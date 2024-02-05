Голл Мелхола Энн – Женщины на передовой – Призыв к отваге

Жизнь состоит из множества перемен и испытаний, заставляющих нас проявлять гибкость. Я знаю! Я очень хорошо помню тот вечер. Шла пятая неделя пребывания Божьего в нашем доме. Дело было в конце 1992 года. Тогда у нас с Мелхолой Энн состоялся тот решающий, теперь уже ставший историческим разговор. В страхе Божьем я заявил:

- Я не знаю, кто ты и кем ты становишься!

Она ответила так же бесстрашно:

- Я сама не понимаю, кто я теперь и кем я становлюсь!

Возможно, это трудно понять, но мы оба вздохнули с облегчением. По крайней мере, мы знали, что мы все еще в единстве, все еще в руках Божьих, и могли продолжать изменяться из тех, кем мы были, в тех, кем Бог хотел видеть нас.

Какое это имеет отношение к этой книге, спросите вы. Да самое непосредственное! Жизнь моей жены изменилась! Наша жизнь изменилась! Мы по-прежнему призваны и продолжаем меняться. И теперь я хочу увидеть, как Тот же Самый Бог перемен придет и “раскачает вашу лодку”, освобождая вас от оков страха и угроз, дав вам тот же дух отваги и силы, который могущественно наполнил мою жену в те дни. Да! Мелхола Энн и я хотим, чтобы вы стали теми, кем Бог желает видеть вас, во имя Иисуса! Эта несущая вызов книга написана о той поразительной перемене, происходящей благодаря действию Святого Духа, которая называется отвагой!

Первая часть, “Долой боязнь!” (ведущую к угнетению), рассказывает о том, что произошло с моей женой за время ее хождения с Господом и о связанных с этим переживаниях. Эта часть — повествование, состоящее из правдивых историй о реальной жизни обыкновенной женщины Божьей. В конце первой части Мелхола Энн обращается к биографии Жанны д’Арк, которая произвела на мою жену такое впечатление, что повлияла на все последующие годы ее жизни.

Вторая часть, “Отважные женщины”, погружает нас в историю Церкви от самых истоков и до сегодняшних дней. В этой части — рассказы о женщинах, которые были использованы Богом на передовой. Вот их имена: Вибия Перпетуа, которая была замучена за веру во времена первой церкви; Со- джорна Тру - чернокожая женщина, лидер антирабовладель- ческого движения; Гарриет Тубман — еще один посвященный чернокожий первопроходец. Она в годы, предшествующие гражданской войне в Америке, по так называемой линии “Метро”, переправляла рабов туда, где они получали свободу. Вдохновляют истории жизни Эмми Симпл Макферсон, исцеляющей евангелистки рубежа XIX-XX веков; Лидии Кристенсен-Принс, заботившейся о сиротах, ставшей предвестницей целей Божьих для еврейского народа; Берты Смит — женщины-миссионерки, баптистки, лидера пробуждения в Шаньдуне (Китай). Затем мы прикоснемся к удивительной жизни Корри Тэн Бом — женщины, которая пострадала за Христа и еврейский народ во время Холокоста. И, наконец, мы узнаем о судьбе отважной женщины нашего поколения — Джеки Пул- лингер-То, британской евангелистке и миссионерке в городе, расположенном за стенами, в Гонконге. Да! Бог могущественно действовал через отважных женщин на протяжении всей истории Церкви.

Мелхола Энн Голл – Женщины на передовой – Призыв к отваге

Пер. с англ. – К.: Варух, 2003. – 192 с.

ISBN 966-7023-54-0

Мелхола Энн Голл – Женщины на передовой – Содержание

Предисловие

Введение

Часть I Долой боязнь!

Глава 1 Никакого страха

Глава 2 Теперь я в армии!

Глава 3 Цена отваги

Часть II Отважные женщины

Глава 4 Вибия Перпетуа. Верная до смерти

Глава 5 Соджорна Тру. “Разве я не женщина?”

Глава 6 Гарриет Тубман. Моисей, спускайся

Глава 7 Эмми Симпл Макферсон. Вчера, сегодня и вовеки

Глава 8 Лидия Принс. Мир Иерусалиму

Глава 9 Берта Смит. Хождение в Духе

Глава 10 Корри Тэн Бом. Нет более глубокой глубины

Глава 11 Джекки Пуллингер-То. Сияние во тьме

Часть III Это наш день!