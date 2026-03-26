Грилихес Леонид - Гебраизмы в Евангелии от Матфея

Одной немаловажной особенностью становления раннехристианской литературы является ее стремительность: если книги Ветхого Завета складывались на протяжении почти тысячелетия, то книги, вошедшие в канон Нового Завета, были написаны в течение 50—60 лет, т. е. буквально на протяжении одного-двух поколений.

Это поколение апостолов и «мужей апостольских» (2 пол. I в. по Р. X.), когда христианство «начиная от Иеру-салима» (Лк. 24, 47), утвердившись «по всей Иудее, Галилее и Самарии» (Деян. 9, 31), активно выходит за пределы не только Палестины, но и еврейства в целом. Рим, Греция, Малая Азия, Иерусалим — такова география написания новозаветных книг, авторы которых говорят и пишут на интернациональном греческом койне.

Мы специально выделили предлог «на», чтобы подчеркнуть, что хотя они пишут уже на греческом, но все же не совершенно по-гречески: их язык еще очень отчетливо сохраняет следы ближневосточной словесности — будь то влияние еврейской литературно-религиозной традиции или зависимость от самого раннего христианского иврито- или арамеоязычного предания, основным носителем которого являлась в первую очередь иерусалимская и, возможно, позднее антиохийская общины.

Протоиерей Леонид Грилихес – Гебраизмы в Евангелии от Матфея

Кафедра библеистики МДА

Фонд – «Серафим» – 17 с.

Москва – 2005 г.

Протоиерей Леонид Грилихес – Гебраизмы в Евангелии от Матфея - Введение

Последнее обстоятельство обнаруживает себя в огромном числе всякого рода гебраизмов или арамеизмов (как принято говорить, семитизмов), которые в той или иной степени присутствуют, пожалуй, во всех без исключения книгах новозаветного канона. Обычно различают семитизмы лексические и синтаксические, но этим проблема новозаветных семитизмов далеко не ограничивается.

Французский исследователь Ж. Карминьяк, который первым попытался произвести определенную типологизацию новозаветных семитизмов, помимо уже отмеченных семитизмов лексики и синтаксиса выделяет семитизмы стиля, композиции, заимствования, подражания, мышления и перевода. Три последних подводят к вопросу о природе семитского пласта: недостаточно ограничиться обычным указанием на зафиксированные гебраизмы или арамеизмы, но в каждом конкретном случае важно определить, чем именно обусловлено появление того или иного семитизма.