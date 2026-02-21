Филон Александрийский - Жизнь политика или об Иосифе

Филон из Александрии, или Филон Иудей, — единственный представитель богатой традиции александрийской иудейской литературы на греческом языке, от которого до наших дней дошло целое собрание сочинений. Правда, и в нём есть пробелы. Так, из трёх жизнеописаний библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, упомянутых в первых строках трактата «Об Иосифе», сохранилось только сочинение «Об Аврааме» (De Abrahamo, Abr.). Сравнение каталога Филоновых трактатов в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского с оглавлением современного полного издания позволяет заключить, что это не единственная потеря (в целом из более 70 сочинений, известных по названиям, сохранились полностью в греческих рукописях 37, а вместе с дошедшими в переводах и фрагментах — 50). Девять произведений Филона дошли до нас исключительно в древнеармянском переводе. «Вопросы и ответы» на книги Бытие и Исход (Quaestiones in Genesim, Questiones in Exodum) в греческом оригинале сохранились фрагментарно, в виде цитат в святоотеческой литературе; несколько отрывков из «Вопросов и ответов на Книгу Бытия» дошли в античном латинском переводе.

Даты жизни Филона устанавливаются приблизительно. В 39/40 г. н. э. он участвовал в посольстве александрийских евреев в Рим к императору Гаю Калигуле с жалобой на еврейский погром, устроенный в 38 г. «александрийской чернью» (по выражению Филона), и на римского префекта по имени Флакк, не вступившегося за еврейскую общину. Об этих событиях он позже, уже в правление императора Клавдия (41-54), написал два трактата: «О посольстве к Гаю» (Legatio ad Gaium) и «Против Флакка» (In Flaccum, Legat). В «Посольстве» (§ 182) он упоминает, что был намного старше и опытнее прочих участников посольства и в силу возраста не склонен обольщаться пустыми надеждами. Соответственно, предполагается, что ему было в это время как минимум 50, а скорее 60 лет. Таким образом, условной датой его рождения называют 20 г. до н. э. В его сочинениях не обнаруживается никаких указаний на смерть Клавдия и воцарение Нерона; из этого делается вывод, что Филон, скорее всего, умер около 50 г. н. э. Таким образом, Филон — примерный современник Господа Иисуса Христа и апостола Павла; но, живя в Александрии, он о них не слышал.

Филон Александрийский - Жизнь политика или об Иосифе

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 7. Библейские тексты и исследования; Иудейские и ближневосточные источники; т. 2 (1))

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023. - 170 с.

ISBN 978-5-907449-18-3

Филон Александрийский - Жизнь политика или об Иосифе - Содержание Список сокращений

Латинские названия сочинений Филона

Введение

Сиглы рукописей

ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ. «ЖИЗНЬ ПОЛИТИКА, ИЛИ ОБ ИОСИФЕ». ТЕКСТ И РУССКИЙ ПЕРЕВОД

Источники

Филон Александрийский

Прочие античные авторы

Литература

Указатель мест Священного Писания

Индекс античных источников

Именной указатель

Индекс авторов

Индекс географических названий

Предметный указатель

Словарь богословских и философских терминов