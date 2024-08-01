Гиленсон Борис - История зарубежной литературы эпохи Романтизма (1-я треть 19 в.)

Романтизм — яркая, судьбоносная эпоха в истории мировой литературы. И, шире, — мировой культуры. Творчески осваивая художественный опыт предшествующих эпох, прежде всего, античности и Ренессанса, романтизм его решительно обогатил, явив собой глубоко новаторское эстетическое явление. Романтизм — это созвездие имен, всемирно прославленных в самых разных жанрах, будь то драма, проза, документалистика, эссеистика, но прежде всего — поэзия во всем богатстве разновидностей и форм. Это фигуры мирового масштаба: Шлегель и Новалис, Гофман и Гейне, Вордсворт и Кольридж, Байрон и Шелли, Вальтер Скотт, Блейк и Мицкевич, Шатобриан и Жорж Санд, Виктор Гюго, Купер, Готорн, Мелвилл и Лонгфелло, Эдгар По и Уитмен. Это — далеко не полный перечень прославленных имен. Но все они — надежные спутники читающих поколений. О каждом из них накоплена солидная научно-критическая литература. Созданы и соответствующие общие учебные и научные труды по проблемам романтизма. Новизна подхода, предложенного в данном пособии, в том, что историко-литературный процесс рассмотрен здесь в широком ракурсе — в едином контексте с явлениями художественной культуры, с музыкой, живописью, скульптурой, эстетико-философской мыслью. Им посвящены отдельные главы и разделы.

Рядом с корифеями романтической литературы жили и творили великие композиторы и живописцы: Бетховен и Шуберт, Берлиоз и Шопен, Фридрих и Давид, Делакруа и Жерико, Гейнсборо и Тёрнер. Их характеристики, пусть краткие, позволяют представить художественный процесс не узко-ограниченно, как в прежних учебниках, а во всей необходимой сложности и разнообразии философско-эстетической проблематики. При этом учитывается своеобразие национальных вариантов романтизма — его эстетику по-своему преломили Германия, Англия, Франция, Польша и, конечно, Америка. Вообще, эпоха романтизма — это время, когда на международный уровень выходит литература США, а американские писатели и поэты — Купер, Эдгар По, Уитмен — получают международное признание. Одновременно в книге уделяется необходимое внимание таким важным для курса проблемам, как освоение фольклора, развитие переводческого искусства, становление филологической науки.

Гиленсон Борис - История зарубежной литературы эпохи Романтизма (1-я треть 19 в.)

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 426с.

Учебник и практикум для вузов

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-01334-4

Гиленсон Борис - История зарубежной литературы эпохи Романтизма (1-я треть 19 в.) - Оглавление

От автора

Историко-теоретическое введение

Раздел I. ГЕРМАНИЯ

Глава 1. Эпоха романтизма: пролог. От первых просветителей до великих «веймарцев»

Глава 2. Ранний романтизм: йенская школа. Философско-эстетические искания от Шлегеля до Тика

Глава 3. Новалис: в поисках голубого цветка. Поэтика йенской школы

Глава 4. Гейдельбергский романтизм: на вершинах поэзии. От Брентано до Эйхендорфа

Глава 5. Генрих Клейст: горизонты романтической драмы. Человек в «трагедии рока»

Глава 6. Гофман: «чудный и великий гений». Универсальный художник

Глава 7. Поздний романтизм: пути и перепутья. От Шамиссо до Гегеля

Глава 8. Генрих Гейне: «часовой на рубеже свободы». «Трещина мира проходит через мое сердце»

Глава 9. Немецкий романтизм: на перекрестке двух культур. Гофман и «гофманисты» в России

Глава 10. Русская судьба Гейне: «Бей в барабан и не бойся». Вторая родина поэта

Глава 11. Культура Германии на рубеже столетий. Музыка. Живопись. Философская мысль

Раздел II. АНГЛИЯ

Глава 12. Позднее Просвещение: становление новых течений. Предромантизм: английский вариант

Глава 13. «Озерная школа»: романтики первого призыва. Вордсворт, Кольридж, Саути

Глава 14. Джон Китс: гимн Красоте. «Ода греческой вазе»

Глава 15. Джордж Гордон Байрон: мятежная лира. «Властитель наших дум»

Глава 16. Перси Биши Шелли: музыка поэзии. «Идет век золотой...»

Глава 17. Вальтер Скотт: «шотландский волшебник». История в зеркале романа

Глава 18. Английские романтики: рецепция в России

Глава 19. Английская живопись на переломе XVIII—XIX столетий: от Хогарта до Тёрнера. Портретисты и пейзажисты

Раздел III. ФРАНЦИЯ

Глава 20. Ранний романтизм: писатели и революция. Жермена де Сталь и Бенжамен Констан

Глава 21. Шатобриан: писатель и время. Путешественник, солдат, публицист, министр

Глава 22. Поздний романтизм: жанровое многообразие. Ламартин, Виньи, Мюссе

Глава 23. Жорж Санд: «идеальная правда». «Одна из наших святых»

Глава 24. Виктор Гюго: нестареющий Орфей. «Живые борются»

Глава 25. Русско-французские связи в начале XIX века. Пушкин и страна Вольтера

Глава 26. Художественная культура Франции: время шедевров. От Берлиоза до Делакруа

Раздел IV. ПОЛЬША

Глава 27. Адам Мицкевич: национальный гений. «Он между нами жил...»

Раздел V. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Глава 28. У истоков американской литературы: Бенджамин Франклин. Просвещение и предромантизм: национальные варианты

Глава 29. Ранний романтизм: время надежд. Вашингтон Ирвинг: у истоков жанра новеллы

Глава 30. Дж. Ф. Купер: пенталогия о Кожаном Чулке. Тропами Натти Бампо

Глава 31. Генри Лонгфелло: смерть и бессмертие «Гайаваты». «Сделать народы благородней и свободнее»

Глава 32. Поздний романтизм: время тревог. Эмерсон, Торо, Бичер-Стоу

Глава 33. Натаниэль Готорн: «Алая буква» и новоанглийская традиция. Падение и возвышение Эстер Принн

Глава 34. Эдгар Аллан По: поэт, новеллист, теоретик искусства. По ком звонят «Колокола»?

Глава 35. Герман Мелвилл: смертельный бой с Моби Диком. Романтический эпос: забвение и слава

Глава 36. Уолт Уитмен: вечная зелень «Листьев травы». «Слышу, поет Америка»

Глава 37. Русско-американский литературный диалог в XIX веке. Рукопожатие через океан

Заключение

Приложение

Темы для рефератов и вопросы для самоподготовки по курсу

Практикум

Хронологическая таблица

Библиография