Уилльям Бранхам неоднократно заявлял говоря о Печатях, что данное им толкование, он получал посредством видения и откровения.

Для того чтобы это проверить, стоит сравнить излагаемое им учение, с так называемым «старым контекстом» (комментариями богословов) и попробовать разобраться, действительно ли Уилльям Бранхам проповедовал открытое свыше, или же он всё-же использовал свои старые конспекты, проповедуя «подходящие для себя места», из комментариев знаменитых теологов.

И хотя нам неизвестны все источники какими он мог пользоваться, но мы будем рассматривать труды тех личностей, которых упоминал сам Уилльям Бранхам, в связи со «старым контекстом».

Итак, изучая тему «Семи Печатей» наблюдается поразительное сходство между тем, что проповедовал У.Бранхам, и трудами тех богословов, которые он изучал и называл «старыми заметками».

Это выражается и в последовательности используемых мест Писания, в толковании, в примененных примерах, а также в исторических датах и даже в общих ошибках.

Создается такое впечатление, что если упоминаемые У.Бранхамом ангелы действительно открыли ему все это, то, похоже, они пользовались комментариями Ларкина, Смита и других.

Фёдоров Евгений - Послание скрытое за Семью Печатями

Самиздат, электронная версия

2023 г. - 155 с.

Фёдоров Евгений - Послание скрытое за Семью Печатями - Содержание