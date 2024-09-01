Грузинские сказки
Грузинские народные сказки до сих пор еще не известны русскому читателю, если не считать нескольких сказок, опубликованных в «Сборнике материалов для описания местностей и IUieмeн Кавказа», где они представлены в таком небольшом количестве и так «обработаны», что по ним трудно получить настоящее представление о колоссальном богатстве грузинского народного творчества, выраженного в сказках.
К сожалению, они и на грузинском языке еще полностью не собраны и не систематизированы, поэтому сборник этот составлен по преимуществу из старых неполных изданий грузинских сказок, а именно: Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Кахетии», Тифлис, 1909; Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Карта-линии», ТИфлис, 1909. Это - наиболее полные издания грузинских сказок, они и легли в основу нашего сборника. <<Древняя Грузия» - сборник Грузинского общества истории и этнографии, т. 1, N, изд. 1909 и 1914-1915. Затем «Сванские сказки» в записи Свободного Свана. Кутаис, 1893. Две брошюры мегрельских сказок, записанных профессором И. Кипшидзе, две брошюры имеретинских сказок в записи С. Меркваиладзе, сборник «Сказки», записанный П. Миринашвили, (Тифлис, 1903), и только одна книга издания 1936 - «Аджарская народная словесность» Дж. Ногадели, Батуми, 1936. В сборник вошло также несколько сказок из рукописных материалов института Руставели Тбилисского государственного университета.
Из этих неполных изданий мы постарались отобрать наиболее оригинальные по сюжету и яркие по образности сказки, распределив их в следующем порядке: фантастические сказки; сказки-новеллы; сказки о животных, как наименее оригинальные, представлены в очень небольшом количестве и помещены в конце сборника. Сказка-легенда «Про Тамару» помещена в конце первой группы.
Рисунки - обложка, заставки и концовки - заимствованы из старинной рукописи поэмы Руставели: «Витязь в тигровой шкуре», поэтому рисунки не являются иллюстрациями в прямом смысле этого слова: они и;mюстрируют не отдельные эпизоды сказок, но общий характер образов, бытующих в грузинских сказках.
Грузинские сказки
Составитель Н. И. Долидэе. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 286 с. - (Памятники литературы) . - Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-14365-2
Грузинские сказки – Содержание
От составителя
1
- Анана
- Сказка про свечечку
- Сказка о полевой деве
- Сказ о Мзе-хатун
- О каменном юноше
- Сказка об удивительном
- Алмасхан-визирь
2
- Амиран
- Сказка про охотника и большого орла
- Дэв о двенадцати головах
- ЦарьМузарбий
- Адиханджала
3
- Пашкундж
- Сказка про Цхэтага и Дэвтага
- Божмийский цвет
- Охотник Хассан
- Три сестры
- Невестка-лягушка
- О бездетном царе
- Юноша-змей
- Младший брат
- Сказка про Христагана и Белтагана тариэлов
4
- Девять братьев
- Золотой плод
- О золотокудрых юноше и девушке
- Талисман счастья
- Дармоед
5
- Подарки черного ворона
- Да, нет, никогда
- Рогатый царь
- Глупый сирота
- О том, как жена Гиорги-охотника его в собаку обратила
6
- Мастер и ученик
- Цера — мальчик-с-пальчик
- Охотник
- Два охотника
- Пастух и змей
7
- Золодув
- Бототина и шесть его братьев
- Нет ни бога, ни правды
- Купец
- Сказка про бедняка
8
- Бездетный купец и чертенок
- Пух и убийца
- Земля возьмет свое
- Сказ о лодочнике
- Поп и царь
- Два пятака прибыльных или два тумана неприбыльных
- Три брата
- Про калеку и двух его братьев
- Шершень
9
- Шах-задэ
- Сказка о герое-охотнике
- Царевич
- Окруа
- Про вдову
- Царская лань
- О том, как девушка не пошла за царевича, пока он не научился ремеслу
- Когда лоби в горшке кипит, что говорит?
- Хлеб и землепашество
- Охотиться учатся с детства
- Как бедняк паше деньги на хранение отдавал
10
- Пастух бичиа
- Комбле
- Полторы горсти
- Про рыбака и трех рыбок
- Чтобы всем угодить, надо осла на спину себе взвалить
- Два безбородых обманщика
- Три брата и безбородый обманщик
- Сирота и безбородый обманщик
- Сказка про вора
- Вор и разбойник
- Этакое и хуже этакого
- Сказка про попа и про Пэло
- Чудесный сон
- Про одного крестьянина
- Про мужа и жену
- Про свинью
11
- Соломон мудрый
- Про дрозда и лисицу
- Лисица и мельник
- Сказка о лисице, ходившей в Иерусалим
- Лисица и медведь
12
- Про лису
- Как волк душу спасал
- Чарека
- Блоха и муравей
- Приключения полцыпленка
- Сказка-загадка
Примечания
Библиография сказок, помещенных в сборнике
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