Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гузар - О грехах и достоинствах

Блаженнейший Любомир Гузар - О грехах и достоинствах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Он говорил, что хочет быть Человеком, вкладывая в это слово свой особый смысл. И он был Человеком. Уникальным, необычным и вместе с тем простым. Простота и скромность подчеркивали его величие. Наверняка, не так много людей имеют моральное право публично размышлять о нравственности. Любомир Гузар, бесспорно, был наделен таким правом, поскольку и сам был человеком высоконравственным. В этой книге он рассказывает о человеческих достоинствах и недостатках не как недосягаемый небожитель, а как мудрец, достигший мудрости благодаря собственному опыту, в частности, и через собственные ошибки и слабости. Он не хвастается своей безгрешностью и не осуждает тех, кого называют грешниками. Его любовь к ближнему относится ко всем, независимо от их благочестия или греховности, равно как и от вероисповедания, национальной принадлежности, социального статуса…
Люди во взаимоотношениях часто забывают о своем предназначении быть Человеком и ведут себя незрело, совершая недостойные поступки. Любомир Гузар усматривает корень зла именно в недостатке любви, уважения, терпимости. Зачастую — уважения к самому себе. Думаю, эта последняя написанная им книга поможет многим лучше осознать свою роль в человеческом обществе, в отношениях с родными, друзьями, соседями, коллегами и даже с врагами, если таковые имеются.

Блаженнейший Любомир Гузар - О грехах и достоинствах

сост. О. Климончук; предисловие М. Джемилева; пер. с укр. яз. В. Л. Белявского; худож.-оформитель Е. Гугалова-Мешкова
Харьков: Фолио, 2019, 141 с.: ил.
ISBN 978-966-03-8614-3

Блаженнейший Любомир Гузар - О грехах и достоинствах - Содержание

Предисловие. М. Джемилев
  • О грехах и достоинствах
  • Доброта
  • Доброжелательность
  • Цинизм
  • Стыд
  • Недружелюбие
  • Благодарность
  • Смелость
  • Достоинство
  • Лень
  • Высокомерие
  • Гордыня
  • Неопрятность
  • Культура
  • Скромность
  • Наглость
  • Равнодушие
  • Простота
  • Надежда
  • Тщеславие
  • Сплетничать
  • Щедрость
  • Ненависть
  • Коррупция
  • Смирение
  • Измена
  • Сорить
  • Нетерпимость
  • Снисходительность
  • Жадность
  • Продажность
  • Сребролюбие
  • Честность
  • Уныние
  • Лживость
  • Популизм
  • Сварливость
  • Убийство
  • Аборт
  • Курение
  • Самокритика
  • Самоирония
  • Злопамятность
  • Культура еды
  • Чревоугодие
  • Мудрость
  • Оптимизм
Views 198
Rating 5.0 / 5
Added 21.05.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books