То, что церковь находится в критическом положении, само по себе не ново. Церковь родилась в кризисе и пребывает в кризисной ситуации до сих пор. По определению слово кризис означает «отделяться», «быть на переломе». Критический момент ставит перед необходимостью принять то или иное решение; причем принятое решение также становится критическим, поскольку в случае ошибки может привести к катастрофе.

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников

СПб.: Шандал, 2003. — 256 с.

ISBN 5-94861-012-8

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Содержание

Введение: Кризис в сердце церкви

Глава 1. Нужда

Глава 2. Конфликт

Глава 3. Продукт

Глава 4. Роль пастора, воспитывающего учеников

Глава 5. Видение пастора, воспитывающего учеников

Глава 6. Посвященность пастора, воспитывающего учеников

Глава 7. Практическая деятельность пастора, воспитывающего учеников

Глава 8. Пастор-тренер

Глава 9. Как это реализовать в поместной церкви

Примечания

Билл Халл - Пастор, воспитывающий учеников - Введение

Евангельская церковь стала слабой, вялой и слишком зависимой от искусственных средств, которые могут быть полезными только для подлинной духовной силы. Теперь наши церкви походят больше на палаты кардиологического отделения районной больницы, чем на спортивные залы, в которых тренируются святые. Мы породили потворствующую своим желаниям потребительскую религию, синдром «Что церковь может дать мне?». Мы слишком ценим свои видимые успехи — массы, финансы, церковные здания... Средний христианин нашел себе уютную нишу: «Я плачу пастору, чтобы он проповедовал, помогал и советовал. Я ему плачу — он мне служит... Я — потребитель, он — торговец... У меня спрос — у него предложение... За это я и плачу ему».

Это лучше всего видно в идолослужении американской суперцеркви. Чем крупнее такого рода церкви и чем больше их методы имитируют дух американского предпринимательства, тем лучше. Обольщение это достигает своего апогея, когда самые крупные, самые находчивые и «успешные» церкви становятся линейкой, которой мы измеряем все другие церкви. Наиболее распространенным мерилом подобного величия выступает количество людей на богослужении. Пришли три тысячи человек — и мы делаем вывод, что это «великая церковь».