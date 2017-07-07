Должно быть, потрясающий момент пережили рыбаки в Галилее, когда Иисус сказал им: «Следуйте за Мною». Призыв Иисуса испугал и в то же время взволновал их. Каждый из них наверняка не мог понять, почему Иисус обратился именно к нему, но что-то в Нем притягивало подобно магниту.

Джордж Фостер - Последовать за Христом

2003 г. – 33 с.

Джордж Фостер - Последовать за Христом - Почему мы нуждаемся в Иисусе Христе?

Мы были сотворены Богом и для Бога. Бог всегда хотел быть Господом нашей жизни и нашим ближайшим другом. Его замыслом было дать каждому из нас жизнь счастливую, святую и приносящую удовлетворение. Но мы позволили греху и интересу к самим себе отделить нас и от Него, и от той жизни, которую Он для нас задумал. Став независимыми от Него, мы впустили в свою жизнь несчастье, одиночество и страдание. Библия описывает нас такими, какие мы есть без отношений с Богом:

Мы — грешники: «…нет праведного ни одного… потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (Рим. 3:10,23).

Мы духовно мертвы: за наши грехи мы должны заплатить смертью. «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

Мы введены в заблуждение сатаной: «…некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2:2).

Мы отдалены от Бога: «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу…» (Ис. 53:6). «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим» (Ис. 59:2).

У нас нет другого пути спасения: «…ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).