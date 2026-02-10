Оз Гиннес - Речь дурака

Все мы сегодня призваны быть апологетами, поскольку восходит заря нового и великого века апологетического служения... По крайней мере, так считают многие. В эпоху глобализации, живя в сетевом мире мы каждый день выражаем, преподносим, делимся, защищаем, продаем, и это стало неотъемлемой частью жизни бесчисленных миллионов людей по всей земле, включая и христиан. Можно сказать, что наступила эра, в которой главными ценностями воспринимаются «я и моё селфи». Мир переполнен людьми, убежденными в огромной значимости каждого своего шага. По сути, базовый принцип нашего времени таков: «Я пишу в соцсетях следовательно, я существую».

Говоря проще, взаимосвязи между людьми в эпоху глобализации достигли поистине глобального уровня, рекордных масштабов и скорости обмена информацией. Сегодня каждый из нас находится сразу везде, может вступить в контакт с кем угодно, в любое время и из любой точки мира, мгновенно и без лишних затрат. В век электронной почты, мобильных телефонов, смс, чатов, многочисленных мессенджеров и сетей передача информации происходит уже не в формате «от немногих ко многим», как в эпоху книг, газет и телевидения, но в принципиально новом формате «от многих ко многим», причём происходит она непрерывно и постоянно.

В результате глобализации, достигшей такого уровня, активный двусторонний обмен информацией стал чем-то обыденным, повседневным и неотъемлемым от нас. Короткие посты и твиты, скромные вебсайты, желчные блоги, глобальные социальные сети ежедневный поток информации, пульсирующий в виртуальном пространстве приводит к тому, что неутомимой саморекламой сегодня занимаются все и каждый: люди выставляют себя на обозрение, объясняют свою точку зрения, защищают себя, продают себя или делятся сокровенными мыслями с такой интенсивностью, как никогда раньше за всю историю человечества.

Именно поэтому мы можем сказать, что живем в величайшую эпоху мирской апологетики глобального провозглашения каждым своих взглядов, мыслей и чувств. Этой апологетикой, непохожей на то, что вкладывают в данное слово христиане, ныне поголовно увлечен весь мир. Каждый человек апологет, отстаивающий интересы «Вечернего Себя» или доказывающий истинность «Того Поста в Твиттере». Нам представляется несомненным, что главная цель в жизни это привлечь как можно больше общественного внимания и продать производимый нами продукт (будь то слова, идеи или реальные товары) как можно большему количеству людей по всему миру. Главный же наш продукт это, несомненно, Мы Сами. И проповедование (или, как сейчас говорят, адвокация) Самих Себя является неотъемлемой частью продвижения этого продукта.

Оз Гиннес - Речь дурака

Киев: ТОВ «Книгоноша», 2022. - 352 с.

ISBN 978-617-7930-13-5

Оз Гиннес - Речь дурака - Содержание

Введение. Возродить утраченное искусство

1. Творческое убеждение

2. Технологии: наживка дьявола

3. Защите всегда есть что сказать

4. Путь Третьего дурака

5. Анатомия неверия

6. Переламывание хода игры

7. Запуск сигналов

8. Слова, ставшие динамитом

9. Искусство всегда быть правым

10. Не бойтесь бумеранга

11. Иудины поцелуи

12. Наброски дорожной карты

Заключение: Путь открытой ладони

Благодарности

Ссылки