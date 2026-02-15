У цій книзі, яка лягла в основу курсу «Альфа», Ніккі Гамбл розглядає фундаментальні запитання, які рано чи пізно ставить собі кожна людина: «У чому сенс життя?», «Чи є Бог?», «Чому в світі так багато страждань?». Автор не просто дає готові релігійні формули, а запрошує читача до інтелектуальної та духовної подорожі, аналізуючи докази історичності Ісуса Христа та актуальність Його вчення для сучасної людини. Гамбл поєднує глибоке біблійне богослов’я з доступним викладом, використовуючи гумор, життєві приклади та логічні аргументи, щоб показати, що християнство — це не застаріла традиція, а жива відповідь на найглибші потреби серця.
Особлива увага в книзі приділяється практичним аспектам віри: як читати Біблію, як молитися і як отримати впевненість у спасінні. Автор детально описує роль Святого Духа в житті віруючого, пояснюючи, як Бог діє сьогодні через зцілення, духовні дари та внутрішню трансформацію особистості. Книга написана в надзвичайно доброзичливому та відкритому стилі, що робить її ідеальним посібником як для тих, хто тільки починає цікавитися християнством, так і для віруючих, які прагнуть систематизувати свої знання та навчитися краще пояснювати свою віру іншим.
Никки Гамбл - Вопросы Жизни
Пер. с Англ. - Москва. «Роса», 2001 — 192 стр.
ISBN: 5-88029-015-8
Никки Гамбл - Вопросы Жизни – Содержание
Христианство: скучное, лживое и несовременное?
Кто такой Иисус?
Зачем Иисус умер?
Как я могу быть уверен в своей вере?
Зачем и как мне следует читать Библию?
Как и зачем мне молиться?
Кто такой Святой Дух?
Что делает Дух Святой?
Как я могу быть исполнен Духом Святым?
Как я могу противостоять злу?
Как Бог направляет нас?
Зачем и как нам надо говорить другим о своей вере?
Исцеляет ли Бог сегодня?
Что такое церковь?
Как мне наилучшим образом жить дальше?
