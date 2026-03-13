Книга Бориса Ильича Гладкова «Толкование Евангелия» является одним из самых известных и востребованных трудов по изучению Нового Завета, созданном на рубеже XIX–XX веков. Автор ставит задачу сделать евангельский текст максимально понятным для обычного человека, не обладающего специальным богословским образованием, но искренне ищущего истину. Основная идея произведения заключается в том, что Евангелие — это не сложный для расшифровки архаичный текст, а живое и логичное руководство к жизни, смысл которого раскрывается при внимательном изучении исторического контекста и сопоставлении свидетельств всех четырех апостолов.

Содержательная часть книги представляет собой последовательное изложение земной жизни Иисуса Христа с подробными объяснениями каждого значимого события, притчи или чуда. Гладков использует метод гармонизации, выстраивая хронологическую цепочку событий, и сопровождает её комментариями, которые проясняют трудные для понимания места, особенности восточного быта того времени и тонкости греческих слов. Автор уделяет особое внимание нравственному аспекту учения Христа, подчеркивая практическую применимость заповедей в повседневной жизни. Современное правописание, в котором переиздана книга, устраняет барьер дореволюционной орфографии, делая классический труд доступным для восприятия нынешнего поколения читателей без потери глубины оригинала.

Текст написан ясным, строгим и в то же время вдохновенным языком. Борис Гладков, будучи профессиональным юристом, привносит в толкование точность формулировок и убедительную аргументацию, что особенно ценно для людей с рациональным складом ума. Его работа свободна от излишней мистификации и концентрируется на том, чтобы донести до сердца читателя подлинный образ Спасителя и суть Его вести. Книга служит прекрасным пособием для самообразования, семейного чтения и подготовки к библейским занятиям, оставаясь актуальной спустя более чем столетие после первого выхода в свет.

Борис Ильич Гладков - Толкование евангелия - Книга в современном правописании

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

2004 г. - 847 с.

Печатается по изданию:

Б. И. Гладков. Толкование Евангелия.

4-е издание. СПб., 1913.

Борис Ильич Гладков - Толкование евангелия - Содержание

Предисловие к первому изданию

Введение

Подлинность Евангелий

Достоверность Евангелий

Глава 1 Предсказание ангела о рождении Иоанна Предтечи. Благовестие Пресвятой Деве Марии. Встреча с Елисаветой. Рождение Иоанна

Глава 2 Рождение Иисуса Христа. Поклонение пастухов. Обрезание Иисуса. Принесение Его в храм. Встреча с Симеоном. Отшествие из Иерусалима

Глава 3 Поклонение волхвов. Избиение младенцев. Бегство в Египет и возвращение из него. Двенадцатилетний Иисус в храме

Глава 4 Иоанн Креститель и его проповедь

Глава 5 Крещение Иисуса. Искушение

Глава 6 Посольство синедриона. Свидетельство Иоанна об Иисусе. Призвание первых учеников. Возвращение в Галилею. Родословная Иисуса

Глава 7 Путешествие Иисуса в Иерусалим. Изгнание торговцев из храма. Беседа с Никодимом. Последнее свидетельство Иоанна об Иисусе

Глава 8 Взятие Иоанна под стражу. Уход Иисуса из Иудеи. Беседа Его с самарянкой

Глава 9 Исцеление сына царедворца. Чудесный улов рыбы. Исцеление бесноватого. Исцеление тещи Симона-Петра. Иисус в Назарете. Исцеление расслабленного. Призвание мытаря Матфея

Глава 10 Вторая Пасха. Прибытие Иисуса в Иерусалим. Исцеление расслабленного

Глава 11 Возвращение Иисуса в Галилею. Исцеление сухорукого. Учение о значении субботы

Глава 12 Избрание двенадцати Апостолов. Нагорная проповедь

Глава 13 Исцеление прокаженного. Исцеление слуги капернаумского сотника. Христос в доме Симона-фарисея

Глава 14 Поучения в притчах

Глава 15 Ответы книжнику и двум ученикам. Укрощение бури. Исцеление бесноватых в стране Гадаринской. Исцеление страдавшей кровотечением. Воскрешение дочери Иаира. Исцеление двух слепых и немого бесноватого. Воскрешение сына вдовы Наинской

Глава 16 Посольство от Иоанна. Ответ Иисуса посланным. Речь Его к народу об Иоанне и об иудеях. Укоризна городам галилейским. Прославление Бога Отца. Призвание трудящихся и обремененных

Глава 17 Отправление Апостолов на проповедь и наставления им

Глава 18 Исцеление бесноватого слепого и немого. Обвинения Иисуса книжниками в том, что Он изгоняет бесов силой веельзевула. Отказ им в знамении. Приход к Иисусу Его Матери и братьев

Глава 19 Смерть Иоанна Крестителя. Возвращение Апостолов. Насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами. Хождение Иисуса по воде и спасение утопавшего Апостола Петра. Беседа о хлебе жизни. Оставление Иисуса многими учениками

Глава 20 Избрание семидесяти учеников и отправление их на проповедь. Третья Пасха. Учение Иисуса о том, что оскверняет человека. Путешествие Иисуса в пределы Тирские и Сидонские. Путешествие по области Десятиградия. Чудесное насыщение 4000 человек. Возвращение в Галилею

Глава 21 Преображение Господне. Исцеление бесноватого, которого Апостолы не могли исцелить

Глава 22 Прибытие в Капернаум. Спор Апостолов о том, кто из них больше. Наставление им о смирении. Речь о соблазнах. Разные наставления Апостолам. Притча о немилосердном должнике. Уплата подати на храм

Глава 23 Путешествие Иисуса в Иерусалим на праздник кущей. Толки о Нем. Речь Иисуса о Себе. Приказ первосвященников и фарисеев схватить Иисуса

Глава 24 Грешница перед судом Иисуса. Речь Иисуса о Себе. Обличение фарисеев. Покушение фарисеев убить Иисуса

Глава 25 Исцеление слепорожденного. Притча о добром пастыре

Глава 26 Иисус в доме Марфы. Возвращение семидесяти учеников. Притча о ближнем. Учение о неотступности в молитве

Глава 27 Обличение фарисеев и законников на обеде у фарисея. Наставления ученикам. Беседа о любостяжании. Притча о богаче. Притчи о рабах, ожидающих возвращения господина своего, и о благоразумном домоправителе. Речь Иисуса по поводу известия о казни Пилатом галилеян. Притча о смоковнице. Исцеление скорченной женщины

Глава 28 Иисус в Иерусалиме на празднике обновления

Глава 29 Исцеление страдавшего водяной болезнью. Притча о званных. Речь о малом числе спасающихся. Притча о богаче и нищем Лазаре

Глава 30 Учение Иисуса Христа о разводе и девственности. Благословение детей

Глава 31 Притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме. Притча о блудном сыне. Притча о неверном управителе

Глава 32 Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Исцеление десяти прокаженных. Притча о судье неправедном. Притча о фарисее и мытаре. Беседа с богатым юношей и учениками о богатстве. Притча о работниках в винограднике

Глава 33 Воскрешение Лазаря. Заговор первосвященников и фарисеев

Глава 34 Просьба Саломии и сыновей ее, Иакова и Иоанна. Наставление о смирении. Иисус в доме Закхея-Мытаря. Притча о минах. Исцеление слепого Вартимея

Глава 35 Иисус в Вифании. Торжественный въезд в Иерусалим. Осуждение бесплодной смоковницы. Изгнание торговцев и меновщиков из храма

Глава 36 Беседы в храме. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. Речь о камне, отвергнутом строителями. Притча о брачном пире. Ответ Иисуса фарисеям о подати кесарю. Ответ саддукеям о воскресении. Ответ законнику о наибольшей заповеди. Речь о Христе: чей Он Сын? Обличение книжников и фарисеев. Лепта вдовы. Приход эллинов к Иисусу. Притча о пшеничном зерне. Молитва Иисуса и голос с неба

Глава 37 Беседа Иисуса с Апостолами о разрушении Иерусалима и о кончине мира. Притча о десяти девах и талантах. Рассказ о Страшном Суде

Глава 38 Иисус в доме Симона-прокаженного

Глава 39 Тайная Вечеря. Приготовления. Спор Апостолов. Омовение ног. Наставление о смирении. Обличение предателя и уход его с Вечери. Установление Таинства Евхаристии. Прощальная беседа Иисуса с одиннадцатью Апостолами. Окончание Тайной Вечери и уход из Иерусалима на гору Елеонскую

Глава 40 Наставление Апостолам по пути в Гефсиманию. Притча о виноградной лозе. Молитва Иисуса

Глава 41 Иисус в Гефсиманском саду. Моление о чаше. Взятие Иисуса под стражу

Глава 42 Иисус у бывшего первосвященника Анны. Иисус перед судом синедриона. Отречение Петра. Вторичное, на рассвете, заседание синедриона. Раскаяние Иуды

Глава 43 Иисус на суде Пилата. Иисус у Ирода. Вторичный суд Пилата. Бичевание Иисуса. Предание Пилатом Иисуса во власть синедриона

Глава 44 Шествие на Голгофу. Распятие Иисуса и двух разбойников. Смерть Иисуса. Снятие тела Иисуса со креста и погребение Его. Приставление стражи ко гробу

Глава 45 Воскресение Иисуса Христа. Подкуп первосвященниками стражников. Явление Христа Марии Магдалине. Явление Его женам-мироносицам

Глава 46 Явление Господа ученикам, шедшим в Эммаус. Явление Его десяти Апостолам. Вторичное явление им и Фоме

Глава 47 Явление Христа Апостолам в Галилее. Вознесение Господне

Глава 48 Что вы думаете о Христе

Приложения

1. Когда Иуда ушел с Тайной Вечери

2. В котором часу был распят Иисус Христос