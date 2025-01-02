Витгенштейн писал свои работы между 1913 и 1919 годами, когда работал над "Логико-философским трактатом", и с 1929 вплоть до его смерти в 1951, когда он закончил свою вторую великую рукопись - «Философские исследования», которая фактически была завершена в 1946-м, но опубликована лишь посмертно в 1953 году. После 1946 года Витгенштейна в основном интересовала философия психологии (сомнение и очевидность) и, кроме того, восприятие цвета. Многие его работы остались незавершенными, в частности обширные труды по философии математики, написанные между 1929 и 1944 годами. Все его заметки, диктовки ученикам, его конспекты лекций и конспекты лекций, сделанные студентами, были опубликованы либо в виде книг, либо в электронной форме. В представленной читателю книге рассматриваются только труды Витгенштейна, написанные после 1929 года.

Витгенштейн в силу своего характера был совершенно не способен идти по проторенным кем-то другим тропам. Чем бы он ни занимался, он прокладывал новый путь, обнажая исходные посылки, бросая им вызов, исследуя уже озвученные фундаментальные проблемы и изучая их разумность. Он ставил вопросительные знаки там, где их не могли поставить другие. Он прошелся по нашим концептуальным схемам вдоль и поперек, не признавая четких границ между различными частями философии, ибо у разных частей паутины мысли нет никаких четких границ. Тем не менее в контексте наших целей его вклад в философию можно разделить на шесть общих направлений.

Прежде всего, это философия логики и математики. И здесь можно сказать, что его особенно интересовала природа истины в этих науках. Мы называем это необходимыми истинами. Но какова природа такой необходимости, которая, как представляется, нам навязана? Такие истины кажутся непреклонными.

Питер Хакер - Витгенштейн о человеческой природе

- М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 192 с.

ISBN: 978-5-88373-703-8

Питер Хакер - Витгенштейн о человеческой природе - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ВИТГЕНШТЕЙН О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

Введение

Концепция философии Витгенштейна

Сознание, тело и поведение: сила философской иллюзии

Индивидуальная принадлежность переживания

Эпистемическая приватность

Описания и выражения

Внутреннее и внешнее: знание других

Сознания, тела и поведение

Могут ли машины мыслить?

ИНТЕРВЬЮ С ПИТЕРОМ ХАКЕРОМ