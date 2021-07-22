Георгий Акрополит - История

Захват Константинополя 12 апреля 1204 г. рыцарями IV Крестового похода был неожиданным и невероятным для всех подданных Византийской империи событием. На протяжении столетий неоднократно осаждаемый с севера и востока армиями многих кочевых народов (гуннов, аваров, протоболгар, арабов, болгар), он впервые за 900-летнюю историю лежал у ног победителей, пришедших на этот раз с Запада, на знаменах которых были изображены христианские символы. Однако этому событию предшествовал длительный процесс децентрализации Византии во время правления династии Ангелов (1185-1204). Еще до катастрофы 1204 г. некоторые территории империи были отторгнуты от нее: в 1185 г. Ионические острова стали владением норманского короля Вильгельма II; в 1191 г. остров Кипр был захвачен английским королем Ричардом Львиное Сердце. Но после 1204 г., когда Византийская империя распалась, процесс завоевания стремительно ускорился и привел через несколько лет к образованию на ее территории целого ряда владений западноевропейских феодалов. Совокупность этих владений получила название Латинской Романии.

Крупнейшими ее государствами были: Латинская империя, с центром в Константинополе (1204-1261), Фессалоникийское королевство (1204-1224), Ахайское (Морейское) княжество на Пелопоннесе (1205-1432), Афинская сеньория(1205-1456, с 1260 г. — герцогство), Кипрское королевство (1192-1489). К Венецианской республике отошли острова Крит и Корфу, часть Константинополя, ряд портов и крепостей на Пелопоннесе и в Малой Азии. Многие острова в Эгейском море захватили отдельные патрицианские семейства Венеции: на Кикладах обосновался Марко Санудо (герцогство Архипелага), Лемнос оказался в руках Филокало Навагайозо, Спорады — у рода Гизи.

Одновременно с захватом греческих земель крестоносцами на западе и востоке бывшей Византийской империи началось формирование независимых греческих государств — Никейской и Трапе-зундской империй, Эпирского царства. Процесс этот проходил в сложной политической остановке, характеризующейся прежде всего децентрализаторскими тенденциями на окраинах бывшей империи.

Георгий Акрополит - История

(Серия «Византийская библиотека. Источники»)

СПб.; Алетейя, 2013. - 416 с.

ISBN 978-5-91419-835-7

Георгий Акрополит - История - Содержание

Империя в изгнании. Вместо предисловия

Личность и творчество Георгия Акрополита

Георгий Акрополит. История (Пер. с греч.)

Георгий Акрополит. Эпитафия Георгия Акрополита прославленному императору Иоанну Дуке (Пер. с греч.)

Комментарий к «Истории»

Комментарий к «Эпитафии императору Иоанну Дуке»

Приложение 1. Феодор Скутариот. Хроника (извлечения и комментарий) (Пер. с греч.)

Приложение 2

1. Хроника важнейших исторических событий, содержащихся в «Истории» Георгия Акрополита

2. Хронологические таблицы правителей

3. Генеалогические таблицы

Библиография

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