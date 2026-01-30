"Я всегда доискивался истины, — сказал Гиббон в одном из своих сочинений, предшествовавших его историческим трудам, хотя я до сих пор находил лишь правдоподобие". Среди этих-то правдоподобных фактов историк и должен отыскать и, так сказать, восстановить истину, которую рука времени уже отчасти стерла; его труд заключается в оценке степени их достоверности, а нам принадлежит право оценить произнесенный им приговор на основании того понятия, которое мы себе составили о самом судье.

Эдуард Гиббон - История упадка и крушения Римской империи

Москва, ОЛМА-ПРЕСС 2001

ISBN 5-224-02613-X

Эдуард Гиббон - История упадка и крушения Римской империи - Содержание

Предисловие автора

Глава 1 - Глава 21

ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ХАРАКТЕРА ЭДУАРДА ГИББОНА

БИБЛИОГРАФИЯ

СБОРНИКИ

РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ