Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой

Выражения „церковь“, „стадо“ (паства), „виноградная лоза“ и т. п. мы находим уже в Ветхом Завете. Они отображают отношение израильского народа к Богу Яхве. Эти же выражения применяет Господь Иисус в Новом Завете. Однако выражение „Тело Христово“, как обозначение единого целого организма, вошло в употребление лишь после смерти и воскресения нашего Господа и является частью письменного наследия апостола Павла. Тело Христово – это данное Павлу откровение (Еф. 3:3). Эта тайна не могла быть открыта до вознесения Христова, потому что Его величие, т. е. „восседание одесную Бога“, являлось предпосылкой к тому. Поэтому и Господь, будучи здесь, на земле, никогда не говорил о Своих последователях как о Теле Своем. Иисус никогда не опережал событий, хотя, будучи Сыном Божиим, знал весь Божий план спасения – от начала до конца.

Он молчал о том, что должно было быть сокрыто до определенного Богом времени. Бог избрал Павла для раскрытия Своей тайны. Значение этого откровения так велико, что апостол Павел часто говорит о нем как о своём евангелии (Рим. 2:16; 16:25; 2 Кор. 4:3; 1 Фес. 1:5; 2 Фес. 2:14; 2 Тим. 2:8) и, свидетельствуя о Боге, давшем ему это откровение, называет Евангелие „славным благовестим блаженного Бога“ (1 Тим. 1:11). В Первом послании к коринфянам апостол Павел впервые говорит о Теле Христовом. Он задает коринфянам вопрос: „Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?“ (1 Кор. 6:15). Далее он говорит: „Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба“ (1 Кор. 10:17). Этим он придает Вечере Господней (воспоминанию страданий Христовых) совершенно новое значение в смысле совместного воспоминания великих тайн Тела Христова.

К подобному объяснению Павел подводит нас и в 12-й главе. Он исходит здесь от единства Духа, действующего избирательно, и говорит: „Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос“ (1 Кор. 12:12). Здесь, в первый и единственный раз, собрание верующих в его связи с прославленным Главой – Христом – названо просто Христос. Подтверждая свою мысль, апостол Павел продолжает: „Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело“ (1 Кор. 12:13). Этими словами в общих чертах описано, что же есть Тело Христово. Это Тело является божественным организмом, образованным Богом через Святой Дух. Оно является одновременно небесным и земным, духовным и плотским. В качестве объяснения апостол Павел приводит функции человеческого тела и значение каждого его члена. Обобщая, он говорит: „И вы – тело Христово, а порознь – члены“ (1 Кор. 12:27). Сравнение „ибо, как тело ... так и Христос“ вовсе не означает, что только человеческое тело можно воспринимать как реальность, а Тело Христово – лишь как нечто символическое. Напротив, человеческое тело – это неполноценное и преходящее отображение славного Тела Христова. Тело Христово соответствует небесному оригиналу, оно является независимой от нас реальностью, далеко превосходящей наше ограниченное духовное познание.

Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой

Перевод с немецкого: Rita Jerke, Igor Reimer Техничекий редактор: Johannes Jach

„Свет на Востоке“, 1998 г. - 116 ст

Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой - Содержание

Фриц Биндe (1867 – 1921)

I. ЦЕРКОВЬ (ТEЛO) XРИСТOВА, EЕ СУЩНOСТЬ И ПРOИСXOЖДEНИE

Тело Христово –откровение Нового Завета

Тело Христово – Христос

Пророчество Kaиaфы и данное Павлу, откровение

„Итак помните!“ (Еф. 2:11)

Народы во плоти

Без Христа

Перемена

Близость

Христос – мир наш

„Из обоих – одно“ (Еф. 2:14)

Преграда и вражда

Закон упразднен

Устрояя мир

Христос – Творец нового человека

Примирение с Богом в одном теле

Благовествованные мира

Доступ к Отцу

„Согрaждaне святым и свои Богу“

Aпостолы и пророки

Строительство

Общее описание и пояснение откровения

Дух Святой и Тело Христово

Новое творение и Тело Христово

II. МЕСТО И ЗНAЧЕНИЕ ЦЕРКВИ(ТЕЛA) XРИСТОВОЙ В ВЕКAX

Предопределение сыновствa

Тайна

Углубление откровения

Значение Тела Христова в нашем веке

Значение Тела Христова в грядущих веках

Тело Христово и Царство Божие

III. УСТРОЕНИЕ ЦЕРКВИ (ТЕЛA) XРИСТОВОЙ В НAШЕ ВРЕМЯ

1. Приведение членов до полного их числа

2. Возрастание отдельных членов В чем мы не можем возрастать? В чем мы можем возрастать? Три ступени духовной жизни Как мы возрастаем? Мы возрастаем, взирая на Христа Мы возрастаем через Его Слово Мы возрастаем через отделение и очищение Возрастание через служение и страдание Глава служит всем членам Тела Служение членов Тела Христова друг другу Страдания Совершенный возраст и слава

3. Зрелость члена Церкви как совершенство

4. Участь не возросших до совершенства

5. Зрелость – путь к совершенству

Единство веры и познания Сына Божия

Единство Духа

6. Как это выглядит сегодня

IV. ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗИДАНИЯИ ОТКРОВЕНИЕ ТЕЛA XРИСТОВA В СЛAВЕ