Гуртаев - Бог во тьме

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Нередко люди сетуют на то, что их повседневная жизнь лишена всякого «цвета, вкуса и запаха». Поэтому каждый из нас стремится наполнить ее всевозможными красками, приправами и ароматами в виде развлечений, хобби, общения и прочих так называемых радостей жизни. Однако удовлетворение —как мед в известной песенке Винни-Пуха: «если он есть—то его сразу нет». Оттого наше сердце и мечется от одного увлечения к другому, как теннисный шарик при игре в пинг-понг.

Размышляя над своими прежними метаниями и обращаясь к Богу, Августин, которого назвали Блаженным, еще в далеком четвертом веке заметил: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе!». Он точно определил тот единственный и неповторимый источник радости и счастья, который способен удовлетворить человеческое сердце.

Гуртаев Александр - Бог во тьме...: Обращение к околохристианской молодежи

СПб.: «Библия для всех», 2017, 112 с.

ISBN 978-5-7454-1464-0

Гуртаев Александр - Бог во тьме...: Обращение к околохристианской молодежи - Оглавление

Предисловие

  • Глава 1. Бог во тьме человеческого невежества

  • Глава 2. Бог во тьме человеческого безразличия

  • Глава 3. Бог во тьме человеческого своеволия

  • Глава 4. Бог во тьме человеческого отвержения

Послесловие

Примечания

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

