Зрелый человек отвечает требованиям жизни, а незрелый требует, чтобы жизнь отвечала его требованиям.

Генри Клауд

Среди четырех мыслей, которые вас подставляют, враг номер один — это догматическое требование. За любой эмоциональной или поведенческой проблемой, которая вас волнует (то есть вы думаете, чувствуете или ведете себя так, как вам не нравится, но не можете ничего изменить), стоит требование чего-либо. Но что же такое требование?

В рационально-эмоционально-поведенческой терапии есть четкое определение: это строгое догматическое убеждение, которое доставляет вам неудобства. Требования выражаются словами типа «должен — не должен», «следует — не следует», «надо» и «обязан». Под строгим и догматическим я подразумеваю, что у вас есть убеждение, которое вы считаете непреложной истиной. Непоколебимый, незыблемый закон, засевший у вас в голове, который нельзя нарушить (иначе случится катастрофа!). Вам нужно это и только это. Такое убеждение настолько абсолютно, что никакие отклонения не допускаются. Звучит слишком бескомпромиссно, правда?

Как правило, требованием становится жесткое выражение какого-либо желания. Так «Я бы хотел, чтобы у меня было» превращается в «У меня должно быть» — и это можно применить ко всем сферам жизни. Если вы неадекватно реагируете на человека, на ситуацию, на что угодно, за этой неадекватной реакцией стоит какое-то требование. В третьей части книги я приведу алгоритм для избавления от этой установки, но пока вам достаточно знать, что среди четырех мыслей, которые портят вашу жизнь, требование — первейшее зло.

Предположим, например, что у меня есть пунктик насчет соблюдения графика — стремление к пунктуальности. Предположим также, что за этим стремлением у меня сформулировано строгое, абсолютное убеждение: я всегда и везде должен оказываться вовремя. И я действительно имею в виду абсолютно всегда, каждый раз, во что бы то ни стало, и точка.

Таким образом это становится догматическим требованием, то есть жестким выражением желания в любой ситуации приходить вовремя. Хотеть приходить вовремя — совершенно нормально, в этом нет ничего страшного. Проблема заключается в моем убеждении: «Я должен всегда приходить вовремя».

Строгие требования подставляют вас сразу на нескольких уровнях. Во-первых, зачастую они нереалистичны. Они настолько строгие и абсолютные, что не дают никакого пространства для маневра, оставляя буквально один-единствен- ный вариант. Это безумие, так как не учтены никакие возможные задержки. А ведь иногда (на самом деле довольно часто) задержки происходят. Например, прямо сейчас я набираю эту главу, сидя в поезде, который едет с опозданием с Бристольского железнодорожного вокзала Темпл-Мидс на Лондон-Паддингтон*.

Дэниел Фрайер - Вредные мысли: Четыре психологические установки, которые мешают нам жить

М. : Альпина Паблишер, 2022. — 324 с.

ISBN 978-5-9614-4045-4

Дэниел Фрайер - Вредные мысли - Содержание

Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Четыре мысли, которые взрывают вам мозг

Догматические требования

Драматизация

Я не справлюсь

Унизительные замечания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Четыре мысли, которые все исправят

Гибкие предпочтения

Обладание перспективой

Я справлюсь

Безусловное принятие

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Перепрошейте свое мышление за шесть недель при помощи рационально- эмоционально-поведенческой терапии

Первая неделя РЭПТ: хитрый план

Вторая неделя. Как выделить и разобрать проблему

Третья неделя. Поставьте под сомнение обоснованность своих мыслей

Четвертая неделя. Что сами себе говорим, то и получаем

Пятая неделя. Повторение и еще раз повторение

Шестая неделя. Уберем «ад» из «неадекватно»

Что дальше?

Часто задаваемые вопросы

Заключение

Благодарности

Источники информации

Дополнительная литература