Гиббон - История упадка и крушения Римской империи
"Я всегда доискивался истины, — сказал Гиббон в одном из своих сочинений, предшествовавших его историческим трудам, хотя я до сих пор находил лишь правдоподобие". Среди этих-то правдоподобных фактов историк и должен отыскать и, так сказать, восстановить истину, которую рука времени уже отчасти стерла; его труд заключается в оценке степени их достоверности, а нам принадлежит право оценить произнесенный им приговор на основании того понятия, которое мы себе составили о самом судье.
Эдуард Гиббон - История упадка и крушения Римской империи
Москва, ОЛМА-ПРЕСС 2001
ISBN 5-224-02613-X
Эдуард Гиббон - История упадка и крушения Римской империи - Содержание
Предисловие автора
Глава 1 - Глава 21
ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ХАРАКТЕРА ЭДУАРДА ГИББОНА
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