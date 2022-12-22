Как вышло, что нам стало настолько некомфортно быть самими собой? Почему творческие и одаренные люди тратят силы не на то, что позволяет им удовлетворить стремление к самовыражению? Ответы на эти вопросы интересуют меня и как психотерапевта, и как неравнодушного человека. На протяжении всей жизни я переживаю за умных и талантливых людей, которые не занимаются тем, что могло бы сделать их счастливыми, — часто, разумеется, они заняты другими делами по весьма уважительным причинам.

В самом начале работы психотерапевтом я изо всех сил поддерживала и подбадривала клиентов. Было трудно удержаться: я тут же начинала предлагать им то, что могло бы улучшить ситуацию. Я напоминала улыбающегося официанта с подносом с десертами, предлагая их вниманию разнообразные решения и идеи.

Я горела желанием поддержать их развитие и пыталась продемонстрировать все возможности для роста. Клиенты слушали с интересом, но редко что-то делали по моим рекомендациям. Хуже того, они расстраивались, если у них не получалось последовать моим замечательным советам, ведь было очевидно, что я хочу помочь. Я также постоянно предлагала им почитать отличные книги в надежде, что информация из других источников сработает. Безуспешно!

Ко мне в кабинет приносили проблемы, которые невозможно было одолеть одним энтузиазмом или позитивным мышлением. Между мной и клиентами вставала невидимая стена, от которой отскакивали все мои идеи и слова ободрения. В конце концов я научилась слушать и наблюдать, а не предлагать варианты решений.

Линдси Гибсон – Выбираю себя – Руководство по поиску своего пути в жизни

Нижний Новгород: Издательство Елены Терещенковой, 2021. – 336 с.

ISBN 978-5-6040120-5-5

Линдси Гибсон – Выбираю себя – Содержание

Предисловие издателя

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Примечание автора

Предисловие ко второму изданию

Введение

Часть 1. Как привычные установки мешают нам двигаться вперед

Глава 1. Свой путь в жизни

Глава 2. Чьего разрешения вы ждете?

Глава 3. Эго: внутренний враг

Глава 4. Мотивация вместо беспомощности и безнадежности

Глава 5. Преданность, вина и развитие

Глава 6. Желания и риски

Часть 2. Как найти свой путь во взрослой жизни, несмотря на препятствия

Глава 7. Что вам мешает

Глава 8. Как поставить себя на первое место

Глава 9. Чтение мыслей: спокойный тихий голос

Глава 10. Разбираем свои проблемы

Глава 11. Как найти своих людей и наладить подходящую вам жизнь

Глава 12. Выбор своего пути: план на всю оставшуюся жизнь

Благодарности

Об авторе

Приложение 1. Подходит ли вам выбранный путь?

Приложение 2. Знаете ли вы, как найти путь к себе?

Литература

Примечания