Глазерсон - Скрытый свет Шабата
Произнесение *И завершено было сотворение неба и земли...» способствует искуплению и прощению грехов. Произнесение отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...» имеет большое значение. Хазаль (наши благословенной памяти мудрецы) говорили: «Когда еврей молится в вечер Шабата и произносит: «И завершено было сотворение неба и земли...», два ангела-служителя, сопровождающих его, возлагают свои руки на его голову, говоря ему:
«Твои грехи стерты и тебе даровано искупление всех твоих проступков». Когда человек произносит отрывок, начинающийся со стиха «И завершено было сотворение неба и земли...», глубоко вникая в его смысл, он осознает единство Б-га. Рав Шимшон Пинкус (благословенна память праведника) писал в своей книге «Шабат Малхета» (с. 52): Осознание единства Вс-вышнего, благословен Он, и того, что совершенно недопустимо делать что-либо (не дай Б-г) против Его воли - уже само по себе является отрицанием и освобождением от греха, и не существует большего раскаяния, чем это.
Ведь мы приходим к пониманию и осознанию греха как противоположности действительности, и тем самым удостаиваемся прощения наших прегрешений...Сущность Шабата заключается в открытии того факта, что Вс-вышний сотворил весь Мир. Поэтому Шабат является раскрытием в этом мире самого Вс-вышнего, благословен Он, кроме которого нет ничего. В этом и заключается сущность Шабата - в том, что Творец Сам раскрывается в этом мире, показывая нам, что нет ничего, кроме Него.
В этой книге мы сосредоточимся на понятии «еврей» (יהודי, гематрия 35), отраженном в 144 буквах отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...», а также рассмотрим тридцать пять слов этого отрывка, его сто сорок четыре буквы, и исследуем глубокое значение этих чисел и их связь с Шабатом и Творением. Рав Яаков Орбах (благословенной памяти) в своей труде «Тайна Шабата и семи» упоминает определенные ключевые числа, имеющие значение в их связи с Шабатом и Творением.
Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата
Иерусалим ,2008
340 с.
Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата - Содержание
- Зоар
- Древо Жизни
Скрытый свет Шабата
- Произнесение «И завершено было сотворение неба и земли...» способствует искуплению и прощению грехов
- Тридцать пять слов отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...» и тридцать пять стихов в рассказе о Сотворении Мира
- В этом стихе, завершающем рассказ о Творении, - сорок девять букв
- Три стиха, тридцать пять слов, сто сорок четыре буквы в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...» (Берешит (Бытие) 2:1-3)
- Евреи (йегудим), Йегуда, Малхут, Шабат
- Шабат - источник скромности («бедности») и смирения, Отличительных признаков еврея
- Семь и пять, сытость и веселье в Святой Шабат
- Шабат - источник знания и мысли
- Произнесение זה (зе) и ) זאתзот) представляет собой раскрытие сфиры Малхут (Царство) и Святого Шабата
- Малая гематрия имени Моше равна 12
- Двенадцать - число, связанное со святостью Шабата
- Йегуди - буквы йуд, хей (-׳ה) из Имени Вс-вышнего
- 144 слова Леха Доди и их соответствие 144 буквам отрывка «И завершено было сотворение неба и земли..»
- В вечернем Киддуше на Шабат - 72 слова
- Шабат - основа цельности, а цельность - это жизнь еврея
- Израиль - партнер Шабата и соучастник Творения Вселенной
- Шабат -источник существования мира, основой которого были шесть дней
- Шабат придает форму материальному миру
- Шабат - день, когда душа стремится к своему высшему источнику
- Ключевые слова, закодированные в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...»
- Правда - אמת
- נר (нер, «свеча»)
- ה-ן-׳ה
- 27 букв ивритского алфавита, включая конечные формы
- 72, числовое значение Имени Б-га, связано с миром Ацилут
- Девять и шесть - числа, представляющие сфиру Йесод, связанную с Шабатом
- Фундамент еврейского дома зависит от Шабата
- Святость Шабата и святость Иерусалима
- Святость Шабата - основа связи между мужчиной и женщиной
- Буквы слова «Шабат» -ש-בת, намекают на то, что высший свет открывается еврейской женщине в Шабат
- Святой огонь в еврейской душе в Шабат
- В Шабат раскрывается свет правды
- Свет трех патриархов, раскрывающийся в еврейской душе в Шабат
- Еврейское единство - одна из особых сил Шабата
- Брит мила и Шабат
- «И завершено было сотворение неба и земли...»
- Число семь в субботних молитвах
- Стремление души к соединению с Б-гом в Шабат
- Раскрытие в Шабат тринадцати атрибутов милосердия
- Числа, кратные семи - в субботних молитвах
- Тайна количества строф, слов и букв в Леха Доди
- Шабат - сочетание строгости и милосердия
- Избавление еврейского народа благодаря соблюдению Шабата
- Три субботних трапезы и их соответствие трем праотцам
- Тайна׳ числа семьдесят и святости Шабата
- Святость Шабата - против Амалека
- «...день шестой. Из завершено было сотворение неба...»
- Субботние понятия, выраженные в кодах Торы
- ישראל (Исраэль) с интервалом семь букв
- ישראל (Исраэль) с интервалом пятьдесят букв
- רנ (нер, «свеча») с буквенным интервалом 42
- איש (иш, «мужчина») и ה אש (иша, «женщина») с интервалом 26 букв
- שבת (Шабат, Суббота) с интервалом 9 букв
- שבת (Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 52
- שבת (Шабат, Суббота) с интервалом 60 букв
- שבת (Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 73
- שלום (шалом, «мир») с интервалом 34 буквы
- בית (байт, «дом») с интервалом 13 букв
- אורה (ора, «свет») и אור (op, «свет») с интервалом три буквы
- אור (op, «свет») с буквенным интервалом тридцать девять
- קדם (кедем, «ранее») с буквенным интервалом сорок три
- לב (лев, «сердце») с интервалом четырнадцать букв
- לב (лев, «сердце») с интервалом шесть букв
- בתר (Кетер, Корона) с интервалом шесть букв
- ברית (брит, «союз, завет») с интервалом тринадцать букв
- אש (эш, «огонь») с буквенным интервалом один
- היראה (айир'а, «страх») с интервалом две буквы
- Буквы слова בראשית (Берешит, «В начале...»), составляющие также выражения
- אמת (эмет, «правда») с интервалом пять букв
Мистическая слава Шабата
- Уникальность Шабата
- Страх перед Шабатом
- Шабат и раскаяние
- Математическое определение Шабата
- Особый дар Шабата
- Арсенал Шабата
- Удовольствие от Шабата
- Замечательная буква ש
- Свойства Шабата
- Шабат - духовный лекарь
- Подготовка к Шабату
- Шабат, святость и королевская власть
- Шабат и Избавление
- Шабат и песня
- Семена смирения, веры и мира
Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата - Шабат — источник знания и мысли
В Шабат еврею даруется качество Знание (Даат), как сказано (Шмот (Исход) 31:13): «Субботы мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и вами в роды ваши, чтобы знали (ладаат), что Я - Г-сподь, освящающий вас». Бен Иш Хай находит намек на это во внутренней гематрии милуя слова Шабат (שבת). Внутренняя гематрия милуя определяется полным написанием названий букв, входящих в слово, а затем отбрасыванием первой («внешней») буквы каждого названия. Буквы слова Шабат - шин, бет, тав (שין, בית, תו). Отбрасывая первые буквы названий, мы получаем «внутренние» буквы: ,ין 1 ,׳ת. Числовое значение этих букв, 476, равно гематрии слова בדעת (бедаат), означающего «со знанием». Радость и ликование появляются в результате понимания (Вина), постижения сердца. Связь между Шабатом и сердцем раскрывается при написании полных названий букв, составляющих слово «сердце», למד, בית :לב. Числовое значение полного написания этих букв равно внутренней гематрии милуя слова שבת (Шабат), в котором название буквы ת записано более полно, т. е.תיו вместо תו
= למד, בית = לב486
= ין, ית, יו486
В день размышлений, Шабат, нам дается возможность служения Б-гу с радостью. Действительно, буквы, составляющие слово «мысль» (מחשבה), записанные в другом порядке, образуют слово בשמחה - «с радостью». Источником мысли (מחשבה,числовое значение 355) служит сфира Малхут, проявляющаяся в нижнем мире в Шабат. Число семь (שבע, шева) - источник насыщения (שבע, сова) для человека. Талмуд (Арахин 13а) обращается к этой теме в комментарии на стих Теилим (Псалмов) (16:11): «Полнота радостей - в Твоем присутствии». Наши мудрецы говорят: «Читай это не как ' полнота', а как 'семь'». Главное правило состоит в том, что когда Хазаль говорят: «Не читай это 'так-то', а 'так-то'», это указывает на отношения между средством и целью. В нашем случае это означает, что «семь» является средством для достижения «полноты», «насыщения».
В Святой Шабат раскрываются два основополагающих понятия: «пять» (חמשה), соответствующее «радости» (שמחה) и «семь» (שבע, шева), соответствующее «насыщению» (שבע, сова). На это же намекает число тридцать пять, поизведение пяти и семи, которое является числом слов в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...» Намек на это содержится в утренней молитве в Шабат, когда мы говорим: «Соблюдающие Шабат и призывающие субботние удовольствия радуются Твоему царству... все насыщаются и наслаждаются добром Твоим» (שמתו במלכותך שומרי וקוראי ענג שבת... כולם ישבעו יתענגו מטובך•). Здесь те же понятия представлены в глагольной форме: ישמחו («радуются»), что соответствует числу пять (חמש) и ישבעו («насыщаются»), что соответствует числу семь (שבע). В Святой Шабат, когда раскрывается свет Б-жественного Присутствия,евреи удостаиваются радости, как сказал Царь Давид в своем псалме: «Полнота радостей - в Твоем присутствии».
Произнесение זה (эе) и זאת (зот) представляет собой раскрытие сфиры Малхут (Царство) и Святого Шабата
Число семь - числовое значение буквы ז, а пять - числовое значение буквы л. Эти две буквы образуют местоимение זה (зе, «это») - слово, связанное со сфирой Малхут (Кеилат Яаков, Мафтеах ЛеТорат аКаббала, о слове זה). Малхут - седьмая из сфирот (если начинать отсчет от сфиры Хесед). Таким образом, она связана с Шабатом, Седьмым днем. Слово זה - форма мужского рода этого местоимения, а слово זאת - форма женского рода. Мидраш Рабба говорит об этом слове в начале Парашат Ахарей Мот. Комментируя стих «С этим Аарон войдет в Святилище» (בזאת יבא אהרן אל הקדש) Мидраш отмечает, что существует десять вещей, которые называются ) זאתзот, «эта»). Одна из них - это Шабат, Святая Суббота, по поводу которой Мидраш цитирует стих из книги Йешайи (56:2): «Счастлив человек, делающий это... соблюдающий субботу, не оскверняя ее» (אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו).
(Хазаль в другом месте [Шабат 1786] обращают внимание на значение того факта, что слово «человек» (אנוש, энош) в этом стихе совпадает с именем Эноша, первого идолопоклонника [см. Берешит (Бытие) 4:26 и комментарии Раши там], а слово, означающее «оскверняя его» (מחללו) похоже на слово «прощенный» (מחול). Таким образом, из этого стиха в книге Йешайи следует, что «соблюдающий законы Шабата - даже если он идолопоклонник, как Энош - прощается ему»). Слово זאת можно представить разделенным на две части, ז и את. Межеричский Магид объясняет это так. Первая часть, ז (числовое значение 7), соответствует материальному миру, характеристикой которого служит число семь. Вторая часть, את, состоит из первой и последней букв ивритского алфавита. А буквы ивритского алфавита представляют собой высший корень или источник, с помощью которого Вс־вышний сотворил Мироздание.
Зоар делает вывод об этом на основании первого стиха Торы: «В начале сотворил Б-г небо и землю» ( בראשית ברא א-ל-ק-י-ם את השמים ואת הארץ). Зоар отмечает, что Тора вставляет слово את перед словами «небо» и «земля», чтобы показать нам, что они были созданы с помощью את, букв ивритского алфавита. Таким образом, говорит Межеричский Магид, слово זאת представляет собой комбинацию нашего материального мира (т) и его высшего источника (את). Как сказано выше, Шабат, Седьмой день, связан с Малхут, седьмой сфирой. Точно так же Шабат связан с буквами ивритского алфавита. Это выясняется путем сравнения гематрии слова «Шабат» (702 ,שבת) и числа, получаемого при умножении 27 на 26, где 27 - полное количество букв в ивритском алфавите (включая пять конечных форм: ך, ם, ן, ף, ץ), а 26 - числовое значение Б-жественного Имени, гн-п-27 :׳ х 26 = 702.
Итак, слово זאת намекает на объединение двух миров - с одной стороны, материальный мир и сфира Малхут (оба представлены числом 7); с другой стороны, высший мир, связанный со сфирой Вина (Понимание), ассоциируется с буквами ивритского алфавита, посредством которых была «построена» Вселенная (Вина, בינה, Понимание, имеет отношение к слову бния, בניה, «строительство»). Словом זאת, согласно Мидраш Рабба (процитированному выше), называется также народ Израиля. Такой вывод можно сделать на основании стиха из Песни Песней (Шир аШирим 7:8), в котором Г-сподь прославляет Израиль: «этот стан твой пальме финиковой подобен» (זאת קומתך דמתה לתמר). Израиль и Шабат представляют собой пару. Они обладают схожими чертами. И это отражено в том факте, что оба ассоциируются со словом זאת.
Так же, как буквы слова ז-את - זאת отражают связь между материальным миром и его высшими корнями, так и в буквах слова זה (зе, «это»), ז-ה видна эта связь. ה - буква, с помощью которой Вс-вышний сотворил миры. Так говорят наши мудрецы (Менахот 296), основываясь на стихе из книги Берешит (Бытие) 2:4, где слово, означающее «при сотворении их», בוזבראם, можно прочитать как ב-ה בראם, «С помощью ה Он сотворил их». Буква ה, числовое значение которой - 5, связана с силой устной речи, когда используются пять частей речевого аппарата - горло, нёбо, зубы, язык и губы. Согласно учению Каббалы, они соответствуют пяти частям души - йехида, хая, нешама, руах и нефеш (см. Кеилат Яаков, פה).
Мне понравилась- нравиться творчество этого Равина. - Всё в 7 семёрке - в совершенстве - совершенство