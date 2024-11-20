Гор - Миссия Церкви

В этом томе собрана содержательная часть лекций, прочитанных мною в кафедральной церкви св. Асафа37 в праздник св. Петра в этом году, на предложенную мне тему, а именно — миссия Церкви. Лекции не были написаны, и во время их чтения я не имел намерения их публиковать; но я изменил свое решение и постарался воспроизвести их посуществу, с небольшими изменениями и дополнениями, с помощью отчета, опубликованного в «Church Times». «Волнение», на которое намекается в начале первой лекции, было вызвано приближавшимися всеобщими выборами, имевшими, по крайней мере в Уэльсе, прямое отношение к положению Церкви. Общая аргументация лекций будет указывать на то, что, на мой взгляд, является наилучшим методом защиты Церкви.

Прежде чем продолжить, я хотел бы выразить свое ощущение огромной пользы, которую приносят собрания духовенства, подобные тому, в котором мне посчастливилось участвовать в Сент-Асафе. Было бы действительно благом, если бы в каждой епархии, особенно в каждой сельской епархии, благотворительность, подобная той, при помощи которой обеспечивается лектор в Сент-Асафе, причем весьма щедро, открыла бы путь к подобным собраниям. Собрать значительную часть духовенства епархии вместе на четыре дня для совместной молитвы и Евхаристии, а также для курса наставлений, который естественным образом приводит к совместному изучению, обсуждению и общению, представляется мне мерой, замечательно рассчитанной противостоять тому злу, которое изоляция и преобладание духовной апатии порождают в сельских епархиях. Почему бы этому примеру не последовать повсеместно?

Я знаю, что эти лекции многие сочтут слишком церковными. «Придавая большое значение церковной организации, — скажут, — вы только отталкиваете нонконформистов и способствуете разъединению». Мой ответ на это был бы простым. Если мы верим в то, что первоначальная Церковь и новозаветные документы, как мне кажется, почти заставляют нас верить в то, что наш Господь основал видимую Церковь, и что эта Церковь с ее вероучением и Писаниями, служением и таинствами является инструментом, который Он дал нам использовать, то наш путь ясен. Мы должны направить наши силы на то, чтобы сделать Церковь адекватной Божественному замыслу, столь же сильной в принципе, столь же широкой по охвату, столь же любящей по духу, какой ее задумал Господь, уповая на то, что в той мере, в какой реализуется ее истинное материнство, ее дети найдут свой мир в ее лоне. Мы не можем поверить, что существует какая-либо религиозная потребность, для удовлетворения которой в крайнем случае ресурсов Церкви недостаточно.

Между тем, очень важно, чтобы мы помнили, что все крещеные люди, даже если они принадлежат к отделившимся организациям, как индивиды являются членами Тела Христова. Конечно, было бы хорошо, если бы мы, церковные люди, старались использовать любую возможность для установления равных и дружеских социальных отношений с нонконформистами. Я думаю, что доктор Дёллингер38 однажды выразил большую надежду на то, что внутреннему воссоединению христиан в Англии в значительной степени будет способствовать совместное обучение членов Церкви и нонконформистов в университетах. Такое совместное обучение, способствующее развитию дружеских отношений между теми, кому предстоит стать священнослужителями Церкви или служителями иных религиозных организаций, может принести много пользы. Но не могут ли такие дружеские отношения быть установлены с равным успехом и в других местах? Такое личное знакомство принесет гораздо больше пользы, чем посещение членами Церкви нонконформистских собраний с целью обесценить их собственный церковный корабль. Этот последний способ действий, кажется, не может привести ни к какому другому результату, кроме как способствовать разъединению между нами.

Гор Ч. - Миссия Церкви - Четыре лекции, прочитанные в июне 1892 г. в кафедральном соборе в Сент-Асафе в Уэльсе

Μ.; Старая Потловка Пенз. обл.: Изд-во «Спасское дело», 2024. - 155 с.

ISBN 978-5-6051369-1-0

Гор Ч. - Миссия Церкви – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЛЕКЦИЯ I (Миссия Церкви)

ЛЕКЦИЯ II (Единство в Церкви Англии)

ЛЕКЦИЯ III (Отношение Церкви к независимым и враждебным мнениям)

ЛЕКЦИЯ IV (Миссия Церкви в обществе)

ПРИЛАГАЕМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ABSTRACT AND KEYWORDS