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Грузинские сказки

Грузинские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Грузинские народные сказки до сих пор еще не известны русскому читателю, если не считать нескольких сказок, опубликованных в «Сборнике материалов для описания местностей и IUieмeн Кавказа», где они представлены в таком небольшом количестве и так «обработаны», что по ним трудно получить настоящее представление о колоссальном богатстве грузинского народного творчества, выраженного в сказках.
К сожалению, они и на грузинском языке еще полностью не собраны и не систематизированы, поэтому сборник этот составлен по преимуществу из старых неполных изданий грузинских сказок, а именно: Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Кахетии», Тифлис, 1909; Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Карта-линии», ТИфлис, 1909. Это - наиболее полные издания грузинских сказок, они и легли в основу нашего сборника. <<Древняя Грузия» - сборник Грузинского общества истории и этнографии, т. 1, N, изд. 1909 и 1914-1915. Затем «Сванские сказки» в записи Свободного Свана. Кутаис, 1893. Две брошюры мегрельских сказок, записанных профессором И. Кипшидзе, две брошюры имеретинских сказок в записи С. Меркваиладзе, сборник «Сказки», записанный П. Миринашвили, (Тифлис, 1903), и только одна книга издания 1936 - «Аджарская народная словесность» Дж. Ногадели, Батуми, 1936. В сборник вошло также несколько сказок из рукописных материалов института Руставели Тбилисского государственного университета.
Из этих неполных изданий мы постарались отобрать наиболее оригинальные по сюжету и яркие по образности сказки, распределив их в следующем порядке: фантастические сказки; сказки-новеллы; сказки о животных, как наименее оригинальные, представлены в очень небольшом количестве и помещены в конце сборника. Сказка-легенда «Про Тамару» помещена в конце первой группы.
Рисунки - обложка, заставки и концовки - заимствованы из старинной рукописи поэмы Руставели: «Витязь в тигровой шкуре», поэтому рисунки не являются иллюстрациями в прямом смысле этого слова: они и;mюстрируют не отдельные эпизоды сказок, но общий характер образов, бытующих в грузинских сказках.

Грузинские сказки

Составитель Н. И. Долидэе. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 286 с. - (Памятники литературы) . - Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-14365-2

Грузинские сказки – Содержание

От составителя
1
  • Анана
  • Сказка про свечечку
  • Сказка о полевой деве
  • Сказ о Мзе-хатун
  • О каменном юноше
  • Сказка об удивительном
  • Алмасхан-визирь
2
  • Амиран
  • Сказка про охотника и большого орла
  • Дэв о двенадцати головах
  • ЦарьМузарбий
  • Адиханджала
3
  • Пашкундж
  • Сказка про Цхэтага и Дэвтага
  • Божмийский цвет
  • Охотник Хассан
  • Три сестры
  • Невестка-лягушка
  • О бездетном царе
  • Юноша-змей
  • Младший брат
  • Сказка про Христагана и Белтагана тариэлов
4
  • Девять братьев
  • Золотой плод
  • О золотокудрых юноше и девушке
  • Талисман счастья
  • Дармоед
5
  • Подарки черного ворона
  • Да, нет, никогда
  • Рогатый царь
  • Глупый сирота
  • О том, как жена Гиорги-охотника его в собаку обратила
6
  • Мастер и ученик
  • Цера — мальчик-с-пальчик
  • Охотник
  • Два охотника
  • Пастух и змей
7
  • Золодув
  • Бототина и шесть его братьев
  • Нет ни бога, ни правды
  • Купец
  • Сказка про бедняка
8
  • Бездетный купец и чертенок
  • Пух и убийца
  • Земля возьмет свое
  • Сказ о лодочнике
  • Поп и царь
  • Два пятака прибыльных или два тумана неприбыльных
  • Три брата
  • Про калеку и двух его братьев
  • Шершень
9
  • Шах-задэ
  • Сказка о герое-охотнике
  • Царевич
  • Окруа
  • Про вдову
  • Царская лань
  • О том, как девушка не пошла за царевича, пока он не научился ремеслу
  • Когда лоби в горшке кипит, что говорит?
  • Хлеб и землепашество
  • Охотиться учатся с детства
  • Как бедняк паше деньги на хранение отдавал
10
  • Пастух бичиа
  • Комбле
  • Полторы горсти
  • Про рыбака и трех рыбок
  • Чтобы всем угодить, надо осла на спину себе взвалить
  • Два безбородых обманщика
  • Три брата и безбородый обманщик
  • Сирота и безбородый обманщик
  • Сказка про вора
  • Вор и разбойник
  • Этакое и хуже этакого
  • Сказка про попа и про Пэло
  • Чудесный сон
  • Про одного крестьянина
  • Про мужа и жену
  • Про свинью
11
  • Соломон мудрый
  • Про дрозда и лисицу
  • Лисица и мельник
  • Сказка о лисице, ходившей в Иерусалим
  • Лисица и медведь
12
  • Про лису
  • Как волк душу спасал
  • Чарека
  • Блоха и муравей
  • Приключения полцыпленка
  • Сказка-загадка
Примечания
Библиография сказок, помещенных в сборнике
Новые издания по дисциплине «Фольклор» и смежным дисциплинам
Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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