Грузинские сказки

Грузинские народные сказки до сих пор еще не известны русскому читателю, если не считать нескольких сказок, опубликованных в «Сборнике материалов для описания местностей и IUieмeн Кавказа», где они представлены в таком небольшом количестве и так «обработаны», что по ним трудно получить настоящее представление о колоссальном богатстве грузинского народного творчества, выраженного в сказках.

К сожалению, они и на грузинском языке еще полностью не собраны и не систематизированы, поэтому сборник этот составлен по преимуществу из старых неполных изданий грузинских сказок, а именно: Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Кахетии», Тифлис, 1909; Т. Разикашвили «Сказки, собранные в Карта-линии», ТИфлис, 1909. Это - наиболее полные издания грузинских сказок, они и легли в основу нашего сборника. <<Древняя Грузия» - сборник Грузинского общества истории и этнографии, т. 1, N, изд. 1909 и 1914-1915. Затем «Сванские сказки» в записи Свободного Свана. Кутаис, 1893. Две брошюры мегрельских сказок, записанных профессором И. Кипшидзе, две брошюры имеретинских сказок в записи С. Меркваиладзе, сборник «Сказки», записанный П. Миринашвили, (Тифлис, 1903), и только одна книга издания 1936 - «Аджарская народная словесность» Дж. Ногадели, Батуми, 1936. В сборник вошло также несколько сказок из рукописных материалов института Руставели Тбилисского государственного университета.

Из этих неполных изданий мы постарались отобрать наиболее оригинальные по сюжету и яркие по образности сказки, распределив их в следующем порядке: фантастические сказки; сказки-новеллы; сказки о животных, как наименее оригинальные, представлены в очень небольшом количестве и помещены в конце сборника. Сказка-легенда «Про Тамару» помещена в конце первой группы.

Рисунки - обложка, заставки и концовки - заимствованы из старинной рукописи поэмы Руставели: «Витязь в тигровой шкуре», поэтому рисунки не являются иллюстрациями в прямом смысле этого слова: они и;mюстрируют не отдельные эпизоды сказок, но общий характер образов, бытующих в грузинских сказках.

Грузинские сказки

Составитель Н. И. Долидэе. - Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 286 с. - (Памятники литературы) . - Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-14365-2

Грузинские сказки – Содержание

От составителя

1

Анана

Сказка про свечечку

Сказка о полевой деве

Сказ о Мзе-хатун

О каменном юноше

Сказка об удивительном

Алмасхан-визирь

2

Амиран

Сказка про охотника и большого орла

Дэв о двенадцати головах

ЦарьМузарбий

Адиханджала

3

Пашкундж

Сказка про Цхэтага и Дэвтага

Божмийский цвет

Охотник Хассан

Три сестры

Невестка-лягушка

О бездетном царе

Юноша-змей

Младший брат

Сказка про Христагана и Белтагана тариэлов

4

Девять братьев

Золотой плод

О золотокудрых юноше и девушке

Талисман счастья

Дармоед

5

Подарки черного ворона

Да, нет, никогда

Рогатый царь

Глупый сирота

О том, как жена Гиорги-охотника его в собаку обратила

6

Мастер и ученик

Цера — мальчик-с-пальчик

Охотник

Два охотника

Пастух и змей

7

Золодув

Бототина и шесть его братьев

Нет ни бога, ни правды

Купец

Сказка про бедняка

8

Бездетный купец и чертенок

Пух и убийца

Земля возьмет свое

Сказ о лодочнике

Поп и царь

Два пятака прибыльных или два тумана неприбыльных

Три брата

Про калеку и двух его братьев

Шершень

9

Шах-задэ

Сказка о герое-охотнике

Царевич

Окруа

Про вдову

Царская лань

О том, как девушка не пошла за царевича, пока он не научился ремеслу

Когда лоби в горшке кипит, что говорит?

Хлеб и землепашество

Охотиться учатся с детства

Как бедняк паше деньги на хранение отдавал

10

Пастух бичиа

Комбле

Полторы горсти

Про рыбака и трех рыбок

Чтобы всем угодить, надо осла на спину себе взвалить

Два безбородых обманщика

Три брата и безбородый обманщик

Сирота и безбородый обманщик

Сказка про вора

Вор и разбойник

Этакое и хуже этакого

Сказка про попа и про Пэло

Чудесный сон

Про одного крестьянина

Про мужа и жену

Про свинью

11

Соломон мудрый

Про дрозда и лисицу

Лисица и мельник

Сказка о лисице, ходившей в Иерусалим

Лисица и медведь

12

Про лису

Как волк душу спасал

Чарека

Блоха и муравей

Приключения полцыпленка

Сказка-загадка

Примечания

Библиография сказок, помещенных в сборнике

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