Бенвенуто Тизи да Гарофало, больше известный как Гарофало, - крупнейший итальянский художник уходящей эпохи Высокого Возрождения. О многих эпизодах его жизни (сведениях иногда спорных и противоречивых) сообщает Джорджо Вазари в своих известных Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Свое прозвище художник получил по местечку Гарофало в провинции Венето. В нем заведомо проживала его семья и, возможно, родился Бенвенуто. Однако, по другим источникам, родиной будущего художника стал недалеко расположенный город Феррара, в котором прошла значительная часть его жизни. Став живописuем, Бенвенуто Тизи на многих своих работах вместо подписи оставлял изображение гвоздики. Итальянское название цветка - garofalo - созвучно с названием местности возможного прихода в этот мир художика, что также способствовало закреплению за ним прозвища Гарофало.

Основным учителем Бевенуто Тизи, согласно джорджо Вазари, был фаррарский художник средней руки Доменико Панетти, который, видимо, дал ученику максимум того, что мог дать, ибо в годы своего становления Бевенуто Тизи испытывал влияние тех художников, с которыми ему приходилось работать или изучать их творчество. Таковым можно считать Бокаччо Боккаччино, под руководством которого Бенвенуто Тизи работал в Кремоне во второй половине 1490-х годов и который познакомил ученика с особенностями венецианской живописи. Далее, возможно, последовал флорентийский живописец Джованни Бальдини, с которым молодой фаррарский мастер познакомился во время своей первой поездки в Рим. В начале 1500-х Бенвенуто Тизи пребывал в Болонье, где работал под руководством своего земляка, известного живописца Лоренцо Коста. Какое-то время художник провел в Ферраре (1504) в обществе братьев Досси, затем, вероятно, побывал в Мантуе (исследователи находят в живописи Бенвенуто Тизи следы влияния Андреа Мантенья) и Венеции.

Гарофало

Автор текста Юрий Астахов

«Воскресный день», «Белый город», 2015

ISBN 978-5-7793-4285-8

Гарофало - Отрывок из книги

Известный русский живописец, вдумчивый историк искусства и художественный критик А. Н. Бенуа дал тонкую характеристику живописи Гарофало: "Рафаэлита феррарца Гарофало следовало бы отнести к той же категории внешне красивых художников, если бы в нем, и особенно в пейзажах его картин, не сказывалась какая-то германская склонность к чуствительности, к романтической мечтательности. Именно его пейзажные фоны очень пригодились для романтиков начала ХІХ века - ведь в Германии много произведений Гарофало и тех близких к нему, нине полузабытых мастеров, которые при рыцарском дворе феррарского герцога создавали свои сказочные картины, служившие как бы живописными дополнениями к поэмам Ариосто".