Есть много людей лишенных природных способностей, так что их разум может усвоить только самые простые вещи. Среди таких людей я вижу две категории. Сначала те, кто осознают свою ограниченность, но выдыхаются, несмотря на все старания. Благодаря постоянной практике и при содействии воли, получают они в награду то, что им недостает в трудах.

Есть иные люди, кто, как только усвоили, что не способны понять значительные предметы, тотчас пренебрегают малыми и, пребывая под кровом бездействия, тем более теряют свет истины больших предметов, чем более не входят в изучение малых, где, однако, были бы они сильны. Поэтому говорит псалмопевец: Не хотят вразумиться, чтобы делать добро . Ведь, одно дело - не знать, а другое - не хотеть знать. Незнание проистекает от отсутствия способностей, нежелание знать - от развращенной воли.

Существует иная категория людей. Те получили при рождении богатство - способности, которые обеспечивают им легкий доступ к истине. Конечно, способности между ними не равномерно распределяются и тем более, не все обладают одинаковой добродетелью и волей в делах и учении. Среди них более, чем достаточно людей погруженных в дела и заботы этого мира, отдавшихся порокам и телесным удовольствиям, «зарывших в землю талант Божий» у ищущих извлечь выгоду из дел мудрости, а не сотворить благой плод. Они, поистине, достойны презрения. Еще у иных способности не получают развития по несчастью личной судьбы или из-за скромности средств. Тем не менее, мы не думаем, что их можно обвинить только за то, что есть много других, которые, как мы видим, достигают плода знания, страдая от голода или от недостатка одежды. Однако, одно дело - невозможность учиться или скажу более точно, отсутствие средств для обучения и другое - нежелание образовываться тогда, когда есть на то все средства. Похвально, когда лишенные источников существования, мы усваиваем мудрость только добродетелью и конечно, постыдно, когда мы имеем в изобилии способности и богатства и пребываем праздными в бездействии.

Гуго Сент-Викторский - Дидаскаликон. Об искусстве обучения

Москва-Санкт-Петербург, Петроглиф, 2016. - 336 с.

Гуго Сент-Викторский - Дидаскаликон. Об искусстве обучения - Содержание

К читателю

Предисловие

Часть Первая.

Книга Первая

Глава I. О происхождении искусств

Глава II. О том, что познание мудрости является философией

Глава III. О троякой силе души и только человек одарен разумом

Глава IV. О том, что принадлежит философии

Глава V. О происхождении теории, практики и механики

Глава VI. О трех состояниях вещей

Глава VII. О мирах надлунном и подлунном

Глава VIII. В чем человек подобен Богу

Глава IX. О трех плодах

Глава X. Что такое природа

Глава XI. О происхождении логики

Книга вторая

Глава I. О различении искусств

Глава II. О теологии

Глава III. О математике

Глава IV. О четвероякости души

Глава V. О четвероякости тела

Глава VI. О квадривиуме

Глава VII. Об арифметике

Глава VIII. О музыке

Глава IX. О геометрии

Глава X. Об астрономии

Глава XI. Об арифметике

Глава XII. О музыке

Глава XIII. О геометрии

Глава XIV. Об астрономии

Глава XV. Определение квадривиума

Глава XVI. О физике

Глава XVII. Особенности каждого искусства

Глава XVIII. Сокращенное изложение предыдущего

Глава XIX. А равно и разделение практики

Глава XX. Разделение механики на семь видов знания

Глава XXI. Первое: ткачество

Глава XXII. Второе: орудия и инструменты

Глава XXIII. Третье: мореплавание

Глава XXIV. Четвертое: сельское хозяйство

Глава XXV. Пятое: охота

Глава XXVI. Шестое: медицина

Глава XXVII. Седьмое: театральное знание

Глава XXVIII. О логике, которая является четвертой частью философии

Глава XXIX. О грамматике

Глава XXX. Об области рассуждения

Книга третья

Глава I. О порядке, способе чтения и дисциплине

Глава II. О творцах искусств

Глава III. Об искусствах, которые следует особенно изучать

Глава IV. О двух родах сочинений

Глава V. Что есть у каждого искусства, то ему и принадлежит

Глава VI. Что необходимо при обучении

Глава VII. О способностях и памяти, какие зависят от здоровья

Глава VIII. О порядке чтения

Глава IX. О способе чтения

Глава X. О размышлении

Глава XI. О памяти

Глава XII. О дисциплине

Глава XIII. О смирении

Глава XIV. Об искусстве исследования

Глава XV О прочих четырех условиях

Глава XVI. О спокойствии

Глава XVII. Об осмотрительности

Глава XVIII. Об умеренности

Глава XIX. Об изгнании

Часть вторая.

Книга четвертая

Глава I. Об изучении Священных Писаний

Глава II. О порядке и числе книг

Глава III. Об авторах Священных книг

Глава IV. Что такое библиотека

Глава V. О переводчиках

Глава VI. Об авторах Нового Завета

Глава VII. Остальные являются апокрифами. Что такое апокриф

Глава VIII. Значение имен священных книг

Глава IX. О Новом Завете

Глава X. О каноне евангелий

Глава XI. О канонах соборов

Глава XII. Четыре главных собора

Глава XIII. Создатели библиотек

Глава XIV Писания, пользующиеся авторитетом

Глава XV Апокрифические писания

Глава XVI. Этимология слов, какие имеет значение при обучении

Книга пятая

Глава I. О особенностях Священного Писания и как следует его изучать

Глава II. О тройственном понимании

Глава III. Какое значение имеют предметы в Священном Писании

Глава IV О семи правилах

Глава V Что мешает обучению

Глава VI. Что является плодом духовного чтения

Глава VII. Каким образом следует читать Писание для улучшения нравов

Глава VIII. Чтение для начинающих и дело для людей исполненных знания

Глава IX. О четырех ступенях

Книга шестая

Глава I. Как следует читать Священное Писание, ищущим в нем знания

Глава II. О порядке, какой есть в науках

Глава III. Об истории

Глава IV Об аллегории

Глава V О тропологии, или морали

Глава VI. О порядке книг

Глава VII. О порядке рассказа

Глава VIII. О порядке изложения

Глава IX. О буквальной записи

Глава X. О смысле

Глава XI. О значении

Глава XII. О способе чтения

Глава XIII. О размышлении, его не следует оставлять без внимания

Глава XIV. Различение содержания философии

Глава XV. О магии и ее частях

Приложение. О трех состояниях вещей

А.А. Клестов. Гуго и его «Дидаскаликон»

Жизнь и труды

Образование

Тривиум и квадривиум

Божественная природа механики

Верификация знания и translatio studiorum

Библейское знание

Об истории, аллегории, тропологии

Гуго Сен-Викторский и его «Дидаскаликон» в пределах интеллектуального ренессанса и идеального периода XII-XIV вв.

Комментарий

Библиография

Гуго Сент-Викторский - Дидаскаликон. Об искусстве обучения - Глава I. Об изучении Священных Писаний

Писания, которые рассказывают о Боге или невидимых благах, не все и не всякие следует называть священными. Мы встречаем во многих книгах язычников суждения о вечности Бога, бессмертии души, награде за добродетели, карах, налагаемых на злодеев; некоторые из них вполне соответствуют канону, но никто не сомневается, что они лишены достоинства священных.

С другой стороны, просматривая писания Ветхого и Нового Заветов, мы видим, что они являются почти совершенным единством, посвященным настоящей жизни, фактам, относящимся к прошлым временам и изредка, мы обнаруживаем нечто о сладости вечных благ и радости небесной жизни. Тем не менее, именно их вселенская вера называет Священными Писаниями. Писания философов являются в точности как побеленные ворота, речами, которые сияют, если могут претендовать на подобие истины. В действительности, примешивая заблуждения и накладывая живописный слой, они скрывают его источник.

Напротив, совершенно определенно можно сравнить божественное слово с сотами меда: с внешней стороны простота языка делает его похожим на соты, но внутри оно полно сладости. Также книги, которые получили название Священного Писания, разве не обнаруживается в них нечто, что чуждо лжи и отчего можно считать, что они не содержат ничего противного истине. Священные Писания включают тексты, созданные поборниками Католической веры, которую укрепляет авторитет вселенской Церкви; для подтверждения веры следует определить число священных книг и помнить, что их необходимо изучать. Кроме того, существует множество произведений, относящихся к разным эпохам людей добродетельных и умных, и хотя те и не отмечены авторитетом Церкви, но поскольку, не уклоняются от католической веры в своем красноречии, они причисляются к Священным Писаниям. Но нам лучше показать это в перечислении, чем в определении.