Вильям Генри Грин был профессором библейской и восточной литературы в Принстонской богословской семинарии с 1851 до 1900 года, когда он и умер. Он был ученым лингвистом и наиболее способным экзегетом, внушавшим благоговейный страх, как преподаватель, очень любимым студентами и уважаемым своими оппонентами. Четыре года он осуществлял пасторское служение и всю жизнь сохранял интерес к общению с детьми.

Последние десятилетия девятнадцатого столетия в американской пресвитерианской церкви имели место разногласия по поводу сущности Писания. Вместе с А. А. Ходжем, Б. Б. Уотерфилдом и другими Грин поддерживал полную богодухновенность Писания. Он доказывал литературную целостность Пятикнижия, оспаривая теорию графа Вельгаузена о его составлении, а также упорно отстаивал точность библейской истории в своих трудах "Ветхозаветный канон" (1889), "Высшая критика Пятикнижия и единство Книги Бытия" (1895), а также в своем "Общем введении в Ветхий Завет" (1898-1899).

Вдобавок к Пятикнижию, Книга Иова стала средоточием многих трудностей, и Грин был готов разобраться с ним. Признавая Книгу Иова литературным шедевром, а также Божьей истиной, он изучал то, как различные ее части совмещались друг с другом в отношении ее спасительного послания. Результатом этого изучения получился мастерски и волнующе написанный обзор, который мы рады переиздать.

Грин показал, что темой Книги является не проблема страдания, но причинение страдания праведникам, и что "противник" Бога и рабов Его, хотя и страшен, но вполне может быть побежден, даже "святым во тьме", ибо Иов не знал, что на самом деле происходило с ним. Кроме того, Грин показал, что стремление Бога к Своей славе в жизни Иова не более "эгоцентрично", чем поклонение Ему Иова, ибо Бог не пожертвовал благосостоянием Иова, но увеличил его. Мы видим, что, хотя Иов находится в борении, он молится за своих друзей, которые, будучи обманутыми сатаной, подвергали его жестоким нападкам. Поэтому как о Боге, так и об Иове можно сказать, что они выиграли, Первый во славе и второй в благочестии. Единственным эгоцентристом в книге является сатана, и он сокрушен, будучи пораженным не только Богом, но и Иовом.

Издательство благодарит д-ра Дигби Джеймса из Уэс-тон Рина, Шропшир, за начальную работу, проведенную с этим текстом. Слова Грина почти совершенно не изменены, но вместо перевода Библии 1611 года здесь используется Новый перевод короля Иакова.