Австрийское государство, в котором Лист и Ланц достигли зрелости и впервые сформулировали свои идеи, было результатом трех крупных политических перемен, произошедших в конце 1860-х гг. Эти изменения состояли в выходе Австрии из Германской конфедерации, административном отделении Венгрии от Австрии и установлении конституционной монархии в «Австрийской», или западной, части империи. Конституционные метаморфозы 1867 г. положили конец абсолютизму и ввели представительное правление, удовлетворив требования классических либералов; император с этого момента разделил свою власть с двухпалатным парламентом, в выборах которого из-за ограниченного права голоса (существовало 4 разряда голосующих) участвовало примерно 6% населения.

Демократическому крылу либерализма, требовавшему свободы мысли и ставившему под сомнение действующие институты, противостояла его ранняя олигархическая форма. В результате этой борьбы произошло резкое падение парламентского веса партий традиционного либерализма и подъем партий, представлявших радикальную демократию и национализм, эта тенденция была подтверждена введением в 1896 г. пятого избирательного разряда. Развитие в этом направлении определенно благоприятствовало появлению пангерманизма как крайней парламентской силы.

Гудрик-Кларк Николас - Оккультные корни нацизма

перевод с английского

Москва : Яуза-пресс, 2023, 288 с.

ISBN 978-5-9955-1168-7

Гудрик-Кларк Николас - Оккультные корни нацизма - Оглавление

Часть первая. ПРЕДПОСЫЛКИ

Глава 1. ОБРАЗ ПАНГЕРМАНИЗМА

Глава 2. ОККУЛЬТНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ГЕРМАНИИ (1880‒1910)

Часть вторая. АРИОСОФЫ ВЕНЫ

Глава 3. ГВИДО ФОН ЛИСТ

Глава 4. ВОТАНИЗМ И НЕМЕЦКАЯ ТЕОСОФИЯ

Глава 5. ARMANENSCHAFT

Глава 6. «AREHISOSUR»

Глава 7. ТАЙНОЕ НАСЛЕДИЕ

Глава 8. НЕМЕЦКИЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК

Глава 9. ЙОРГ ЛАНЦ ФОН ЛИБЕНФЕЛЬС И ТЕОЗООЛОГИЯ

Глава 10. ОРДЕН НОВЫХ ТАМПЛИЕРОВ

Часть третья. АРИОСОФИЯ В ГЕРМАНИИ