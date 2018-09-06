13 ноября 1996 года на французском телевидении состоя лась передача «Ход века» («La marche du siècle»), посвященная теме «Смерть, ненависть, прощение». Среди приглашенных веду щим, Жаном-Мари Кавада, была Маити Гиртаннер. Ее свидетель ство в тот вечер произвело громадное впечатление на тысячи людей.

С тех пор о Маити постоянно вспоминали. О ней писали статьи в самых известных французских изданиях, она участво вала во множестве теле- и радиопередач. Но эта книга — первая, где последовательно и подробно изложен ее необычный жизнен ный путь: путь девушки, случайно оказавшейся во французском Сопротивлении и к концу жизни получившей необыкновенный урок человечности.

Когда истории о прощении становятся известными, они всегда оказывают мощное воздействие. Можно вспомнить Ким Фук — маленькую вьетнамскую девочку, бегущую голышом, с лицом, полным боли и ужаса, среди других детей. Они спасались бегством из деревни, на которую по ошибке американская армия сбросила напалм. Фотография, здесь описанная, получила Пу литцеровскую премию и способствовала выводу американских войск из Вьетнама, она всем известна. Намного менее известно то, что за ней последовало. Ким выросла со страшными шрамами от ожогов. Через двадцать четыре года она стала послом доброй воли Юнеско, и однажды ей случилось свидетельствовать пе ред залом ветеранов войны во Вьетнаме. В конце выступления к ней подошел мужчина, это был офицер, который командовал той самой бомбардировкой. Они в слезах упали друг другу в объятия.

Маити Гиртаннер - И у палачей есть душа

(в соавторстве с Гийомом Табаром )

Пер. с фр М. Шмаиной

М.: МХК "ОСАННА", 2017. 128 с.

ISBN 978-5-901293-11-9

Маити Гиртаннер - И у палачей есть душа - Содержание

Жан Ванье. Предисловие к русскому изданию

Предисловие французских издателей

Глава 1. В ту минуту я поняла, что я его простила

Глава 2. Музыка будет моей жизнью

Глава 3. Ну вы же все-таки не собираетесь оккупироватьШвейцарию!

Глава 4. В ста метрах — свобода

Глава 5. Гитлер канет, а Бетховен пребудет

Глава 6. Время страстей

Глава 7. Не видеть в своей жизни трагедию

Эпилог. Исцеляет только прощение

Приложение. Страсти по Марку

О переводчике

Маити Гиртаннер - И у палачей есть душа - Предисловие к русскому изданию

Маити Гиртаннер прожила долгую жизнь, полную страданий и чуда. Красивая, полная жизни девушка, талантливая пианист ка, в 1942 году, совсем юной, присоединилась к движению Сопро тивления, подпольно противостоявшему вторгшимся во Фран цию немецким захватчикам. Ее схватили, подвергли страшным пыткам, она выжила чудом, но последствия пыток лишили ее возможности продолжать музыкальную карьеру, создать семью.

Всю жизнь она испытывала сильные боли, но это не сломило ее. На пути служения Богу, который она выбрала, сильнее всего ее мучил вопрос: как узнать, простила ли она тех, кто обрек ее на страшные страдания, простила ли она на самом деле? Как это можно проверить? Она была уже пожилым человеком, когда встретила своего мучителя и смогла простить его. Это очень глубокий личный опыт, и она не думала рассказывать о нем, несколько лет носила его в себе, но близкие уговорили ее записать свою историю, пото му что наш мир особенно нуждается в свидетельстве о невозмож ном по человеческим меркам, о невероятном прощении. Маити согласилась рассказать о своей жизни и об этой невозможной, но свершившейся встрече, о тайне милосердия.

Эта книга — свидетельство о чуде прощения и любви.Я очень рад, что теперь ее можно прочитать по-русски. Сегод ня, как никогда, мы нуждаемся в подобных свидетельствах.Сегодня мы живем в мире, полном страха и ненависти, гнева и мстительности, в мире, где рушатся отношения между отдель ными людьми и целыми странами. Несмотря на страшный опыт двух мировых войн, нескольких геноцидов, наш мир снова и сно ва оказывается во власти войны и насилия. Отчужденные, одинокие, страдающие от одиночества в семье, на работе, в обществе в целом - мы нуждаемся во Встрече, в том, чтобы вновь учиться смотреть и видеть, слушать и слышать друг друга. Мы нуждаемся во встрече, которая сделала бы возможным не только диалог, но и осознание того, что мы — люди, потому что каждая встреча открывает нам другого и самого себя.

Мы — человеческие сущест ва, и мы должны строить не стены, а мосты, создавать возмож ность обретения счастья через примирение и прощение. Наш мир жаждет подобной встречи. Но увы, мы, люди, часто предпочитаем силу слабости, часто стремимся показать, что мы лучше, могущественнее, стремим ся причинять вред и отвергать других. Мы отвергаем слабость и уязвимость — из страха и черствости. Маити Гиртаннер — пример непростой, почти невместимый: пример того, как можно всю жизнь стремиться к прощению, про сить, но не ждать невозможной встречи; пример того, как можно жить надеждой на прощение и не знать, простил ли ты на самом деле, и как можно сохранить в сердце свободу и уязвимость, по зволившую ей впустить Бога, Владыку невозможного, в историю о страхе, пытках, боли и жестокости и дать Ему возможность ис¬ целить раны, нанесенные ненавистью. Эта книга — свидетель ство миру, потерявшему надежду, о том, что «невозможное чело векам возможно Богу».

Жан Ванье