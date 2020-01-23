Сказано в Торе: ’’Помни день Шаббат, дабы освятить его; шесть дней ты будешь трудиться... ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю”. Здесь подчеркивается, что Шаббат — основа веры, что еврей, соблюдающий Шаббат, тем самым доказывает, что он верит в Создателя, по слову которого был создан мир, в то, что Он сотворил мир в шесть дней, а в седьмой день не работал, и поэтому он также не делает никакой работы в Шаббат.

Именно поэтому наши законоучители придавали столь большое значение соблюдению святости Шаббат, говоря: ’’Всякий, соблюдающий Шаббат, как бы соблюдает все заповеди Торы, а нарушающий Шаббат, нарушает все ее заповеди”.

Эти изречения лишний раз подчеркивают крайнюю необходимость строгого соблюдения законов Шаббат.

Общественный комитет ’’Геулим”, поставивший своей целью облегчить для олим из СССР проблемы духовной и культурной абсорбции, стремится приобщить их к великому духовному наследию нашего народа, к его бессмертным духовным сокровищам.

Несомненно, что Шаббат и его содержание представляет собой одну из самых больших ценностей в этой сокровищнице. Поэтому в серии книг, посвященных основным, кардинальным вопросам практического иудаизма, которые подготовлены к изданию на русском языке комитетом ”Геулим”, первой выходит книга о Шаббат.

Находясь вне Израиля, Вы были лишены возможности чтить и соблюдать Шаббат как из-за трудностей окружающей среды, так и в связи с неведением принципиальных положений и законов Шаббат.

Сейчас, когда соблюдение Шаббат не связано для Вас с особыми трудностями, мы надеемся, что данная книга поможет Вам постичь идеи Шаббат и познакомит Вас с его законами, которые Вы также пожелаете выполнять. А по старинному изречению, ”соблюдающий Шаббат будет спасен”. Амен!

Даян Грюнфельд - Шаббат - Руководство к его пониманию и соблюдению

Москва, Иерусалим, 1990 г, 90 с.

Даян Грюнфельд - Шаббат - Руководство к его пониманию и соблюдению - Содержание

Слово к читателю

Предисловие

Слово к читателю Предисловие I. Дух Шаббата 1. Значение Шаббата

2. Шаббат и жизнь II. Концепция Мелахи 1. Что такое Мелаха

2. Идея, лежащая в основе Мелахи

3. Классификация

4. Особое значение „Перенесения" III. Соблюдение Шаббата на практике 1. Сохранение Шаббата

2. Практический обзор категорий Мелахи

3. Работа нееврея

4. Болезнь во время Шаббата

5. Отдых животных IV. Празднование Шаббата 1. Дух Менухи

2. Приветствуя Шаббат

3. Наступление Шаббат

4. Освящение („Кидуш”)

5. Радость Шаббат

6. Прощание („Авдала”)

7. Шаббат и деятельность в будние дни

8. Путешествие в Шаббат

9. Дети и Шаббат V. Шаббат в современном мире 1. Экономика соблюдения Шаббат

2. Шаббат и еврейское государство