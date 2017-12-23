Произнесение *И завершено было сотворение неба и земли...» способствует искуплению и прощению грехов. Произнесение отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...» имеет большое значение. Хазаль (наши благословенной памяти мудрецы) говорили: «Когда еврей молится в вечер Шабата и произносит: «И завершено было сотворение неба и земли...», два ангела-служителя, сопровождающих его, возлагают свои руки на его голову, говоря ему:

«Твои грехи стерты и тебе даровано искупление всех твоих проступков». Когда человек произносит отрывок, начинающийся со стиха «И завершено было сотворение неба и земли...», глубоко вникая в его смысл, он осознает единство Б-га. Рав Шимшон Пинкус (благословенна память праведника) писал в своей книге «Шабат Малхета» (с. 52): Осознание единства Вс-вышнего, благословен Он, и того, что совершенно недопустимо делать что-либо (не дай Б-г) против Его воли - уже само по себе является отрицанием и освобождением от греха, и не существует большего раскаяния, чем это.

Ведь мы приходим к пониманию и осознанию греха как противоположности действительности, и тем самым удостаиваемся прощения наших прегрешений...Сущность Шабата заключается в открытии того факта, что Вс-вышний сотворил весь Мир. Поэтому Шабат является раскрытием в этом мире самого Вс-вышнего, благословен Он, кроме которого нет ничего. В этом и заключается сущность Шабата - в том, что Творец Сам раскрывается в этом мире, показывая нам, что нет ничего, кроме Него.

В этой книге мы сосредоточимся на понятии «еврей» ( יהודי , гематрия 35), отраженном в 144 буквах отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...», а также рассмотрим тридцать пять слов этого отрывка, его сто сорок четыре буквы, и исследуем глубокое значение этих чисел и их связь с Шабатом и Творением. Рав Яаков Орбах (благословенной памяти) в своей труде «Тайна Шабата и семи» упоминает определенные ключевые числа, имеющие значение в их связи с Шабатом и Творением.

Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата

Иерусалим ,2008

340 с.

Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата - Содержание

Зоар

Древо Жизни

Скрытый свет Шабата

Произнесение «И завершено было сотворение неба и земли...» способствует искуплению и прощению грехов

Тридцать пять слов отрывка «И завершено было сотворение неба и земли...» и тридцать пять стихов в рассказе о Сотворении Мира

В этом стихе, завершающем рассказ о Творении, - сорок девять букв

Три стиха, тридцать пять слов, сто сорок четыре буквы в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...» (Берешит (Бытие) 2:1-3)

Евреи (йегудим), Йегуда, Малхут, Шабат

Шабат - источник скромности («бедности») и смирения, Отличительных признаков еврея

Семь и пять, сытость и веселье в Святой Шабат

Шабат - источник знания и мысли

Произнесение זה (зе) и ) זאת зот) представляет собой раскрытие сфиры Малхут (Царство) и Святого Шабата

(зе) и зот) представляет собой раскрытие сфиры Малхут (Царство) и Святого Шабата Малая гематрия имени Моше равна 12

Двенадцать - число, связанное со святостью Шабата

Йегуди - буквы йуд, хей (- ׳ ה ) из Имени Вс-вышнего

) из Имени Вс-вышнего 144 слова Леха Доди и их соответствие 144 буквам отрывка «И завершено было сотворение неба и земли..»

В вечернем Киддуше на Шабат - 72 слова

Шабат - основа цельности, а цельность - это жизнь еврея

Израиль - партнер Шабата и соучастник Творения Вселенной

Шабат -источник существования мира, основой которого были шесть дней

Шабат придает форму материальному миру

Шабат - день, когда душа стремится к своему высшему источнику

Ключевые слова, закодированные в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...»

Правда - אמת

נר (нер, «свеча»)

(нер, «свеча») ה - ן - ׳ ה

- - 27 букв ивритского алфавита, включая конечные формы

72, числовое значение Имени Б-га, связано с миром Ацилут

Девять и шесть - числа, представляющие сфиру Йесод, связанную с Шабатом

Фундамент еврейского дома зависит от Шабата

Святость Шабата и святость Иерусалима

Святость Шабата - основа связи между мужчиной и женщиной

Буквы слова «Шабат» - ש-בת , намекают на то, что высший свет открывается еврейской женщине в Шабат

, намекают на то, что высший свет открывается еврейской женщине в Шабат Святой огонь в еврейской душе в Шабат

В Шабат раскрывается свет правды

Свет трех патриархов, раскрывающийся в еврейской душе в Шабат

Еврейское единство - одна из особых сил Шабата

Брит мила и Шабат

«И завершено было сотворение неба и земли...»

Число семь в субботних молитвах

Стремление души к соединению с Б-гом в Шабат

Раскрытие в Шабат тринадцати атрибутов милосердия

Числа, кратные семи - в субботних молитвах

Тайна количества строф, слов и букв в Леха Доди

Шабат - сочетание строгости и милосердия

Избавление еврейского народа благодаря соблюдению Шабата

Три субботних трапезы и их соответствие трем праотцам

Тайна ׳ числа семьдесят и святости Шабата

числа семьдесят и святости Шабата Святость Шабата - против Амалека

«...день шестой. Из завершено было сотворение неба...»

Субботние понятия, выраженные в кодах Торы

ישראל (Исраэль) с интервалом семь букв

(Исраэль) с интервалом семь букв ישראל (Исраэль) с интервалом пятьдесят букв

(Исраэль) с интервалом пятьдесят букв ר נ (нер, «свеча») с буквенным интервалом 42

(нер, «свеча») с буквенным интервалом 42 איש (иш, «мужчина») и ה אש (иша, «женщина») с интервалом 26 букв

(иш, «мужчина») и (иша, «женщина») с интервалом 26 букв שבת (Шабат, Суббота) с интервалом 9 букв

(Шабат, Суббота) с интервалом 9 букв שבת (Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 52

(Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 52 שבת (Шабат, Суббота) с интервалом 60 букв

(Шабат, Суббота) с интервалом 60 букв שבת (Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 73

(Шабат, Суббота) с буквенным интервалом 73 שלום (шалом, «мир») с интервалом 34 буквы

(шалом, «мир») с интервалом 34 буквы בית (байт, «дом») с интервалом 13 букв

(байт, «дом») с интервалом 13 букв אורה (ора, «свет») и אור (op, «свет») с интервалом три буквы

(ора, «свет») и (op, «свет») с интервалом три буквы אור (op, «свет») с буквенным интервалом тридцать девять

(op, «свет») с буквенным интервалом тридцать девять קדם (кедем, «ранее») с буквенным интервалом сорок три

(кедем, «ранее») с буквенным интервалом сорок три לב (лев, «сердце») с интервалом четырнадцать букв

(лев, «сердце») с интервалом четырнадцать букв לב (лев, «сердце») с интервалом шесть букв

(лев, «сердце») с интервалом шесть букв בתר (Кетер, Корона) с интервалом шесть букв

(Кетер, Корона) с интервалом шесть букв ברית (брит, «союз, завет») с интервалом тринадцать букв

(брит, «союз, завет») с интервалом тринадцать букв אש (эш, «огонь») с буквенным интервалом один

(эш, «огонь») с буквенным интервалом один היראה (айир'а, «страх») с интервалом две буквы

(айир'а, «страх») с интервалом две буквы Буквы слова בראשית (Берешит, «В начале...»), составляющие также выражения

(Берешит, «В начале...»), составляющие также выражения אמת (эмет, «правда») с интервалом пять букв

Мистическая слава Шабата

Уникальность Шабата

Страх перед Шабатом

Шабат и раскаяние

Математическое определение Шабата

Особый дар Шабата

Арсенал Шабата

Удовольствие от Шабата

Замечательная буква ש

Свойства Шабата

Шабат - духовный лекарь

Подготовка к Шабату

Шабат, святость и королевская власть

Шабат и Избавление

Шабат и песня

Семена смирения, веры и мира

Матитьягу Глазерсон - Скрытый свет Шабата - Шабат — источник знания и мысли

В Шабат еврею даруется качество Знание (Даат), как сказано (Шмот (Исход) 31:13): «Субботы мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и вами в роды ваши, чтобы знали (ладаат), что Я - Г-сподь, освящающий вас». Бен Иш Хай находит намек на это во внутренней гематрии милуя слова Шабат ( שבת ). Внутренняя гематрия милуя определяется полным написанием названий букв, входящих в слово, а затем отбрасыванием первой («внешней») буквы каждого названия. Буквы слова Шабат - шин, бет, тав ( שין, בית, תו ). Отбрасывая первые буквы названий, мы получаем «внутренние» буквы: , ין 1 , ׳ת . Числовое значение этих букв, 476, равно гематрии слова בדעת (бедаат), означающего «со знанием». Радость и ликование появляются в результате понимания (Вина), постижения сердца. Связь между Шабатом и сердцем раскрывается при написании полных названий букв, составляющих слово «сердце», למד, בית :לב . Числовое значение полного написания этих букв равно внутренней гематрии милуя слова שבת (Шабат), в котором название буквы ת записано более полно, т. е. תיו вместо תו

= למד, בית = לב 486

= ין, ית, יו 486

В день размышлений, Шабат, нам дается возможность служения Б-гу с радостью. Действительно, буквы, составляющие слово «мысль» ( מחשבה ), записанные в другом порядке, образуют слово בשמחה - «с радостью». Источником мысли ( מחשבה ,числовое значение 355) служит сфира Малхут, проявляющаяся в нижнем мире в Шабат. Число семь ( שבע , шева) - источник насыщения ( שבע , сова) для человека. Талмуд (Арахин 13а) обращается к этой теме в комментарии на стих Теилим (Псалмов) (16:11): «Полнота радостей - в Твоем присутствии». Наши мудрецы говорят: «Читай это не как ' полнота', а как 'семь'». Главное правило состоит в том, что когда Хазаль говорят: «Не читай это 'так-то', а 'так-то'», это указывает на отношения между средством и целью. В нашем случае это означает, что «семь» является средством для достижения «полноты», «насыщения».

В Святой Шабат раскрываются два основополагающих понятия: «пять» ( חמשה ), соответствующее «радости» ( שמחה ) и «семь» ( שבע , шева), соответствующее «насыщению» ( שבע , сова). На это же намекает число тридцать пять, поизведение пяти и семи, которое является числом слов в отрывке «И завершено было сотворение неба и земли...» Намек на это содержится в утренней молитве в Шабат, когда мы говорим: «Соблюдающие Шабат и призывающие субботние удовольствия радуются Твоему царству... все насыщаются и наслаждаются добром Твоим» ( שמתו במלכותך שומרי וקוראי ענג שבת... כולם ישבעו יתענגו מטובך •). Здесь те же понятия представлены в глагольной форме: ישמחו («радуются»), что соответствует числу пять ( חמש ) и ישבעו («насыщаются»), что соответствует числу семь ( שבע ). В Святой Шабат, когда раскрывается свет Б-жественного Присутствия,евреи удостаиваются радости, как сказал Царь Давид в своем псалме: «Полнота радостей - в Твоем присутствии».

Произнесение זה (эе) и זאת (зот) представляет собой раскрытие сфиры Малхут (Царство) и Святого Шабата

Число семь - числовое значение буквы ז , а пять - числовое значение буквы л. Эти две буквы образуют местоимение זה (зе, «это») - слово, связанное со сфирой Малхут (Кеилат Яаков, Мафтеах ЛеТорат аКаббала, о слове זה ). Малхут - седьмая из сфирот (если начинать отсчет от сфиры Хесед). Таким образом, она связана с Шабатом, Седьмым днем. Слово זה - форма мужского рода этого местоимения, а слово זאת - форма женского рода. Мидраш Рабба говорит об этом слове в начале Парашат Ахарей Мот. Комментируя стих «С этим Аарон войдет в Святилище» ( בזאת יבא אהרן אל הקדש ) Мидраш отмечает, что существует десять вещей, которые называются ) זאת зот, «эта»). Одна из них - это Шабат, Святая Суббота, по поводу которой Мидраш цитирует стих из книги Йешайи (56:2): «Счастлив человек, делающий это... соблюдающий субботу, не оскверняя ее» ( אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו ).

(Хазаль в другом месте [Шабат 1786] обращают внимание на значение того факта, что слово «человек» ( אנוש , энош) в этом стихе совпадает с именем Эноша, первого идолопоклонника [см. Берешит (Бытие) 4:26 и комментарии Раши там], а слово, означающее «оскверняя его» ( מחללו ) похоже на слово «прощенный» ( מחול ). Таким образом, из этого стиха в книге Йешайи следует, что «соблюдающий законы Шабата - даже если он идолопоклонник, как Энош - прощается ему»). Слово זאת можно представить разделенным на две части, ז и את . Межеричский Магид объясняет это так. Первая часть, ז (числовое значение 7), соответствует материальному миру, характеристикой которого служит число семь. Вторая часть, את , состоит из первой и последней букв ивритского алфавита. А буквы ивритского алфавита представляют собой высший корень или источник, с помощью которого Вс ־ вышний сотворил Мироздание.

Зоар делает вывод об этом на основании первого стиха Торы: «В начале сотворил Б-г небо и землю» ( בראשית ברא א-ל-ק-י-ם את השמים ואת הארץ ). Зоар отмечает, что Тора вставляет слово את перед словами «небо» и «земля», чтобы показать нам, что они были созданы с помощью את , букв ивритского алфавита. Таким образом, говорит Межеричский Магид, слово זאת представляет собой комбинацию нашего материального мира (т) и его высшего источника ( את ). Как сказано выше, Шабат, Седьмой день, связан с Малхут, седьмой сфирой. Точно так же Шабат связан с буквами ивритского алфавита. Это выясняется путем сравнения гематрии слова «Шабат» (702 ,שבת ) и числа, получаемого при умножении 27 на 26, где 27 - полное количество букв в ивритском алфавите (включая пять конечных форм: ך, ם, ן, ף, ץ ), а 26 - числовое значение Б-жественного Имени, гн-п-27 :׳ х 26 = 702.

Итак, слово זאת намекает на объединение двух миров - с одной стороны, материальный мир и сфира Малхут (оба представлены числом 7); с другой стороны, высший мир, связанный со сфирой Вина (Понимание), ассоциируется с буквами ивритского алфавита, посредством которых была «построена» Вселенная (Вина, בינה , Понимание, имеет отношение к слову бния, בניה , «строительство»). Словом זאת , согласно Мидраш Рабба (процитированному выше), называется также народ Израиля. Такой вывод можно сделать на основании стиха из Песни Песней (Шир аШирим 7:8), в котором Г-сподь прославляет Израиль: «этот стан твой пальме финиковой подобен» ( זאת קומתך דמתה לתמר ). Израиль и Шабат представляют собой пару. Они обладают схожими чертами. И это отражено в том факте, что оба ассоциируются со словом זאת .