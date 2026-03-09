Греем - Курс христианской жизни и христианского свидетельствования

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга «Курс христианской жизни и христианского свидетельствования», подготовленная Чарльзом Риггсом и Томом Филлипсом для Ассоциации Билли Грэма, представляет собой интенсивную программу подготовки духовных наставников и евангелистов. Это методическое пособие было разработано специально для обучения волонтеров, которые трудятся на массовых крусейдах Грэма, помогая новообращенным сделать первые шаги в вере. Авторский коллектив ставит задачу не просто передать теоретические знания, а вооружить христианина практическими навыками личного свидетельства и душепопечения, делая акцент на дисциплине, знании Писания и личной святости служителя.

Содержательная часть курса структурирована как последовательный образовательный процесс, состоящий из четырех ключевых уроков и детальных процедурных инструкций. Программа охватывает путь верующего от формирования «плодотворной жизни» через ежедневное пребывание в Слове и молитве до «победоносной жизни», способной выстоять в испытаниях. Особое внимание уделяется технике «Мост к Жизни» — наглядному методу объяснения Евангелия, а также специфике работы с новообращенными, где критически важным считается этап последующего наставничества. Пособие включает в себя справочник по типичным возражениям и оговоркам, с которыми сталкиваются консультанты, предлагая четкие библейские ответы на сомнения и вопросы ищущих людей.

Издание отличается предельной лаконичностью, четкостью формулировок и высокой степенью практичности, что характерно для всех материалов Миннеаполисского центра Ассоциации. Каждая глава сопровождается домашними заданиями и планами духовной практики, превращая чтение в активное обучение. Книга служит незаменимым инструментом для поместных церквей и миссионерских организаций, стремящихся систематизировать процесс евангелизации. Это руководство учит дисциплине духа и профессионализму в самом важном, по мнению Грэма, деле на земле — приведении душ ко Христу и бережном взращивании их в новой жизни.

Билли Греем – Курс христианской жизни и христианского свидетельствования

Перевел с английского Владимир Честной. - Данный курс был подготовлен Чарльзом Риггсом и Томом Филлипсом из Отдела по работе с новообращенными. – Миннеаполис, Миннесота: Общество Билли Греема по евангелизации, б.г. – 100 с.

Билли Греем – Курс христианской жизни и христианского свидетельствования – Содержание

ПОДРУЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ХОДЕ ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ВОЗРАЖЕНИЯ И ОГОВОРКИ

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВЫЙ УРОК. ПЛОДОТВОРНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

  • Надо держаться за Слово Божие

  • Надо держаться за руку Божию

  • Домашнее задание для усвоения пройденного материала

  • Задание по духовной практике

ВТОРОЙ УРОК. ПОБЕДОНОСНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

  • Невзгоды закаляют характер

  • Идите Божиим путем

  • Что же самое важное?

  • Домашнее задание для усвоения пройденного материала

  • Задание по духовной практике Список рекомендуемой духовной литературы

ТРЕТИЙ УРОК. ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

  • Иллюстрация к теме "Мост к Жизни"

  • "Мое решение״'

  • Домашнее задание для усвоения пройденного материала

  • Задание по духовной практике

  • Пособия, предназначенные для более успешного свидетельствования

  • Библейское сравнение христианства с некоторыми вероисповеданиями и основными религиями

  • Список рекомендуемой духовной литературы

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК. РАБОТА С НОВООБРАЩЕННЫМИ

  • Стадии евангелизационной работы с новообращенными

  • Нужды новообращенного христианина

  • Ключ к успеху в работе с новообращенными

  • Домашнее задание для усвоения пройденного материала

ПРОЦЕДУРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДУХОВНЫХ СОВЕТНИ- КОВ И СТАРШИХ ДУХОВНЫХ СОВЕТНИКОВ

  • Информация общего характера

  • Призыв евангелиста

  • Духовное консультирование-собеседование

  • Полезные практические советы

  • Проверка усвоения процедурных инструкций

Views 66
Added 09.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

