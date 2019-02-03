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Халл - Пастор, воспитывающий учеников

Билл Халл Пастор, воспитывающий учеников
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
То, что церковь находится в критическом положении, само по себе не ново. Церковь родилась в кризисе и пребывает в кризисной ситуации до сих пор. По определению слово кризис означает «отделяться», «быть на переломе». Критический момент ставит перед необходимостью принять то или иное решение; причем принятое решение также становится критическим, поскольку в случае ошибки может привести к катастрофе.

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников

СПб.: Шандал, 2003. — 256 с.
ISBN 5-94861-012-8

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Содержание

  • Введение: Кризис в сердце церкви
  • Глава 1. Нужда
  • Глава 2. Конфликт
  • Глава 3. Продукт
  • Глава 4. Роль пастора, воспитывающего учеников
  • Глава 5. Видение пастора, воспитывающего учеников
  • Глава 6. Посвященность пастора, воспитывающего учеников
  • Глава 7. Практическая деятельность пастора, воспитывающего учеников
  • Глава 8. Пастор-тренер
  • Глава 9. Как это реализовать в поместной церкви
  • Примечания

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Введение

Евангельская церковь стала слабой, вялой и слишком зависимой от искусственных средств, которые могут быть полезными только для подлинной духовной силы. Теперь наши церкви походят больше на палаты кардиологического отделения районной больницы, чем на спортивные залы, в которых тренируются святые. Мы породили потворствующую своим желаниям потребительскую религию, синдром «Что церковь может дать мне?». Мы слишком ценим свои видимые успехи — массы, финансы, церковные здания... Средний христианин нашел себе уютную нишу: «Я плачу пастору, чтобы он проповедовал, помогал и советовал. Я ему плачу — он мне служит... Я — потребитель, он — торговец... У меня спрос — у него предложение... За это я и плачу ему».
Это лучше всего видно в идолослужении американской суперцеркви. Чем крупнее такого рода церкви и чем больше их методы имитируют дух американского предпринимательства, тем лучше. Обольщение это достигает своего апогея, когда самые крупные, самые находчивые и «успешные» церкви становятся линейкой, которой мы измеряем все другие церкви. Наиболее распространенным мерилом подобного величия выступает количество людей на богослужении. Пришли три тысячи человек — и мы делаем вывод, что это «великая церковь».
Views 1 190
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
ЮрийБ 6 years ago

Спасибо за интересную и полезную книгу!

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