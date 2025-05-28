Гартман - В преддверии Храма мудрости

В популярных сегодня книгах о происхождении религий утверждается, что источником религии был страх. Нам рассказывают, как наши предки, будучи еще дикарями, не ведающими об открытиях современной науки, видели вспышки молнии, слышали раскаты грома, наблюдали за другими природными явлениями, причину которых не могли объяснить, и делали вывод, что, должно быть, такие явления вызывает некая сверхкосмическая, сверхъестественная и разумная сила, которой однажды может захотеться уничтожить их владения; а потому, чтобы не разгневать ее, этой силе нужно льстить, ее нужно задабривать.

Такое научное объяснение происхождения религии и веры в Бога может удовлетворить теоретический разум рационалиста и мыслителя, который, обитая в одном лишь лунном свете своего воображения, не воспринимает свет знания, принадлежащий духу человека; но такая теория не удовлетворит сердце, в котором еще горит искра божественной жизни, и которое потому ощущает присутствие всеобщей и высшей силы, не порожденной природой, но превосходящей ее. Религия, имеющая такое чисто логическое происхождение, в самом деле была бы религией дьявола, ибо она оказалась бы насквозь ложной. Такая религия — просто система, учащая обманывать Бога и сводить на нет вечную справедливость. Истинная религия не имеет отношения ни к страху, ни к логическим рассуждениям, и ее подлинное начало — глубинное отношение, которое душа человека имеет к божественному источнику наполняющей ее духовной силы. Не кто иной, как сам божественный дух в человеке интуитивно и при человеческом содействии распознает присутствующий в природе вселенский дух. Это истинно «оккультная» божественная сила, ибо ее никак нельзя воспринять снаружи, как и логически доказать ее людям, которые не способны ее почувствовать; она навсегда останется тайной для земного Адама; ибо это божественная сила, и потому человек может интеллектуально познать ее, лишь войдя в божественное состояние.

Тем не менее человеку от природы свойственно стремиться к интеллектуальному познанию Того, чье присутствие он ощущает интуитивно, и потому во все времена находились люди, стремившиеся понять природу Бога, и усилиями своего интеллекта пытавшиеся пробиться за завесу, скрывающую святилище этой великой тайны, чтобы заглянутъ внутрь и удовлетворить свое любопытство. Из-за выходок таких резонеров, духовидцев и псевдофилософов появилась ложная система богословия, мистицизма и суеверий, которую и сегодня часто воспринимают как Оккультизм и Теософию.

Гартман Ф. - В преддверии Храма мудрости - История истинных и ложных розенкрейцеров; Введение в тайны герметической философии

Пер. с англ. А. С. Никулиной, ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 216 с.: ил. — (Серия Librarium Аигеит. Opus Minus)

ISBN 978-5-94396-312-4

Гартман Ф. - В преддверии Храма мудрости – Содержание

Предисловие

I. Введение

Оккультная литература — аллегорический язык книг розенкрейцеров — их тайный смысл

II. Герметическая философия

Неоплатоники — Аммоний Саккас — Плотин — Малх Порфирий — Ямвлих — Прокл — Иерокл

III. Средневековые философы

Магия в учении Корнелия Агриппы

IV. Среди «адептов»

Братство Золотого и Розового Креста — Оккультные и таинственные силы — Адепты и мудрецы — Алхимики и изготовители золота — Подлинная история Фламеля — Граф де Сен-Жермен — Калиостро —Искусство изготовления алхимического золота — Проверенные факты

V. «Ордены» розенкрейцеров

История розенкрейцеров — «Вселенская реформация»; Fama Fraternitatis', Fama Fraternitatis и Confessio — Правда и вымысел — «Химический брак Христиана Розенкрейца» — Валентин Андреэ — Sphinx Rosacae — Андреас фон Карольштадт — Теофраст Парацельс — Литература ро- зенкрейцеров

VI. Псевдорозенкрейцеры. Самозванцы и глупцы

Мистицизм в средние века — «Тайные общества» — Шрёп- фер — И. К. Вёльнер и Бишофсвердер — политическое влияние — «иезуиты» и «иллюминаты» — Вайсхаупт — король Фридрих Вильгельм II

VII. Принципы философии йоги розенкрейцеров и алхимиков

В преддверии храма Истинной Розы и Креста — Правила розенкрейцеров — Обязанности розенкрейцеров — Тайные признаки розенкрейцеров — Драгоценные камни розенкрейцеров — Символы розенкрейцеров — Знаки из сердца небесной матери — Знаки, связанные с божественным ребенком

VIII. Алхимия

Наука и искусство Алхимии — Prima Materia — Spiritus Universalis — Тайный огонь — Четыре правила алхимии — Пять правил, которые нужно соблюдать в занятиях алхимией — Axiomata Hermetica

Библиография