Халл - Пастор, воспитывающий учеников
То, что церковь находится в критическом положении, само по себе не ново. Церковь родилась в кризисе и пребывает в кризисной ситуации до сих пор. По определению слово кризис означает «отделяться», «быть на переломе». Критический момент ставит перед необходимостью принять то или иное решение; причем принятое решение также становится критическим, поскольку в случае ошибки может привести к катастрофе.
Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников
СПб.: Шандал, 2003. — 256 с.
ISBN 5-94861-012-8
Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Содержание
- Введение: Кризис в сердце церкви
- Глава 1. Нужда
- Глава 2. Конфликт
- Глава 3. Продукт
- Глава 4. Роль пастора, воспитывающего учеников
- Глава 5. Видение пастора, воспитывающего учеников
- Глава 6. Посвященность пастора, воспитывающего учеников
- Глава 7. Практическая деятельность пастора, воспитывающего учеников
- Глава 8. Пастор-тренер
- Глава 9. Как это реализовать в поместной церкви
- Примечания
Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Введение
Евангельская церковь стала слабой, вялой и слишком зависимой от искусственных средств, которые могут быть полезными только для подлинной духовной силы. Теперь наши церкви походят больше на палаты кардиологического отделения районной больницы, чем на спортивные залы, в которых тренируются святые. Мы породили потворствующую своим желаниям потребительскую религию, синдром «Что церковь может дать мне?». Мы слишком ценим свои видимые успехи — массы, финансы, церковные здания... Средний христианин нашел себе уютную нишу: «Я плачу пастору, чтобы он проповедовал, помогал и советовал. Я ему плачу — он мне служит... Я — потребитель, он — торговец... У меня спрос — у него предложение... За это я и плачу ему».
Это лучше всего видно в идолослужении американской суперцеркви. Чем крупнее такого рода церкви и чем больше их методы имитируют дух американского предпринимательства, тем лучше. Обольщение это достигает своего апогея, когда самые крупные, самые находчивые и «успешные» церкви становятся линейкой, которой мы измеряем все другие церкви. Наиболее распространенным мерилом подобного величия выступает количество людей на богослужении. Пришли три тысячи человек — и мы делаем вывод, что это «великая церковь».
Спасибо за интересную и полезную книгу!