Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой

Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой
Выражения „церковь“, „стадо“ (паства), „виноградная лоза“ и т. п. мы находим уже в Ветхом Завете. Они отображают отношение израильского народа к Богу Яхве. Эти же выражения применяет Господь Иисус в Новом Завете. Однако выражение „Тело Христово“, как обозначение единого целого организма, вошло в употребление лишь после смерти и воскресения нашего Господа и является частью письменного наследия апостола Павла. Тело Христово – это данное Павлу откровение (Еф. 3:3). Эта тайна не могла быть открыта до вознесения Христова, потому что Его величие, т. е. „восседание одесную Бога“, являлось предпосылкой к тому. Поэтому и Господь, будучи здесь, на земле, никогда не говорил о Своих последователях как о Теле Своем. Иисус никогда не опережал событий, хотя, будучи Сыном Божиим, знал весь Божий план спасения – от начала до конца.
Он молчал о том, что должно было быть сокрыто до определенного Богом времени. Бог избрал Павла для раскрытия Своей тайны. Значение этого откровения так велико, что апостол Павел часто говорит о нем как о своём евангелии (Рим. 2:16; 16:25; 2 Кор. 4:3; 1 Фес. 1:5; 2 Фес. 2:14; 2 Тим. 2:8) и, свидетельствуя о Боге, давшем ему это откровение, называет Евангелие „славным благовестим блаженного Бога“ (1 Тим. 1:11). В Первом послании к коринфянам апостол Павел впервые говорит о Теле Христовом. Он задает коринфянам вопрос: „Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?“ (1 Кор. 6:15). Далее он говорит: „Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба“ (1 Кор. 10:17). Этим он придает Вечере Господней (воспоминанию страданий Христовых) совершенно новое значение в смысле совместного воспоминания великих тайн Тела Христова.
К подобному объяснению Павел подводит нас и в 12-й главе. Он исходит здесь от единства Духа, действующего избирательно, и говорит: „Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос“ (1 Кор. 12:12). Здесь, в первый и единственный раз, собрание верующих в его связи с прославленным Главой – Христом – названо просто Христос. Подтверждая свою мысль, апостол Павел продолжает: „Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело“ (1 Кор. 12:13). Этими словами в общих чертах описано, что же есть Тело Христово. Это Тело является божественным организмом, образованным Богом через Святой Дух. Оно является одновременно небесным и земным, духовным и плотским. В качестве объяснения апостол Павел приводит функции человеческого тела и значение каждого его члена. Обобщая, он говорит: „И вы – тело Христово, а порознь – члены“ (1 Кор. 12:27). Сравнение „ибо, как тело ... так и Христос“ вовсе не означает, что только человеческое тело можно воспринимать как реальность, а Тело Христово – лишь как нечто символическое. Напротив, человеческое тело – это неполноценное и преходящее отображение славного Тела Христова. Тело Христово соответствует небесному оригиналу, оно является независимой от нас реальностью, далеко превосходящей наше ограниченное духовное познание.
Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой
Перевод с немецкого: Rita Jerke, Igor Reimer Техничекий редактор: Johannes Jach
„Свет на Востоке“, 1998 г. - 116 ст
Фритц Бинде - Завершение созидания Церкви (Тела) Христовой - Содержание
Фриц Биндe (1867 – 1921)
I. ЦЕРКОВЬ (ТEЛO) XРИСТOВА, EЕ СУЩНOСТЬ И ПРOИСXOЖДEНИE
- Тело Христово –откровение Нового Завета
- Тело Христово – Христос
- Пророчество Kaиaфы и данное Павлу, откровение
- „Итак помните!“ (Еф. 2:11)
- Народы во плоти
- Без Христа
- Перемена
- Близость
- Христос – мир наш
- „Из обоих – одно“ (Еф. 2:14)
- Преграда и вражда
- Закон упразднен
- Устрояя мир
- Христос – Творец нового человека
- Примирение с Богом в одном теле
- Благовествованные мира
- Доступ к Отцу
- „Согрaждaне святым и свои Богу“
- Aпостолы и пророки
- Строительство
- Общее описание и пояснение откровения
- Дух Святой и Тело Христово
- Новое творение и Тело Христово
II. МЕСТО И ЗНAЧЕНИЕ ЦЕРКВИ(ТЕЛA) XРИСТОВОЙ В ВЕКAX
- Предопределение сыновствa
- Тайна
- Углубление откровения
- Значение Тела Христова в нашем веке
- Значение Тела Христова в грядущих веках
- Тело Христово и Царство Божие
III. УСТРОЕНИЕ ЦЕРКВИ (ТЕЛA) XРИСТОВОЙ В НAШЕ ВРЕМЯ
- 1. Приведение членов до полного их числа
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2. Возрастание отдельных членов
- В чем мы не можем возрастать?
- В чем мы можем возрастать?
- Три ступени духовной жизни
- Как мы возрастаем?
- Мы возрастаем, взирая на Христа
- Мы возрастаем через Его Слово
- Мы возрастаем через
- отделение и очищение
- Возрастание через
- служение и страдание
- Глава служит всем членам Тела
- Служение членов
- Тела Христова друг другу
- Страдания
- Совершенный возраст и слава
- 3. Зрелость члена Церкви как совершенство
- 4. Участь не возросших до совершенства
- 5. Зрелость – путь к совершенству
- Единство веры и познания Сына Божия
- Единство Духа
- 6. Как это выглядит сегодня
IV. ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗИДАНИЯИ ОТКРОВЕНИЕ ТЕЛA XРИСТОВA В СЛAВЕ
- „Но еще не открылось“
- Гарантия для совершенства Тела Христова
- Христос освящает и очищает Церковь
- Завершение созидания Тела Христова
- День Господень
- Пришествие
- Восхищение Церкви соединение Тела с Главой
- Раскрытие наших земных дел веры
- Откровение в славе
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