«Бог» — это одно из многочисленных поэтических выражений высочайшей ценности в гуманизме, не являющейся реальностью. Впрочем, неизбежно, что, говоря о монодеистической системе, я часто использую слово «Бог», поскольку было бы неловко каждый раз добавлять мое собственное определение. Поэтому я сразу же хочу прояснить свою позицию. Если бы я мог определить свои взгляды приблизительно, я назвал бы их недеистическим мистицизмом.

К какой же реальности человеческого опыта относится концепция Бога? Является ли Бог Авраама тем же, что и Бог Моисея (в иудейской традиции Моше), Исаака, Ицхака, Маймонида, Майстера Экхарта или Спинозы? А если он не тот же самый, существует ли все же некий внешний субстрат, общий для концепции, используемой этими различными людьми, или, может быть, это общее основание существует для одних, но не существует для других?

Эрих Фромм - Вы будете как боги

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-17-109110-1

Эрих Фромм - Вы будете как боги - Содержание

Предисловие

I Введение

II Концепция Бога

III Концепция человека

IV Концепция истории

V Концепция греха и искупления

VI Путь:Галаха

VII Псалмы

VIII Эпилог

Приложение: псалом 21 и Страсти Господни