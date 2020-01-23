Грюнфельд - Шаббат
Сказано в Торе: ’’Помни день Шаббат, дабы освятить его; шесть дней ты будешь трудиться... ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю”. Здесь подчеркивается, что Шаббат — основа веры, что еврей, соблюдающий Шаббат, тем самым доказывает, что он верит в Создателя, по слову которого был создан мир, в то, что Он сотворил мир в шесть дней, а в седьмой день не работал, и поэтому он также не делает никакой работы в Шаббат.
Именно поэтому наши законоучители придавали столь большое значение соблюдению святости Шаббат, говоря: ’’Всякий, соблюдающий Шаббат, как бы соблюдает все заповеди Торы, а нарушающий Шаббат, нарушает все ее заповеди”.
Эти изречения лишний раз подчеркивают крайнюю необходимость строгого соблюдения законов Шаббат.
Общественный комитет ’’Геулим”, поставивший своей целью облегчить для олим из СССР проблемы духовной и культурной абсорбции, стремится приобщить их к великому духовному наследию нашего народа, к его бессмертным духовным сокровищам.
Несомненно, что Шаббат и его содержание представляет собой одну из самых больших ценностей в этой сокровищнице. Поэтому в серии книг, посвященных основным, кардинальным вопросам практического иудаизма, которые подготовлены к изданию на русском языке комитетом ”Геулим”, первой выходит книга о Шаббат.
Находясь вне Израиля, Вы были лишены возможности чтить и соблюдать Шаббат как из-за трудностей окружающей среды, так и в связи с неведением принципиальных положений и законов Шаббат.
Сейчас, когда соблюдение Шаббат не связано для Вас с особыми трудностями, мы надеемся, что данная книга поможет Вам постичь идеи Шаббат и познакомит Вас с его законами, которые Вы также пожелаете выполнять. А по старинному изречению, ”соблюдающий Шаббат будет спасен”. Амен!
Даян Грюнфельд - Шаббат - Руководство к его пониманию и соблюдению
Москва, Иерусалим, 1990 г, 90 с.
Даян Грюнфельд - Шаббат - Руководство к его пониманию и соблюдению - Содержание
Слово к читателю
Предисловие
Слово к читателю
Предисловие
I. Дух Шаббата
- 1. Значение Шаббата
- 2. Шаббат и жизнь
II. Концепция Мелахи
- 1. Что такое Мелаха
- 2. Идея, лежащая в основе Мелахи
- 3. Классификация
- 4. Особое значение „Перенесения"
III. Соблюдение Шаббата на практике
- 1. Сохранение Шаббата
- 2. Практический обзор категорий Мелахи
- 3. Работа нееврея
- 4. Болезнь во время Шаббата
- 5. Отдых животных
IV. Празднование Шаббата
- 1. Дух Менухи
- 2. Приветствуя Шаббат
- 3. Наступление Шаббат
- 4. Освящение („Кидуш”)
- 5. Радость Шаббат
- 6. Прощание („Авдала”)
- 7. Шаббат и деятельность в будние дни
- 8. Путешествие в Шаббат
- 9. Дети и Шаббат
V. Шаббат в современном мире
- 1. Экономика соблюдения Шаббат
- 2. Шаббат и еврейское государство
Даян Грюнфельд - Шаббат - Руководство к его пониманию и соблюдению - Предисловие
Эта небольшая книга преследует, в основном, практическую цель: служить руководством к правильному пониманию и соблюдению Шаббат* — основы нашей веры. Несмотря на то, что книга невелика по объему, много времени, труда и умственных усилий было потрачено на нее.
Вначале я хотел бы выразить свою глубокую признательность г-ну Лиону Кармелу, бакалавру, который помог мне при подготовке и публикации этой книги и дополнил некоторые ее разделы.
Любое представление Шаббат как основы Иудаизма неизбежно распадается на 2 части: одну — агадическую, имеющую дело с глубинными идеями Шаббат, и другую алахическую, излагающую законы его практического соблюдения. Я попытался объединить обе части.
Для агадической части я, в основном, использовал Агаду трактата „Шаббат” Вавилонского Талмуда, по первоисточникам — Мидраш, а среди современных работ — труды Рабби Самсона Рафаэля Гирша, одного из выдающихся еврейских мыслителей прошлого века.
Что касается алахической части, то помимо установленных законов и работ по еврейскому законодательству, я использовал труд Рабби Е. Биберфельда „Sabbath Vorschriften”, который был опубликован в Германии пятьдесят лет назад и пользовался большим успехом. Следует выразить благодарность миссис Фанни Кан, которая сделала перевод его маленькой книги.
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