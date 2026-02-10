Оз Гиннес - Речь дурака

Гиннес - Речь дурака
Все мы сегодня призваны быть апологетами, поскольку восходит заря нового и великого века апологетического служения... По крайней мере, так считают многие. В эпоху глобализации, живя в сетевом мире мы каждый день выражаем, преподносим, делимся, защищаем, продаем, и это стало неотъемлемой частью жизни бесчисленных миллионов людей по всей земле, включая и христиан. Можно сказать, что наступила эра, в которой главными ценностями воспринимаются «я и моё селфи». Мир переполнен людьми, убежденными в огромной значимости каждого своего шага. По сути, базовый принцип нашего времени таков: «Я пишу в соцсетях следовательно, я существую».
Говоря проще, взаимосвязи между людьми в эпоху глобализации достигли поистине глобального уровня, рекордных масштабов и скорости обмена информацией. Сегодня каждый из нас находится сразу везде, может вступить в контакт с кем угодно, в любое время и из любой точки мира, мгновенно и без лишних затрат. В век электронной почты, мобильных телефонов, смс, чатов, многочисленных мессенджеров и сетей передача информации происходит уже не в формате «от немногих ко многим», как в эпоху книг, газет и телевидения, но в принципиально новом формате «от многих ко многим», причём происходит она непрерывно и постоянно.
В результате глобализации, достигшей такого уровня, активный двусторонний обмен информацией стал чем-то обыденным, повседневным и неотъемлемым от нас. Короткие посты и твиты, скромные вебсайты, желчные блоги, глобальные социальные сети ежедневный поток информации, пульсирующий в виртуальном пространстве приводит к тому, что неутомимой саморекламой сегодня занимаются все и каждый: люди выставляют себя на обозрение, объясняют свою точку зрения, защищают себя, продают себя или делятся сокровенными мыслями с такой интенсивностью, как никогда раньше за всю историю человечества.
Именно поэтому мы можем сказать, что живем в величайшую эпоху мирской апологетики глобального провозглашения каждым своих взглядов, мыслей и чувств. Этой апологетикой, непохожей на то, что вкладывают в данное слово христиане, ныне поголовно увлечен весь мир. Каждый человек апологет, отстаивающий интересы «Вечернего Себя» или доказывающий истинность «Того Поста в Твиттере». Нам представляется несомненным, что главная цель в жизни это привлечь как можно больше общественного внимания и продать производимый нами продукт (будь то слова, идеи или реальные товары) как можно большему количеству людей по всему миру. Главный же наш продукт это, несомненно, Мы Сами. И проповедование (или, как сейчас говорят, адвокация) Самих Себя является неотъемлемой частью продвижения этого продукта.
Оз Гиннес - Речь дурака
Киев: ТОВ «Книгоноша», 2022. - 352 с.
ISBN 978-617-7930-13-5
Оз Гиннес - Речь дурака - Содержание
- Введение. Возродить утраченное искусство
- 1. Творческое убеждение
- 2. Технологии: наживка дьявола
- 3. Защите всегда есть что сказать
- 4. Путь Третьего дурака
- 5. Анатомия неверия
- 6. Переламывание хода игры
- 7. Запуск сигналов
- 8. Слова, ставшие динамитом
- 9. Искусство всегда быть правым
- 10. Не бойтесь бумеранга
- 11. Иудины поцелуи
- 12. Наброски дорожной карты
- Заключение: Путь открытой ладони
Благодарности
Ссылки
