • Крах иллюзий Береники
  • Гете и театр жизни
  • Самая любящая дочка
  • Усорший папа, приговоренный к смерти
Библиография
Интернет-ресурсы
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Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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