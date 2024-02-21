Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках

«Вот так задачка, Альберто»! – вырвалось у меня, когда я узнал про его намерение поведать публике о Риме или, точнее сказать, о его тайнах. То, что Тозо Феи способен гулять рука об руку с легендами, реликвиями, надписями, ведьмами, амурами, котами-чудодеями, заклинаниями, призраками и прочими аномалиями, я уже понял после его незабываемых прогулок по ночной Венеции; мы шли, и лагуна таинственно наполнялась образами другого измерения, словно в символистской новелле.

Еще бы! Ведь Венеция – его родной город и Альберто, хоть и выглядит сущим мальчишкой, живет здесь – лично или посредством «аватаров» – вот уже добрых пятьсот лет. Но Рим?! Разве о нем еще не все сказано, написано и спето? Неужели под огромной шляпой-куполом этой старой мадамы, «мамы Ромы», еще остались неизведанные уголки? Послушай, Альберто, ведь сотни риторов, начиная с авторов сатир I века вплоть до Гадды2 и Пазолини (не говоря уже о Феллини!), расписали нам во всех красках итальянскую столицу. Ты ввязываешься в опасное предприятие. Что ж, посмотрим, как ты выкрутишься, венецианец… А потом я прочел эту книгу. Сначала с осторожным любопытством, потом не на шутку втянулся, смекнув, что тут важны не столько новые открытия, сколько характер повествования.

Альберто сумел найти свой ключик: легкий и занимательный тон. Наметив, в духе туристических путеводителей, маршруты, он волшебным образом извлекает из сухого списка улиц массу возможностей для раскрытия глубинной сути Вечного города. В череде небольших городских приключений, как в его родной Венеции, обретают плоть и оживают колоритные фигуры правителей, императоров, пап, консулов, герцогов, кардиналов, прекрасных дам, художников, трибунов, певчих, простолюдинов и смутьянов, обессмертивших Рим. С каждой строкой уникальность Рима проступает все яснее. И мы понимаем, что это результат союза щедрой на традиции Истории, которая часто обескураживает (может, поэтому мы порой стараемся не смотреть ей в глаза?), и окутавшего ее Мифа, рожденного легионами римских верноподданных. Снимаю шляпу, Венецианец!

Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках

«ВЕБКНИГА», 2017

ISBN 978-5-94-282807-3

Альберто Тозо Феи - Римские тайны - История, мифы, легенды, призраки, загадки и диковины в семи ночных прогулках - Содержание

Джанкарло де Катальдо. Предисловие

Первая ночь

Внезапный отъезд

Банковские истории

Граф Болванка, или Истинная «римкость»

Мимолетность ласк

Жало каменного языка

Секреты четырех рек

Дружная и сплоченная семья

Сикст V: характер – не сахар

Воскрешение на пробу

Никогда не летавший ангел

Невероятное возвращение к жизни

Бог, павший на землю

Старушки-близняшки

Волшебные статуи на страже империи

Дух сильнее огня

Вторая ночь

Нерон и крепкий орешек волшебниц

Про́клятая стена

Ненасытный призрак Мессалины

Миллион секретов говорящей статуи

Невыносимая пропаганда

Крик в никуда

Пророчества фонтанчика

Саднящие раны войны

Таинственное самоубийство

Четыре развязные девы

Падение столпа храма

На пороге знания

Третья ночь

Как подсмотреть за божественной властью

Авентин: в царстве древних и новых мистерий

Когда Рим обратился в пепел

Похищенные невесты

Ничего, кроме правды

Ромул и Рем: рождение Рима

«Между телкой и быком клад увесистый найдем»

А невинен ли ангел?

Дракон – узник ада

Капитолийские гуси

Крыша города

Призрак сенатора

Призрак монаха-прелюбодея

Последний из трибунов

О том, как святой младенец постоял за себя

НЛО древние и современные

Симон-волх и Симон-Петр: битва до последнего чуда

«In hoc signo vinces» (Сим победиши!)

«Добро пожаловать» из уст дьявола

Родильные схватки императора

Женщина, желавшая быть папой

Четвертая ночь

Донна Олимпия: «мадам Папа»

Императоры римского диалекта

Народный герой Чичеруаккьо

Страсти по Рафаэлю: меж телесным и бестелесным

Нефть Трастевере

Невероятный граф Калиостро

Пожарные Августа

Воистину нессчастный мост

Четверо с головой на плечах

Художник Варфоломей против своего святого тезки

Во имя змеиного бога

Пятая ночь

Близнецы в смятении

Секретные ландшафты Рима

Удивительный источник девы

Семерка – волшебное число Рима

Счастливые часов не наблюдают

Убийственная красотка

Сокровища папы-колдуна Сильвестра

Мать-обезьяна

Церковь тысячи Магдалин

Караваджо, который держал в одной руке кисть, в другой – кинжал

Последний отчаянный подвиг рыцаря

Праотец всех храмов

Как слон стал цыпленком

Шестая ночь

Опасные передвижения

Всем призракам призрак

Предтеча ракеты

Единственный автограф Микеланджело…

…а также автограф помощника Кановы!

Нечаянные муки

Проклятие Григория Великого

Habemus papam!

Обман молодого Вольфганга

Папское имя

Неутомимый мастер Титта

Муки и смерть под крылом ангела

Колдовская лодка

Утраченная невинность Беатриче

Тибр – начало начал

Двухтысячелетняя «Барби»

Нетленная гостья из прошлого

Дом пропащих душ

С мечом за мир

Право на улицу

Призраки императоров – истинных и мнимых

Седьмая ночь

«Маркиз» Онофрио дель Грилло

Гнев апостола

Родриго Борджиа, вечное пугало

«Мертвец», не желавший успокоения

Три имени Рима

Сын папы от дьявола

Внешность обманчива

Мамели и прочие первые итальянцы

Древняя мать скорбящая

Дети Авраамовы под сенью купола Св. Петра

Папа-еврей

Про то рассказ, как фонтан графа спас

Крах иллюзий Береники

Гете и театр жизни

Самая любящая дочка

Усорший папа, приговоренный к смерти

Библиография

Интернет-ресурсы