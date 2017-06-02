Человек, согласно Фоме, занимает уникальное положение во вселенной — между регионом чисто интеллектуальных существ, ангелов (о котором идет речь в вопросах 50—64 в первой части <Суммы теологии»), и регионом земных творении, не наделенных интеллектом (которому посвящены вопросы 65—74), располагаются человеческие существа (вопросы 75—102), «пребывающие как бы в горизонте вечности и времени» (Сумма против язычников, II, 81).

Это положение человека, для обозначения которого Фома пользуется помимо слова horizon словами confinium или medium, следует понимать, согласно Вербеке, не в смысле разделения, а в смысле соединения1: человек как бы смыкает собой величественное творение Бога — мироздание.

Это срединное местоположение позволяет душе быть одновременно в двух планах — как в сфере вечного и неизменного, так и в сфере становления. Фома, следуя «Книге о причинах», поясняет, в каком именно смысле следует понимать эту двойственность: душа по своей субстанции вне движения (а стало быть, и вне времени), по своим же действиям, имеющим отношение к телу, — в движении и во времени, ведь, согласно Аристотелю, то, что приводит в движение что-либо иное, не обязательно должно само быть в движении в том же отношении; так, перводвижущее не должно двигаться само.

Фома Аквинский - Учение о душе

Издательство: Азбука-классика, 2004 г.

Мягкая обложка, 480 стр.

ISBN 5-352-00822-3

Тираж: 5000 экз.

Настоящее издание объединяет фрагменты из его основных сочинений, в том числе из "Суммы теологии" и "Суммы против язычников".