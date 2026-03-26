В одном из псалмов, принадлежащих перу сынов Кореевых, мы находим замечательные слова: «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому» (Пс. 83:3). Но нередко эти строки вызывают в наших сердцах печаль и побуждают задавать самим себе непростые вопросы. Почему мы не испытываем такого же восторга от Бога, Который открылся нам в лице Иисуса Христа еще явственнее, чем псалмопевцам? Почему мы теряем жажду общения с Богом, Который привлек нас к Себе по благодати через славное Евангелие Иисуса Христа? Но эти тревожные чувства не помогут нам, а только подтолкнут погрузиться в себя и сконцентрироваться на своих бедах. Нам нужна надежда, которую мы обретаем в Божьем Слове, являющем нам Божий Лик. Тогда осознание нашей духовной нищеты влечет нас к евангельской переоценке преимуществ, которые имеем мы — те, которые некогда были без Христа далеки от Господа, а теперь стали близки к Богу кровью Христовой (см. Еф. 2:12-13).

Будучи детьми Божьими во Христе, мы понимаем, что не можем жить без отношений с нашим Господом. Мы осознаем свою нужду в тесной связи с Творцом и устремляемся к Священному Писанию, чтобы найти в нем ответ на вопрос: «Что такое глубокие отношения с Богом?» Для этого мы обратимся к первым 15 псалмам, сконцентрировавшись на важных уроках, которые содержатся в отдельных стихах.

Александр Гуртаев – Он всегда рядом - Уроки царя Давида о глубоких отношениях с Богом

СПб.: «Библия для всех», 2021.—128 с.

ISBN 978-5-7454-1655-2

Александр Гуртаев – Он всегда рядом – Содержание

Предисловие

Глава 1. Размышление (Псалом 1:2)

Глава 2. Преклонение (Псалом 2:11-12а)

Глава 3. Ожидание (Псалом 5:4)

Глава 4. Сокрушение (Псалом 6:3)

Глава 5. Упование (Псалом 9:11)

Глава 6. Освящение (Псалом 14:1-2)

Глава 7. Удовлетворение (Псалом 15:11)

Послесловие

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель