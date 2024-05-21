Он говорил, что хочет быть Человеком, вкладывая в это слово свой особый смысл. И он был Человеком. Уникальным, необычным и вместе с тем простым. Простота и скромность подчеркивали его величие. Наверняка, не так много людей имеют моральное право публично размышлять о нравственности. Любомир Гузар, бесспорно, был наделен таким правом, поскольку и сам был человеком высоконравственным. В этой книге он рассказывает о человеческих достоинствах и недостатках не как недосягаемый небожитель, а как мудрец, достигший мудрости благодаря собственному опыту, в частности, и через собственные ошибки и слабости. Он не хвастается своей безгрешностью и не осуждает тех, кого называют грешниками. Его любовь к ближнему относится ко всем, независимо от их благочестия или греховности, равно как и от вероисповедания, национальной принадлежности, социального статуса…

Люди во взаимоотношениях часто забывают о своем предназначении быть Человеком и ведут себя незрело, совершая недостойные поступки. Любомир Гузар усматривает корень зла именно в недостатке любви, уважения, терпимости. Зачастую — уважения к самому себе. Думаю, эта последняя написанная им книга поможет многим лучше осознать свою роль в человеческом обществе, в отношениях с родными, друзьями, соседями, коллегами и даже с врагами, если таковые имеются.

Блаженнейший Любомир Гузар - О грехах и достоинствах

сост. О. Климончук; предисловие М. Джемилева; пер. с укр. яз. В. Л. Белявского; худож.-оформитель Е. Гугалова-Мешкова

Харьков: Фолио, 2019, 141 с.: ил.

ISBN 978-966-03-8614-3

Блаженнейший Любомир Гузар - О грехах и достоинствах - Содержание

Предисловие. М. Джемилев