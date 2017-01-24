Грин Вильям - Иов, познавший Господа
Вильям Генри Грин был профессором библейской и восточной литературы в Принстонской богословской семинарии с 1851 до 1900 года, когда он и умер. Он был ученым лингвистом и наиболее способным экзегетом, внушавшим благоговейный страх, как преподаватель, очень любимым студентами и уважаемым своими оппонентами. Четыре года он осуществлял пасторское служение и всю жизнь сохранял интерес к общению с детьми.
Последние десятилетия девятнадцатого столетия в американской пресвитерианской церкви имели место разногласия по поводу сущности Писания. Вместе с А. А. Ходжем, Б. Б. Уотерфилдом и другими Грин поддерживал полную богодухновенность Писания. Он доказывал литературную целостность Пятикнижия, оспаривая теорию графа Вельгаузена о его составлении, а также упорно отстаивал точность библейской истории в своих трудах "Ветхозаветный канон" (1889), "Высшая критика Пятикнижия и единство Книги Бытия" (1895), а также в своем "Общем введении в Ветхий Завет" (1898-1899).
Вдобавок к Пятикнижию, Книга Иова стала средоточием многих трудностей, и Грин был готов разобраться с ним. Признавая Книгу Иова литературным шедевром, а также Божьей истиной, он изучал то, как различные ее части совмещались друг с другом в отношении ее спасительного послания. Результатом этого изучения получился мастерски и волнующе написанный обзор, который мы рады переиздать.
Грин показал, что темой Книги является не проблема страдания, но причинение страдания праведникам, и что "противник" Бога и рабов Его, хотя и страшен, но вполне может быть побежден, даже "святым во тьме", ибо Иов не знал, что на самом деле происходило с ним. Кроме того, Грин показал, что стремление Бога к Своей славе в жизни Иова не более "эгоцентрично", чем поклонение Ему Иова, ибо Бог не пожертвовал благосостоянием Иова, но увеличил его. Мы видим, что, хотя Иов находится в борении, он молится за своих друзей, которые, будучи обманутыми сатаной, подвергали его жестоким нападкам. Поэтому как о Боге, так и об Иове можно сказать, что они выиграли, Первый во славе и второй в благочестии. Единственным эгоцентристом в книге является сатана, и он сокрушен, будучи пораженным не только Богом, но и Иовом.
Издательство благодарит д-ра Дигби Джеймса из Уэс-тон Рина, Шропшир, за начальную работу, проведенную с этим текстом. Слова Грина почти совершенно не изменены, но вместо перевода Библии 1611 года здесь используется Новый перевод короля Иакова.
Вильям Генри Грин - Иов, познавший Господа
[пер. с англ.]: — Одесса: Христианское просвещение, 2010. — 224 с.
ISBN 5-8404-0222-2
Conflict and Nriumph by William Henry Green
Вильям Генри Грин - Иов, познавший Господа - Содержание
Содержание
Предисловие издателя
Предисловие автора
I. Обзор Книги Иова
И. Счастливое имение Иова
III.Сатана
IV.Иов в скорби
V. Три друга Иова
VI. Конфликт Иова
VII.Триумф Иова
VIII.Иов опровергает своих друзей
IX.Елиуй
X. Господь
Приложения
Предисловие издателя
Вильям Генри Грин - Иов, познавший Господа - Предисловие автора
Наверное, стоит обсудить, не способствуют ли современные методы изучения Библии скорее фрагментарному, чем всестороннему знанию священной Книги. Тому, кто стремится к обстоятельному знакомству со Словом Божьим, как это должен делать каждый христианин, следует вместо рассмотрения отдельных и разрозненных его частей, тщательно изучать целые книги. Данная книга была написана в надежде, что она послужит ободрением и помощью для такого изучения Книги Иова.
Это не длительное толкование, подробно объясняющее каждый последующий абзац или предложение. Также данный труд не касается спорных вопросов об эпохе написания Книги Иова и ее авторства. Его цель заключается в том, чтобы просто сформулировать ее основной смысл, показать ее план и структуру и проследить ход мысли от первой до последней, показав роль каждого из участников, суть их нескольких речей и влияние каждой части книги на ее общую тему.
Такое всестороннее обозрение, как представленное здесь, будет превосходным приготовлением для более детального последующего изучения. И связь частей Книги Иова, показанная таким образом, лучше всего демонстрирует единство этой замечательной книги против тех, кто осмелился ее критиковать.
Автор надеется, что это смиренное усилие окажет некоторое содействие лучшему пониманию и высшей оценке Книги Иова, как среди служителей, так и среди рядовых верующих. И он будет особенно рад, если этот труд поможет какому-нибудь страдающему дитяти Божьему черпать воду утешения из этого богодухновенного и обильного источника.
Вильям Генри Грин Принстон, Нью-Джерси 11 октября 1873 года
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