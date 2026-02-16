Фильбрандт - Листья дерева жизни

Книга К. Фильбрандта «Листья дерева жизни» представляет собой духовное и практическое руководство, посвященное вопросам естественного исцеления и поддержания здоровья в соответствии с Божьим замыслом. Название книги отсылает к библейскому образу дерева жизни из Откровения, листья которого служат «для исцеления народов». Автор рассматривает природу как огромную аптеку, созданную Творцом, где каждое растение и каждый естественный фактор — будь то вода, свет или воздух — обладают терапевтическим потенциалом.

В содержании книги особое внимание уделяется фитотерапии и натуропатии. Фильбрандт подробно описывает лечебные свойства трав и плодов, предлагая конкретные рецепты для борьбы с различными недугами. Он подчеркивает, что возвращение к натуральным методам лечения — это не просто выбор диеты, а акт доверия к Богу и Его законам. Автор убежден, что современный человек страдает от множества болезней именно из-за удаления от природы и использования агрессивных химических средств, которые зачастую подавляют симптомы, не устраняя корень проблемы.

Помимо физических рекомендаций, книга наполнена глубокими духовными размышлениями. Фильбрандт связывает физическое выздоровление с состоянием души, призывая читателей к покаянию, молитве и внутреннему миру. Он рассматривает здоровье как гармонию между телом, душой и духом, утверждая, что истинное исцеление исходит от Господа, Который использует «листья дерева жизни» — земные средства — как инструменты Своей милости. Книга служит ценным пособием для тех, кто ищет способы укрепить здоровье, опираясь на христианские ценности и многовековой опыт народной медицины.

Для вдумчивых читателей Библии и тружеников в винограднике Господнем (назидательное чтение на каждый день). - Приготовлено к печати под редакцией Платона Харчлаа Славянским Миссионерским Издательством (Ашфорд, США) в 1991 г. с издания автора 1913 г., Одесса. – Библейская Миссия, 1991. – 375 с.

Предисловие автора

Несколько лет тому назад я вместе с одним братом трудился в проповедании Евангелия. В один прекрасный день этот брат сказал мне, что, по его мнению, мне следует напечатать конспекты моих проповедей, чем я мог бы принесть пользу простым сельским братьям, трудящимся в проповедании слова Божия. Так как мне уже неоднократно делали такое предложение, то я возразил, что, сколько мне известно, из моего опыта, чужие конспекты проповедей могут мало принести пользы. По долгом размышлении и молитве к Господу, я пришел к убеждению, что нужно изложить тексты проповедей в форме ежедневных чтений и, сделав в тесной рамке указания на найденные мною в тексте мысли. Вскоре мне пришлось убедиться, что это не так легко сделать, и я готов был уже оставить это дело. Но когда я показал свой начатый труд многим из наших проповедников, хорошо знакомых с запросами и бытом наших сельских и разъездных проповедников и они ободрили меня, тогда я решился, в уповании на Господа, продолжать его. Теперь читатель имеет пред собою этот труд и может сам составить себе о нем свое суждение.

Книга эта, как показывает ее заглавие, должна служить пособием для вдумчивых читателей Библии. Собранные здесь „листья” отнюдь не должны сделать излишним собственное размышление читателя, они скорее должны служить ему местами к сохранению в памяти прочитанного и к возбуждению новых мыслей. Кто ищет только назидания, тот пусть достанет себе другую книгу, которая лучше бы могла удовлетворить его потребности.

Я имел в виду прежде всего послужить братьям, тянущим сеть Евангелия, которые не имели возможности приготовиться к сему высокому званию. Для них бывает очень трудно подыскать текст, а нашедши его, они не знают, как разложить его на части и объяснить его. Если этот мой скромный труд, при благословении Господнем, послужит одним из служителей Его к пробуждению их мыслей, а другим, желающим проникнуть глубже в слово Божие, прольет более света на него, то я буду доволен и благодарен за это Господу...

К. Фильбрандт – Листья дерева жизни - Содержание