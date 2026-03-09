Греем - Курс христианской жизни и христианского свидетельствования

Книга «Курс христианской жизни и христианского свидетельствования», подготовленная Чарльзом Риггсом и Томом Филлипсом для Ассоциации Билли Грэма, представляет собой интенсивную программу подготовки духовных наставников и евангелистов. Это методическое пособие было разработано специально для обучения волонтеров, которые трудятся на массовых крусейдах Грэма, помогая новообращенным сделать первые шаги в вере. Авторский коллектив ставит задачу не просто передать теоретические знания, а вооружить христианина практическими навыками личного свидетельства и душепопечения, делая акцент на дисциплине, знании Писания и личной святости служителя.

Содержательная часть курса структурирована как последовательный образовательный процесс, состоящий из четырех ключевых уроков и детальных процедурных инструкций. Программа охватывает путь верующего от формирования «плодотворной жизни» через ежедневное пребывание в Слове и молитве до «победоносной жизни», способной выстоять в испытаниях. Особое внимание уделяется технике «Мост к Жизни» — наглядному методу объяснения Евангелия, а также специфике работы с новообращенными, где критически важным считается этап последующего наставничества. Пособие включает в себя справочник по типичным возражениям и оговоркам, с которыми сталкиваются консультанты, предлагая четкие библейские ответы на сомнения и вопросы ищущих людей.

Издание отличается предельной лаконичностью, четкостью формулировок и высокой степенью практичности, что характерно для всех материалов Миннеаполисского центра Ассоциации. Каждая глава сопровождается домашними заданиями и планами духовной практики, превращая чтение в активное обучение. Книга служит незаменимым инструментом для поместных церквей и миссионерских организаций, стремящихся систематизировать процесс евангелизации. Это руководство учит дисциплине духа и профессионализму в самом важном, по мнению Грэма, деле на земле — приведении душ ко Христу и бережном взращивании их в новой жизни.

Билли Греем – Курс христианской жизни и христианского свидетельствования

Перевел с английского Владимир Честной. - Данный курс был подготовлен Чарльзом Риггсом и Томом Филлипсом из Отдела по работе с новообращенными. – Миннеаполис, Миннесота: Общество Билли Греема по евангелизации, б.г. – 100 с.

Билли Греем – Курс христианской жизни и христианского свидетельствования – Содержание

ПОДРУЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ХОДЕ ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ВОЗРАЖЕНИЯ И ОГОВОРКИ

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВЫЙ УРОК. ПЛОДОТВОРНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Надо держаться за Слово Божие

Надо держаться за руку Божию

Домашнее задание для усвоения пройденного материала

Задание по духовной практике

ВТОРОЙ УРОК. ПОБЕДОНОСНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Невзгоды закаляют характер

Идите Божиим путем

Что же самое важное?

Домашнее задание для усвоения пройденного материала

Задание по духовной практике Список рекомендуемой духовной литературы

ТРЕТИЙ УРОК. ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Иллюстрация к теме "Мост к Жизни"

"Мое решение״'

Домашнее задание для усвоения пройденного материала

Задание по духовной практике

Пособия, предназначенные для более успешного свидетельствования

Библейское сравнение христианства с некоторыми вероисповеданиями и основными религиями

Список рекомендуемой духовной литературы

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК. РАБОТА С НОВООБРАЩЕННЫМИ

Стадии евангелизационной работы с новообращенными

Нужды новообращенного христианина

Ключ к успеху в работе с новообращенными

Домашнее задание для усвоения пройденного материала

ПРОЦЕДУРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДУХОВНЫХ СОВЕТНИ- КОВ И СТАРШИХ ДУХОВНЫХ СОВЕТНИКОВ