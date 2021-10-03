«Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твёрдых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и её исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные останки её народности и на них укрепить якорь нашего спасения». Так писал во всеподданнейшем докладе императору Николаю I в 1843 г. его министр народного просвещения граф С. С. Уваров, которому принадлежит заслуга определения главных начал государственной идеологии Российской империи: православия, самодержавия, народности. Они и назывались «последним якорем нашего спасения». Впервые о «триаде», характеризовавшейся как «вернейший залог» силы и величия Отечества, граф упомянул ещё в декабре 1832 г., после инспектирования Московского университета.

Словосочетание «якорь спасения» было употреблено неслучайно. В Новом Завете о «якоре» говорит апостол Павел в Послании к евреям: «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр 6:17-20). В христианстве образ якоря означает спасение и непоколебимость, истинную веру.

Фирсов Сергей - «Якорь спасения». Православная Церковь и Российское государство в эпоху императора Николая I. Очерки истории

монография

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб.: Изд-во СПбДА, 2021. 464 с.

ISBN 978-5-906627-88-9

Фирсов Сергей - «Якорь спасения». Православная Церковь и Российское государство в эпоху императора Николая I. Очерки истории - Содержание

Введение

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ Император Николай Павлович как православный государь и верующий христианин. Штрихи к социально-психологическому портрету

ОЧЕРК ВТОРОЙ «Православный абсолютизм». Светская власть и Православная Церковь в эпоху императора Николая І

ОЧЕРК ТРЕТИЙ «Охранительная идеология» и Православная Церковь в России 1825-1861 гг

ОЧЕРК ЧЕТВЁРТЫЙ Религиозная политика и народное благочестие в России (1825-1861 гг.)

ОЧЕРК ПЯТЫЙ Архимандрит Моисей (Путилов) и возрождение Оптиной пустыни.

ОЧЕРК ШЕСТОЙ Святой империи. К истории канонизации святителя Митрофана Воронежского в 1832 году

ОЧЕРК СЕДЬМОЙ Православное государство и русские старообрядцы-поповцы в эпоху императора Николая І

ОЧЕРК ВОСЬМОЙ Святейший Правительствующий Синод в эпоху императора Николая Павловича. Историко-социологический очерк

ОЧЕРК ДЕВЯТЫЙ «Око Государево». Обер-прокуроры Святейшего Правительствующего Синода в эпоху императора Николая Павловича. Штрихи к социально-психологическому и политическому портрету

ОЧЕРК ДЕСЯТЫЙ Отчёты обер-прокуроров Святейшего Правительствующего Синода эпохи императора Николая Павловича как источник по истории Православной Российской Церкви

Список использованных источников и литературы

Именной указатель